'నీట్ పరీక్షను రద్దు చేయండి'- కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరిన సీఎం విజయ్

నీట్ పరీక్షను పూర్తిగా రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేసిన విజయ్- 12వ తరగతి మార్కుల ఆధారంగానే సీట్లు కేటాయించాలన్న తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 13, 2026 at 9:52 PM IST

CM Vijay On NEET : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష- నీట్ యూజీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్​లో ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్‌ సహా పలు కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి NTA నిర్వహించే నీట్ పరీక్షను పూర్తిగా రద్దు చేయాలని విజయ్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. ప్రశ్నపత్రం లీక్‌ అవ్వడం, పరీక్షను రద్దు చేయడం వంటి అంశాలు వ్యవస్థాగత లోపాలను ఎత్తిచూపిస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటనలో విజయ్ పేర్కొన్నారు.

ఈ క్రమంలోనే తొలి నుంచీ ఈ నీట్ పరీక్షను తమిళనాడు వ్యతిరేకించిన అంశాన్ని గుర్తుచేశారు. దీనివల్ల రూరల్ ప్రాంతాలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, తమిళ మాధ్యమలో విద్యనభ్యసించిన విద్యార్థులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని అన్నారు. అందుకే ఈ యూజీ వైద్య విద్యకు సంబంధించిన సీట్లను 12వ తరగతి మార్కుల ఆధారంగానే భర్తీ చేయాలని అన్నారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రాలకు అనుమతి ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి విజయ్ రిక్వెస్ట్ చేశారు. కాగా, తమిళనాడు సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుంచి విజయ్ తన నిర్ణయాలతో ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. తాజాగా నీట్​పైనా మాట్లాడడం ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి తమిళనాడులో సుమారు 1.4 లక్షల మంది విద్యార్థులు నీట్ పరీక్షకు హాజరయ్యారైనట్లు తెలిసింది.

దర్యాప్తు ముమ్మరం!
మరోవైపు, నీట్ (యూజీ) ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. దీనికి నిరసనగా పలు విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు నేషనల్‌ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీకి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు చేస్తున్నారు. అయితే ఈ కేసులో సీబీఐ దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది. ఇప్పటిదాకా పేపర్ లీక్​తో సంబంధమున్నట్లు గుర్తించిన ఐదుగురిని అరెస్టు చేసింది. బుధవారం కూడా ఆయా ప్రాంతాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టింది. అలాగే రద్దయ్యిన పరీక్షకు సంబంధించి డాక్యుమెంట్లను సీబీఐ సేకరించింది.

కాగా, ఇదే నెల 3వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా 5,432 కేంద్రాలలో నీట్ పరీక్ష జరిగింది. తమిళనాడులో ఈ పరీక్ష 31 నగరాల్లో నిర్వహించారు. మొత్తం 22లక్షల మంది అభ్యర్థులు పరీక్షకు హాజవ్వగా, అందులో తమిళనాడు నుంచి సుమారు 1.4 లక్షల మంది అభ్యర్థులు ఉన్నారు. అయితే ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ ఆరోపణల కారణంగా ఈ నీట్‌ యూజీ పరీక్షను NTA రద్దు చేసింది.

