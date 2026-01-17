జల్లికట్టు వీరులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగమిస్తాం: సీఎం స్టాలిన్
తమిళ సాంప్రదాయ క్రీడ 'జల్లికట్టు'- ఉత్తమ పోటీదారులకు పశుసంవర్ధక శాఖలో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తాం- రూ.2 కోట్ల వ్యయంతో పశువైద్య ఆసుపత్రి నిర్మిస్తాం- ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ వెల్లడి
Published : January 17, 2026 at 5:10 PM IST
Govt Job For Top Jallikattu Bull Tamers : తమిళనాడు సంప్రదాయ క్రీడ జల్లికట్టులో అసాధారణ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి సీఎం స్టాలిన్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. ఎక్కువ సంఖ్యలో ఎద్దులను లొంగదీసుకున్న క్రీడాకారులకు పశుసంవర్ధక శాఖలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ప్రాధాన్యత కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. జల్లికట్టు పోటీల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన క్రీడాకారుల శ్రమను గుర్తిస్తామన్నారు. పశుసంవర్ధక శాఖలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామన్నారు. జల్లికట్టు ఎద్దుల ఆరోగ్యం, సంరక్షణ కోసం అలంగనల్లూర్లో రూ. 2కోట్ల వ్యయంతో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన ప్రత్యేక పశువైద్యశాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సీఎం వెల్లడించారు.
శనివారం మధురై జిల్లాలోని అలంగనల్లూర్లో జల్లికట్టు పోటీలను సీఎం స్వయంగా వీక్షించారు. పోటీల్లో రాణించిన వారికి సీఎం స్వయంగా బహుమతులు అందజేశారు. అలాగే, జల్లి కట్టు క్రీడాకారులు లొంగదీయలేని ఎద్దుల యజమానులకు సీఎం స్టాలిన్ స్వయంగా బంగారు ఉంగరాలను అందించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం స్టాలిన్ మాట్లాడారు. సంప్రదాయ తమిళ క్రీడ అయిన జల్లికట్టును ప్రత్యక్షంగా వీక్షించడం తనకు ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చిందన్నారు. ఈ సందర్భంగా జల్లికట్టు క్రీడకు, అందులో పాల్గొనే క్రీడాకారులకు మద్దతుగా రెండు కీలక నిర్ణయాలను ప్రకటించారు.
"రూ. 2 కోట్ల వ్యయంతో అలంగనల్లూర్లో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ప్రత్యేక పశువైద్య ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేస్తాం. ఈ ఆస్పత్రి ద్వారా జల్లికట్టు ఎద్దులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు, సంరక్షణ, ఆరోగ్య పరిరక్షణ కల్పిస్తాం"
- సీఎం స్టాలిన్
ఎద్దుల జాతుల ఉనికిని కాపాడేందుకే జల్లికట్టు పోటీలు!
జల్లికట్టు తమిళనాడుకు చెందిన శతాబ్దాల నాటి సంప్రదాయ క్రీడ. పొంగల్ పండుగలో మూడో రోజు దీనిని నిర్వహిస్తారు. తమిళనాడులోని స్థానిక ఎద్దుల జాతుల ఉనికిని కాపాడేందుకే జల్లికట్టు పోటీలను నిర్వహిస్తున్నట్లు జల్లికట్టు సంఘం అధ్యక్షుడు పి.రాజశేఖరన్ తెలిపారు. 2014లో జల్లికట్టుపై సుప్రీంకోర్టు బ్యాన్ విధించడంతో, ఈ ఎద్దుల జాతులు అంతరించిపోయే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని, ఆనాటి నుంచి చాలా మంది వాటిని పెంచడం ఆపేశారని పేర్కొన్నారు. ఆ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో తాము పలుచోట్ల జల్లికట్టు పోటీల్లో గెలిచిన యోధులకు ఎద్దు దూడలను బహుమతులుగా ఇచ్చామన్నారు. అయితే, 2016లో జల్లికట్టు కోసం తమిళులు తీవ్రస్థాయిలో ఉద్యమించారని, చివరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిందని ఆయన చెప్పారు. జల్లికట్టును చట్టపరంగా నిర్వహించుకునే వీలును కల్పించిందని, ఇప్పుడు తమ రాష్ట్రంలో ఎద్దుల ధరలు పెరిగాయని తెలిపారు. వాటిని పెంచే వారికి మంచి లాభాలు వస్తున్నాయని, ఒక్కో జల్లికట్టు ఎద్దు ధర లక్షల్లో పలుకుతోందని చెప్పారు.
ఇదిలా ఉండగా, గురువారం అవనియపురంలో జల్లికట్టు పోటీలు ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్ర మంత్రులు మూర్తి, పళనివేల్ త్యాగరాజన్ ఈ జల్లికట్టు పోటీలను ప్రారంభించారు. మదురైతో పాటు విరుధు నగర్, శివ గంగ, రామనాథపురం, థేనీ, దిండిగల్, తిరుచ్చి జిల్లాల నుంచి కూడా ఔత్సాహికులు తమ ఎద్దులతో అవనియపురానికి వచ్చారు. ప్రతీ గంటకు ఎంట్రీ గేటు నుంచి 80 నుంచి 90 ఎద్దులను జల్లికట్టు మైదానంలోకి వదిలేందుకు నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ పోటీలను వీక్షించేందుకు వేలాది మంది ప్రజలు తరలివచ్చారు. ప్రజల భద్రత దృష్ట్యా 2వేల మంది పోలీసులను అధికారులు మోహరించారు. ఈ సంవత్సరం మదురై జిల్లాలో జరిగే జల్లికట్టు పోటీల్లో పాల్గొనడానికి 15,047 ఎద్దులు, 5,234 మంది పోరాట యోధులు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకున్నారు. 2025 కంటే కంటే ఈ సంవత్సరం 2,415 ఎద్దులు, 735 మంది యోధులు ఎక్కువగా నమోదు చేసుకున్నారని మదురై జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ వెల్లడించారు.
