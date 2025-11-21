ETV Bharat / bharat

బిల్లుల ఆమోదం గడువుపై రాజ్యాంగ సవరణ చేసే వరకు పోరాడుతాం: సీఎం స్టాలిన్‌

బిల్లులకు సమ్మతి రాష్ట్రపతి, గవర్నర్ల తెలిపే విషయంపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు- తమళినాడు సీఎం స్టాలిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 21, 2025 at 11:42 AM IST

2 Min Read
CM Stalin On SC Verdict : బిల్లుల ఆమోదం గడువు కోసం రాజ్యాంగ సవరణ చేసే వరకు పోరాడుతామని తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్‌ స్పష్టం చేశారు. సుప్రీంతీర్పు వల్ల తమిళనాడు ప్రభుత్వం వర్సెస్ గవర్నర్ కేసు తీర్పుపై ఏ ప్రభావం ఉండబోదని తెలిపారు. ఎన్నికైన ప్రభుత్వం ఆదిపత్యమే ఉండాలని సుప్రీం తీర్పు చెబుతోందని వ్యాఖ్యానించారు. బిల్లులపై చర్య తీసుకోవడాన్ని గవర్నర్ నిరవధికంగా ఆలస్యం చేయలేరని సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయం పునరుద్ఘాటిస్తుందని చెప్పారు.

తమ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన బిల్లులపై గవర్నర్‌ రవి వ్యవహరించిన తీరు నేపథ్యంలో, సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల ఇచ్చిన తీర్పుపై స్పందిస్తూ స్టాలిన్ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజ్యాంగస్ఫూర్తి ప్రకారం ఎన్నికైన ప్రభుత్వం ప్రధాన శక్తి కేంద్రమని, రాష్ట్రంలో రెండు కార్యనిర్వాహక కేంద్రాలు ఉండవని అన్నారు. ఈ విషయాన్ని సుప్రీంకోర్టు మరొకసారి స్పష్టం చేసిందని చెప్పారు. గవర్నర్‌కు నాలుగో ఆప్షన్ అంటూ ఏదీ లేదంటూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"గవర్నర్‌కు బిల్లును చంపేయడం, తన వద్దే పడేసి పెట్టుకోవడం, పాకెట్ విటో వాడడం వంటి అవకాశం లేదు. బిల్లును అలాగే వదిలేయడం, హోల్డ్ చేయడం వంటి సాధారణ ఆప్షన్‌ కూడా ఆయనకు లేదు. ఇది సుప్రీంకోర్టు స్పష్టతనిచ్చిన అంశం" అని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. "ఎన్నికైన ప్రభుత్వాన్ని పక్కనపెట్టి, రాజ్యాంగ బాధ్యతలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించడానికి ఏ రాజ్యాంగ అధికారి కూడా ప్రయత్నించకూడదు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఎన్నికైన ప్రభుత్వం డ్రైవర్‌ లాంటిది. రాష్ట్రాన్ని నడిపేది ప్రభుత్వం. గవర్నర్‌ సలహాదారు మాత్రమే" అని అన్నారు.

తమిళనాడు ప్రభుత్వం వర్సెస్ గవర్నర్ కేసులో 2025 ఏప్రిల్ 8న సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన చరిత్రాత్మక తీర్పుపై సుప్రీం తీర్పు అభిప్రాయం ఎలాంటి ప్రభావం చూపదని స్టాలిన్ స్పష్టం చేశారు. ఆ తీర్పులో సుప్రీంకోర్టు గవర్నర్‌ రాజ్యాంగపరమైన బాధ్యతలను విడమరచి చెప్పింది. బిల్లులపై నిర్ణయం ఇచ్చేందుకు సముచిత గడువు లేకుండా వదలడాన్ని అప్పుడు కోర్టు తప్పుబట్టింది. "కొత్త అభిప్రాయం మా పోరాటానికి మరింత బలం చేకూర్చింది. ఇది రాష్ట్ర హక్కుల కోసం చేస్తున్న మా యుద్ధంలో మరో ముందడుగు" అని స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు.

తమిళనాడు తరఫున గవర్నర్ వ్యవహారశైలిని నిరసిస్తూ డీఎంకే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన ఉద్యమాలు చేస్తోంది. కేంద్రం–రాష్ట్రాల హక్కులపై స్పష్టత రావాలంటే రాజ్యాంగ సవరణ ఆవశ్యకమని స్టాలిన్ మళ్లీ గుర్తుచేశారు. "రాష్ట్ర హక్కుల కోసం, నిజమైన సమాఖ్య వ్యవస్థ కోసం మా పోరాటం కొనసాగుతుంది. మా డిమాండ్‌ నెరవేరే దాకా విశ్రాంతి ఉండదు" అని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.

కాగా, దేశ సమాఖ్య వ్యవస్థలో గవర్నర్లు నిర్వహిస్తున్న పాత్రపై తీవ్ర చర్చకు దారి తీసిన రాష్ట్రాల బిల్లుల ఆమోదం అంశంలో సుప్రీం కోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ కీలక తీర్పు వెలువరించింది. రాష్ట్రపతి, గవర్నర్లకు న్యాయస్థానాలు గడువు విధించలేవని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ బీఆర్‌ గవాయ్‌ నేతృత్వంలోని ఐదుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఏకాభిప్రాయంతో తీర్పునిచ్చింది. గడువులోగా సమ్మతి/అభిప్రాయం తెలియజేయకపోతే ఆ బిల్లులను ఆమోదించినట్లుగా భావించడం కూడా రాజ్యాంగంలో లేదని, అధికారాల విభజన సూత్రానికి ఇది వ్యతిరేకమని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది.

శాసన నిర్మాణంలో రాష్ట్రపతి, గవర్నర్లు నిర్వర్తించాల్సిన విధుల్ని మరే వ్యవస్థ కూడా భర్తీ చేయలేదని స్పష్టం చేసింది.అయితే తమ వద్దకు వచ్చిన బిల్లులను గవర్నర్లు అకారణంగా, నిరవధికంగా నిలిపివేయడం తగదని, సహేతుక సమయంలోగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించింది. నిరంకుశంగా బిల్లులను నిలిపివేసే పరిస్థితుల్లోనే కోర్టులు తమకున్న పరిమిత న్యాయ సమీక్ష అధికారాలను ఉపయోగించాల్సి వస్తుందని అభిప్రాయపడింది.

