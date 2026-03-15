ETV Bharat / bharat

తమిళనాడు పోరు : డీఎంకే- టీవీకే- అన్నాడీఎంకే- పార్టీల బలాబలాలు- విజయావకాశాలు ఏమిటి?

తమిళనాడు పోలింగ్- డీఎంకే కూటమితో అన్నా డీఎంకే, బీజేపీ కూటమి ఢీ- అందరి చూపు హీరో విజయ్ టీవీకే పార్టీ వైపే - ఒంటరిగానే ఎన్నికల బరిలోకి టీవీకే- సొంత పార్టీతో శశికళ యాక్టివ్

Tamilnadu Assembly Election
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 15, 2026 at 9:44 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

Tamilnadu Assembly Election : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చేసింది. ఏప్రిల్ 23న ఒకే విడతలో రాష్ట్రంలోని మొత్తం 234 స్థానాల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. ఈ పోల్స్‌లో అధికార డీఎంకే కూటమిని ఢీకొనేందుకు అన్నా డీఎంకే, బీజేపీ సారథ్యంలోని విపక్ష కూటమి రెడీ అయింది. ఈ కూటమిలో మరో 8 చిన్న పార్టీలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక రాష్ట్రంలో మూడో అతిపెద్ద రాజకీయ శక్తి తన పార్టీయే (టీవీకే) అని హీరో విజయ్ అంటున్నారు. తనను తాను సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించుకున్న ఆయన, ఒంటరిపోరుకే సిద్ధమయ్యారు. ఇక దివంగత మాజీ సీఎం జయలలిత సన్నిహితురాలు వీకే శశికళ తన కొత్త పార్టీతో ఎన్నికల బరిలోకి దూకారు. డీఎంకే మినహా ఎవరితోనైనా చేతులు కలుపుతానని ఆమె అంటున్నారు. ఇక సెంథామిజాన్ సీమాన్‌కు చెందిన ఎన్‌టీకే పార్టీ ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తోంది. ఇంతకీ రాష్ట్రంలోని పార్టీల బలాబలాలు, విజయావకాశాలు ఏమిటి ? కూటములు, పొత్తుల సమీకరణాలు ఎలా ఉన్నాయి ? తమిళనాడు రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని అద్దంపట్టే సమగ్ర కథనమిది.

కూటమిని బలోపేతం చేసిన సీఎం స్టాలిన్
డీఎంకే సారథ్యంలోని లౌకిక ప్రగతిశీల కూటమి (ఎస్‌పీఏ)లో చీలిక వస్తుందని ఇటీవల ప్రచారం జరిగింది. అధికారంలో వాటాను, మంత్రి పదవులను కోరుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈసారి ఒంటరి పోరుకు మొగ్గు చూపుతుందనే ఊహాగానాలు వినిపించాయి. కట్ చేస్తే, సీఎం స్టాలిన్ చాకచక్యంగా పావులు కదిపి, సీట్ల పంపకాల విషయంలో కాంగ్రెస్‌తో ఏర్పడిన విభేదాలను తొలగించుకున్నారు. దీంతో పాటు తమిళనాడు దక్షిణ జిల్లాల్లోని కీలక సామాజిక వర్గాల ఓట్ల ఏకీకరణ కోసం మాజీ ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్‌సెల్వం సహా పలువురు అన్నా డీఎంకే మాజీ నాయకులను డీఎంకేలోకి స్టాలిన్ స్వాగతించారు. ఈ పరిణామాలు ప్రధాన ప్రత్యర్థి అన్నా డీఎంకేకు షాకిచ్చాయి.

డీఎంకే కూటమి బలాలు

  • ద్రవిడ నమూనాలో రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తానని సీఎం స్టాలిన్ (73) చెబుతుండటం తమిళ ప్రజలను ఆకట్టుకుంటోంది
  • సామాజిక న్యాయం, రాష్ట్ర స్వయంప్రతిపత్తి కోసం స్టాలిన్ గళం విప్పుతున్నారు
  • మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, కుటుంబంలోని మహిళా పెద్దలకు నెలవారీ పారితోషికం వంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వానికి మంచిపేరు తెచ్చాయి
  • బీజేపీ - అన్నా డీఎంకేలది బలవంతపు కూటమి అని స్టాలిన్ చేస్తున్న ఆరోపణలు కలిసి రావొచ్చు
  • మిత్రపక్షాలైన కాంగ్రెస్, ఎండీఎంకే, వీసీకే, వామపక్ష పార్టీలు డీఎంకేకు బలమైన మద్దతు ఇస్తున్నాయి
  • కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు సీఎం స్టాలిన్ సాహసిస్తున్నారు. ఈ అంశం ప్రజల్లో ఆయనకువెయిటేజీని పెంచుతోంది.
  • స్టాలిన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిఫారసు ఆధారంగా గవర్నర్లను నియమించడానికి అనుకూలంగా ఉన్నారు
  • కేంద్ర-రాష్ట్ర సంబంధాలపై అధ్యయనానికి సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తి ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీని స్టాలిన్ ఏర్పాటు చేశారు

డీఎంకే కూటమి బలహీనతలు

  • సీఎం స్టాలిన్ వంశపారంపర్య రాజకీయాలను కొనసాగిస్తున్నారని ప్రతిపక్షాలు విమర్శించడం
  • కుమారుడు ఉదయనిధిని ఉప ముఖ్యమంత్రిగా చేయడం
  • పలువురు రాష్ట్ర మంత్రులు వివిధ కుంభకోణాల కేసులను ఎదుర్కొంటుండటం మైనస్ పాయింట్లుగా మారొచ్చు

డీఎంకే విజయావకాశాలను పెంచే అంశాలు

  • తమిళనాడును పారిశ్రామికీకరించడానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంపై డీఎంకే దృష్టి పెట్టడం కలిసి రావొచ్చు
  • యువతకు ఉద్యోగాల కల్పనపై హామీ ఇస్తుండటం యువ ఓటర్లను ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది
  • డీఎంకే రాష్ట్ర స్వయంప్రతిపత్తిని కోరుకుంటుండటం తమిళులను ప్రభావితం చేస్తోంది
  • తమిళనాడును ప్రపంచ నీలి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రముఖ కేంద్రంగా నిలబెట్టడానికి 'తమిళనాడు నౌకానిర్మాణ విధానం 2026'ను డీఎంకే సర్కారు ఆవిష్కరించడం ప్లస్ పాయింట్
  • కేంద్ర-రాష్ట్ర సంబంధాలపై తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఉన్నత స్థాయి కమిటీ నివేదికలోని మొదటి భాగానికి కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య మద్దతు ఇవ్వడం సానుకూల అంశం
  • బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లోని మతపరమైన వ్యవహారాలు, ద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు, రాజకీయ పరిణామాలపై సీఎం స్టాలిన్ మాట్లాడుతుండటం ప్రజలను ఆలోచింపజేస్తోంది

డీఎంకే సవాళ్లు

  • రాజకీయాల్లోకి నటుడు విజయ్ అడుగుపెట్టడం డీఎంకేకు సవాలుగా మారొచ్చు
  • నీట్, పెట్రోల్ సబ్సిడీని రద్దు చేయడం వంటి డీఎంకే నెరవేర్చని వాగ్దానాలు మైనస్ పాయింట్లుగా మారొచ్చు

గెలుపే లక్ష్యంగా అన్నా డీఎంకే
ఐదు సంవత్సరాలు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న అన్నా డీఎంకే పార్టీ, ఈసారి ఎలాగైనా తమిళనాడులో అధికారంలోకి రావాలనే పట్టుదలతో ఉంది. ఇందుకోసం 71 ఏళ్ల అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి కే పళనిస్వామి ముమ్మర ప్రచారం చేస్తున్నారు. 'ప్రజలను కాపాడుకుందాం, తమిళనాడును తిరిగి పొందుదాం' అని ప్రజలకు ఆయన పిలుపునిస్తున్నారు. డీఎంకేపై ఆరోపణలు, విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ, పీఎంకే, ఏఎంఎంకే, తమిళ మాణిల కాంగ్రెస్, పురచ్చి భారతం కచ్చి, పసుంపోన్ దేసీయ కజగం, పుతీయ నీధి కచ్చి వంటి పార్టీలతో కలిసి ఎన్నికల బరిలో అన్నా డీఎంకే దిగుతోంది.

అన్నా డీఎంకే బలాలు

  • అన్నా డీఎంకేలో తిరుగులేని నాయకుడిగా పళనిస్వామి ఎదిగారు. ఈ పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురైన ఓ పన్నీర్‌సెల్వం ఇటీవల డీఎంకేలో చేరారు
  • ఎంజీ రామచంద్రన్ స్థాపించిన ఈ పార్టీకి మత్స్యకారులు, మైనారిటీల నుంచి బలమైన మద్దతు ఉంది
  • పార్టీ సంస్థాగతంగా బలంగా ఉంది. బూత్ స్థాయిలో కూడా కార్యకర్తలు చురుగ్గా ఉన్నారు
  • ప్రజలకు ఒకేసారి రూ. 10,000 ఆర్థిక సహాయం వంటి జనాకర్షక ఎన్నికల వాగ్దానాలను ప్రకటించడంలో ఈ పార్టీ ముందుంది
  • పీఎంకే, ఏఎంఎంకే పార్టీలతో పొత్తు అనేది ఉత్తర, మధ్య తమిళనాడులోని జిల్లాల్లో అన్నా డీఎంకేకు కలిసొస్తుంది. మతపరంగా సున్నితమైన కన్యాకుమారి జిల్లా, కొన్ని ఇతర ప్రాంతాలలో బీజేపీతో పొత్తు అన్నాడీఎంకేకు అడ్వాంటేజీగా మారుతుంది

అన్నా డీఎంకే బలహీనతలు

  • పన్నీర్ సెల్వం డీఎంకే సారథ్యంలోని ప్రత్యర్థి కూటమిలో చేరడం మైనస్ పాయింటుగా మారొచ్చు. ప్రత్యేకించి తేని జిల్లాతో పాటు ముక్కులథోర్ సామాజిక వర్గం ఎక్కువగా ఉండే కొన్ని అసెంబ్లీ స్థానాల్లో పార్టీ ఫలితాలు తారుమారు కావచ్చు
  • ప్రేమలత విజయకాంత్ నేతృత్వంలోని డీఎండీకే పార్టీ కూడా డీఎంకే కూటమిలోనే చేరిపోయింది. డీఎండీకేను తమ వైపు తిప్పుకోవడంలో అన్నా డీఎంకే విఫలమైంది
  • అన్నా డీఎంకే సీనియర్ నాయకులు కేఏ సెంగొట్టయ్యన్ హీరో విజయ్‌కు చెందిన టీవీకే పార్టీలో చేరారు. దీంతో ఈరోడ్ జిల్లాలో అన్నా డీఎంకేకు ఎదురుదెబ్బ తగిలే ఛాన్స్ ఉంది. పశ్చిమ తమిళనాడులోని ఎన్నికల ఫలితాలపై ఈ అంశాల ప్రభావం పడుతుంది

అన్నా డీఎంకే విజయావకాశాలను పెంచే అంశాలు

  • వన్నియార్ సామాజిక వర్గం మద్దతు కలిగిన పీఎంకేతో పాటు ఏఎంఎంకే, బీజేపీలతో పొత్తు ఉండటం అన్నా డీఎంకేకు అడ్వాంటేజీ
  • అధికార కూటమిపై వ్యతిరేకత, పెరుగుతున్న నేరాలు, మహిళా భద్రత, విద్యుత్ సుంకం, ఆస్తి పన్ను సవరణ, రాష్ట్ర మంత్రులపై అవినీతి ఆరోపణలు విపక్ష కూటమికి కలిసి రావచ్చు
  • సీఏఏకు వ్యతిరేకంగా పళనిస్వామి మాట్లాడుతుండటం లౌకిక ఇమేజ్‌ను ఇవ్వొచ్చు
  • గతంలో రాష్ట్రంలోని చిన్న నీటిపారుదల ట్యాంకులు, సరస్సులను పునరుద్ధరించడానికి పళనిస్వామి కుడిమరామతు పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.
  • ఎంజీఆర్, జయలలితల రాజకీయ వారసత్వాన్ని కలిగి ఉండటం, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షాల ప్రచారం ప్లస్ పాయింట్లు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది

అన్నా డీఎంకే సవాళ్లు

  • డీఎంకే ప్రభుత్వం సంక్షేమ అజెండా, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో సర్కారు సక్సెస్ కావడం
  • ప్రధాన మిత్రపక్షమైన కాంగ్రెస్‌ను డీఎంకే నిలుపుకుంది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్‌సెల్వం, ఆర్ వైతీయలింగం, పీహెచ్ మనోజ్ పాండియన్‌ సహా మాజీ అన్నా డీఎంకే నాయకులు డీఎంకేలో చేరడం సవాల్‌గా మారొచ్చు
  • హీరో విజయ్ పార్టీ ఒంటరిగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుండటంతో దళితులు, యువజనులు, మహిళలు, మైనారిటీల ఓట్లలో చీలిక వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి
  • మాజీ అన్నా డీఎంకే నాయకులు సెంగొట్టయన్, జేసీడీ ప్రభాకర్ టీవీకేలో చేరడం వల్ల దాని బలం పెరిగింది
  • నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు సీమాన్‌కు చెందిన నామ్ తమిళర్ కట్చి (NTK) పార్టీ తమిళ జాతీయవాదంతో ప్రజల్లోకి వెళ్తుండటం అన్నా డీఎంకేను దెబ్బతీయొచ్చు

హీరో విజయ్ ఒంటరి పోరు
హీరో విజయ్ రాజకీయ పార్టీ టీవీకే ఈ ఎన్నికల్లో ఒంటరి పోరుకు సిద్ధమైంది. ఈ ఎన్నికల కోసం అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూ చేయడంలో ప్రస్తుతం విజయ్ బిజీగా ఉన్నారు. విజయ్ తనను తాను సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించుకున్నారు. విజయ్ నాయకత్వాన్ని అంగీకరించే ఏ కూటమితోనైనా, ఎన్నికల తర్వాత చేతులు కలిపేందుకు రెడీ అని టీవీకే పార్టీ వర్గాలు తేల్చి చెబుతున్నాయి.

టీవీకే బలాలు

  • హీరో విజయ్‌కు ఉన్న పాపులారిటీ, యువతలో ఉన్న ఫాలోయింగ్ ప్లస్ పాయింట్లు
  • సామాజిక న్యాయం, సమ సమాజం, ద్వి భాషా విధానంపై వాదన వినిపిస్తుండటం
  • తమిళనాడు ద్రవిడ వాదానికి అనుగుణంగా టీవీకే భావజాలం ఉండటం
  • ఏడాదికి 6 ఉచిత ఎల్‌‌పీజీ సిలిండర్లు, మహిళలకు ప్రతినెలా ఆర్థిక సహాయం, మహిళలకు "సూపర్ సిక్స్" ఎన్నికల వాగ్దానాలు

టీవీకే బలహీనతలు

  • విజయ్ రాజకీయంగా అనుభవం లేని వ్యక్తి కావడం.
  • సినిమాల్లో సంభాషణలు చేసినట్లుగానే రాజకీయ ప్రసంగాలు చేస్తారనే విమర్శలు
  • టీవీకే పార్టీకి ఏకైక స్టార్ క్యాంపెయినర్ కావడం

టీవీకే విజయావకాశాలను పెంచే అంశాలు

  • రాష్ట్రంలో డీఎంకే, అన్నా డీఎంకేలకు ప్రత్యామ్నాయంగా పనిచేయడానికి సిద్ధం కావడం
  • యువ ఓటర్ల మద్దతు ఉండటం
  • డీఎంకే, అన్నా డీఎంకేలతో విసిగిపోయిన ఓటర్లు టీవీకేను ఇష్టపడొచ్చు

టీవీకే సవాళ్లు

  • కరూర్ విషాదం టీవీకే పార్టీకి మైనస్ పాయింటుగా మారొచ్చు
  • ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేస్తుండటం
  • పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం బలంగా లేకపోవడం

సీమాన్ సైతం ఒంటరిగానే బరిలోకి
ఎన్‌టీకే పార్టీ ఈ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తోంది. సీమాన్ (59) సారథ్యంలో ఈ పార్టీ ప్రజల్లోకి వెళ్తోంది. సంకీర్ణ రాజకీయాలు కేవలం సీట్లు, నోట్ల (డబ్బు) ఆటగా మారాయని సీమాన్ అంటున్నారు. అన్ని కులాలకు చెందిన నేతలకు 234 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల అసెంబ్లీ టికెట్లను ఇప్పటికే (2026 ఫిబ్రవరి 21న) ఎన్‌టీకే కేటాయించింది. 50 శాతం సీట్లను పురుషులకు, మిగతా 50 శాతం సీట్లను మహిళలకు ఇచ్చారు.

సీమాన్ బలాలు

  • మాజీ నటుడు కావడం, తమిళ జాతీయవాదం కలిగిన నేత కావడం
  • ద్రవిడ రాజకీయాలతో తీవ్రంగా నిరాశ చెందిన గ్రామీణ, సెమీ అర్బన్ యువ ఓటర్లలో ప్రజాదరణ ఉండటం
  • ఎన్‌టీకే అభ్యర్థులు ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్, న్యాయ శాస్త్రాలలో పట్టభద్రులు
  • ఎన్‌టీకే 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో ఒంటరిగా పోటీచేసి 8.2 శాతం ఓట్లను సాధించింది
  • సీమాన్ శివగంగ జిల్లాలోని కరైకుడి నుంచి పోటీ చేయనున్నారు. అడవి దొంగ వీరప్పన్ కుమార్తె విద్యారాణి వీరప్పన్ సేలం జిల్లాలోని మెట్టూరు నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు
  • ఇతర ప్రముఖ అభ్యర్థులలో సినీ దర్శకుడు ఎం. కలంజియం, పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఇడుంబవనం కార్తి ఉన్నారు

సీమాన్ బలహీనతలు

  • సీమాన్ ఒంటరిగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం ఇది ఐదోసారి
  • చెన్నై సహా పట్టణ ప్రాంతాలలో పార్టీకి బలమైన ఉనికి లేదు
  • ఎన్‌టీకే సీనియర్ కార్యకర్తల వలసను ఎదుర్కొంటోంది

సీమాన్ విజయావకాశాలను పెంచే అంశాలు

  • పెద్దసంఖ్యలో అన్ని సామాజిక వర్గాల ఓటర్లను చేరుకోవడం
  • మహిళా ఓటర్లలో సానుభూతి

సీమాన్ సవాళ్లు

  • బలమైన తమిళ జాతీయవాద భావజాలం అనేది ఎన్నికల్లో బెడిసి కొట్టొచ్చు
  • పెరియార్‌పై విమర్శలు చేయడం ఇతర సామాజిక వర్గాలకు నచ్చకపోవచ్చు
  • పార్టీ ప్రచార భారమంతా సీమాన్‌పైనే ఉండటం

రాజకీయ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్న శశికళ
దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత సన్నిహితురాలు వీకే శశికళ (71) అన్నాడీఎంకే నుంచి బహిష్కరణకు గురయ్యాక సొంత పార్టీని పెట్టుకున్నారు. ఆమె పార్టీ పేరు ఆల్ ఇండియా పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ మున్నేట్ర కజగం. ఈ పార్టీ ద్వారా ఎన్నికల్లో తన రాజకీయ అదృష్టాన్ని శశికళ పరీక్షించుకోనున్నారు. ప్రస్తుతం అభ్యర్థుల ఎంపికపై ఆమె ఫోకస్ పెట్టారు. డీఎంకే మినహా ఏ పార్టీతోనైనా తాను చేతులు కలుపుతానని ఆమె అంటున్నారు. పీఎంకే పార్టీ చీలిక వర్గం నేత ఎస్ రామదాస్‌తో పొత్తుపై శశికళ చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అక్రమ ఆస్తుల కేసులో 2017 ఫిబ్రవరిలో శశికళ దోషిగా తేలారు. దీంతో 2027 వరకు ఆమె ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా నిషేధం అమల్లో ఉంటుంది.

శశికళ బలాలు

  • ఆమె ఒకప్పుడు అధికార కేంద్రానికి దగ్గరగా ఉండేది. రాజకీయాల్లో అపారమైన అనుభవం ఉంది
  • రామనాథపురం, శివగంగ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆమెకు మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది

శశికళ బలహీనతలు

  • అక్రమ ఆస్తుల కేసులో దోషిగా తేలడం.
  • ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశం లేకపోవడం
  • ఆమె పెద్ద వక్తేం కాదు

శశికళ విజయావకాశాలు
మాజీ ముఖ్యమంత్రులు సీఎన్ అన్నాదురై, ఎంజీ రామచంద్రన్, జయలలిత వారసత్వాన్ని ప్రజలతో అనుసంధానించడానికి ఆమె ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంది. ఈ అంశం కలిసి రావొచ్చు

తమిళనాడు పోల్స్ - స్టార్ అభ్యర్థులు

  • చెన్నైలోని కొలత్తూర్ నియోజకవర్గం అత్యంత ప్రజాదరణ పొందింది. ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచే సీఎం స్టాలిన్ పోటీ చేస్తారు. ఆయన 2011 నుంచి కొలత్తూర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు
  • చెన్నైలోని చేపాక్-తిరువల్లికేని నియోజకవర్గం నుంచి ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఆయన మళ్లీ ఇక్కడి నుంచే పోటీ చేస్తారని భావిస్తున్నారు
  • అన్నా డీఎంకే అధినేత, ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఎడప్పాడి కె. పళనిస్వామి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సేలం జిల్లాలోని ఎడప్పాడి నియోజకవర్గం కూడా ఫేమస్
  • టీవీకే పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు, హీరో విజయ్ 'V' అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే నియోజకవర్గాన్ని ఎంచుకుంటారనే ఊహాగానాలు వచ్చాయి. ఆయన ఉత్తర చెన్నై‌లోని ఒక అసెంబ్లీ స్థానాన్ని ఎంచుకోవచ్చని తెలుస్తోంది
  • ఎన్‌టీకే చీఫ్ కోఆర్డినేటర్, తమిళ జాతీయవాద నాయకుడు సీమాన్ శివగంగ జిల్లాలోని కరైకుడి స్థానం నుంచి పోటీ చేయనున్నారు
  • బీజేపీ రాష్ట్ర చీఫ్ నైనార్ నాగేంద్రన్ తిరునల్వేలి నుంచి మళ్లీ పోటీ చేయాలని భావిస్తున్నారు

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.