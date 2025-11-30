ETV Bharat / bharat

తమిళనాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 11 మంది మృతి

శివగంగ జిల్లా తిరుపత్తూర్‌లో ఢీకొన్న రెండు ఆర్టీసీ బస్సులు-ప్రమాదంలో పలువురికి తీవ్రగాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలింపు-గాయపడిన వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందన్న వైద్యులు

tamilnadu bus accident
tamilnadu bus accident (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 30, 2025 at 7:26 PM IST

1 Min Read
Tamilnadu Accident Updates : తమిళనాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. శివగంగ జిల్లా తిరుపత్తూర్‌లో రెండు ఆర్టీసీ బస్సులు ఢీకొని 11 మంది మృతి చెందారు. వారిలో 8 మంది మహిళలు, ఓ చిన్నారి కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో 40మందికి పైగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను సమీప ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. గాయపడిన వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. రెండు బస్సులు ఎదురెదురుగా వచ్చి ఢీకొన్నట్లు చెప్పిన అధికారులు ప్రమాదానికి కారణాలను ఆరా తీస్తున్నట్లు తెలిపారు.


