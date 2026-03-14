ప్రముఖ తమిళకవి వైరముత్తుకు 'జ్ఞానపీఠ్' పురస్కారం
24 ఏళ్ల తరువాత తమిళకవికి జ్ఞానపీఠ్ పురస్కారం- శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం స్టాలిన్, కమల్ హాసన్
Published : March 14, 2026 at 7:34 PM IST
Jnanpith Award For Poet Vairamuthu : సాహిత్య రంగంలో దేశంలోనే అత్యున్నత గౌరవంగా భావించే ప్రతిష్టాత్మక జ్ఞానపీఠ్ పురస్కారాన్ని ప్రముఖ కవి, చలనచిత్ర గీత రచయిత వైరముత్తుకు కేంద్రం ప్రకటించింది. తమిళనాడుకు చెందిన ఒక వ్యక్తికి ఈ పురస్కారం లభించడం గత 24 ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.
భారతదేశంలో అందించే అత్యున్నత సాహిత్య పురస్కారం జ్ఞానపీఠ్. 1965 నుంచి భారతీయ జ్ఞానపీఠ్ సంస్థ ఈ అవార్డును ప్రదానం చేస్తోంది. భారత రాజ్యాంగంలోని ఎనిమిదో షెడ్యూల్లో ఉన్న 15 భాషల్లో అత్యుత్తమ రచనలు చేసిన రచయితలను ఎంపిక చేసి ఏటా ఈ పురస్కారాన్ని అందజేస్తుంటారు. ఈ అవార్డును అందుకున్న తొలి రచయిత కేరళకు చెందిన శంకర కురుప్. కాగా, ఈ ఏడాది తమిళ విభాగంలో కవి, గీత రచయిత వైరముత్తుకు జ్ఞానపీఠ్ పురస్కారాన్ని ప్రకటించారు. ఈ గుర్తింపుతో తమిళ సాహిత్యంలో జ్ఞానపీఠ్ అందుకున్న మూడో రచయితగా వైరముత్తు అరుదైన ఘనత సాధించారు. అంతకుముందు, 1975లో అకిలన్, 2002లో జయకాంతన్ ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. వారి తర్వాత దాదాపు 24 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం అనంతరం మళ్లీ ఒక తమిళుడికి ఈ గౌరవం దక్కింది.
స్టాలిన్ అభినందనలు
జ్ఞానపీఠ్ అవార్డుకు ఎంపికైన వైరముత్తుకు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ అభినందనలు తెలిపారు. "తన కవితా పటిమతో తమిళ భాషను శాసిస్తున్న 'కవిపేరరసు' (కవి సామ్రాట్) వైరముత్తుకు జ్ఞానపీఠ్ పురస్కారం దక్కింది. ఈ రోజే నేను వైరముత్తును కలిసి మాట్లాడాను. ఆ భేటీ ముగిసిన కొద్దిసేపటికే ఈ తీపి కబురు రావడం ఆ సంతోషాన్ని మరింత రెట్టింపు చేసింది" అని ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు.
தமிழைத் தன் கவித்திறத்தால் ஆளும் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்களுக்கு ஞானபீட விருது!— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) March 14, 2026
காலையில்தான் கவிப்பேரரசைச் சந்தித்துப் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். சற்றுநேரத்தில் இந்த இனிய செய்தி வந்தடைந்து, அந்தச் சந்திப்பின் இனிமையை இன்னும் கூட்டியிருக்கிறது!
"ఇప్పటి వరకు తమిళ సాహిత్యంలో అకిలన్, జయకాంతన్ అనే ఇద్దరు మహానుభావులకు మాత్రమే దక్కిన ఈ గౌరవం ఇప్పుడు మన 'కవిపేరరసు'ను వరించింది. ప్రాచీన, ఆధునిక కవిత్వ రంగాల్లో అద్భుత ఆవిష్కరణలు చేస్తూ తమిళ సాహితీ ప్రపంచంలో అగ్రగామిగా నిలిచిన ఆయన, మనందరినీ ఆనంద సముద్రంలో ముంచెత్తారు. ఒకవేళ మన నాయకుడు 'కలైజ్ఞర్' (కరుణానిధి) నేడు మన మధ్య ఉండి ఉంటే, ఆయన వైరముత్తును ఆత్మీయంగా హత్తుకుని ప్రశంసలతో ముంచెత్తేవారు. ఆయన తరపున నేను వైరముత్తుకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. తమిళనాడు మొత్తం 'కవిపేరరసు'ను అభినందిస్తోంది."
- ఎం.కె. స్టాలిన్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి
కమల్ హాసన్ శుభాకాంక్షలు
ప్రముఖ తమిళ అగ్ర నటుడు, ఎంపీ కమల్ హాసన్ కూడా వైరముత్తును ఎక్స్ వేదికగా అభినందించారు.
நெடிய பரம்பரை கொண்ட தமிழிலக்கியத்துக்கு மூன்றாவது முறையாக உயரிய இலக்கிய விருதான ஞானபீடம் கிடைத்திருக்கிறது.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) March 14, 2026
ஜெயகாந்தன் பெற்ற முந்தைய ஞானபீடத்துக்குப் பிறகு, கால் நூற்றாண்டு கடந்து தமிழுக்கு இந்தப் பெரும்பெருமையைச் சேர்த்திருக்கிறார் என் ஆப்தர் கவிப்பேரரசு @Vairamuthu
‘வானம்…
"ఘనమైన వారసత్వం కలిగిన తమిళ సాహిత్యం మూడోసారి అత్యున్నత సాహిత్య గౌరవమైన జ్ఞానపీఠ్ను అందుకుంది. జయకాంతన్ గారు ఈ పురస్కారం అందుకున్న పావు శతాబ్దం తర్వాత, నా ఆప్త మిత్రుడు 'కవిపేరరసు' వైరముత్తు తమిళ భాషకు ఈ అపారమైన కీర్తిని తీసుకువచ్చారు. ఆయన మాటలు నా చెవుల్లో మారుమోగుతూ, నా హృదయాన్ని తాకి, నా స్నేహంలో అంతర్భాగమయ్యాయి. 'వానం ఎనకొరు బోధి మరం, నాళుమ్ ఎనకదు సేతి తరుమ్' (ఆకాశం నాకొక బోధివృక్షం, అది ప్రతిరోజూ నాకు సందేశాన్నిస్తుంది) అన్న ఆయన కవితా పంక్తులతోనే నా మిత్రుడికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం గర్వంగా ఉంది"
- కమల్ హాసన్, ప్రముఖ తమిళ నటుడు
కాగా, వైరముత్తుకు రాజకీయ నాయకులు, సినీ ప్రముఖుల నుంచి అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. జ్ఞానపీఠ్ పురస్కారంలో భాగంగా ప్రశంసా పత్రం, బంగారం, రాగి మిశ్రమంతో చేసిన వాగ్దేవి విగ్రహం, రూ.11 లక్షల నగదు అందజేస్తారు.