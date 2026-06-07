TVK ప్రభుత్వం కనీసం మూడు నెలలైనా నిలబడుతుందా? : స్టాలిన్
టీవీకే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు 6 నెలల పాటు విమర్శలకు దూరంగా ఉండాలని అనుకున్నాం- రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయి- ప్రభుత్వం అస్పష్టమైన స్థితిలో నడుస్తోంది- డీఎంకే నాయకుడు ఎం.కె. స్టాలిన్
DMK President MK Stalin (ANI)
Published : June 7, 2026 at 6:12 PM IST
Stalin Slams TVK : తమిళనాడులోని టీవీకే ప్రభుత్వంపై డీఎంకే నేత ఎం.కే. స్టాలిన్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. నూతనంగా కొలువుదీరిన టీవీకే ప్రభుత్వం కనీసం మూడు నెలలైనా నిలబడుతుందా? అని ప్రశ్నించారు. ప్రస్తుత టీవీకే ప్రభుత్వం తీరుతెన్నుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదని అన్నారు. అయితే, టీవీకే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు 6 నెలల పాటు విమర్శలకు దూరంగా ఉండాలని అనుకున్నామని, కానీ, రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. టీవీకే ప్రభుత్వం అస్పష్టమైన స్థితిలో నడుస్తోందని పేర్కొన్నారు.