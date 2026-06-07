ETV Bharat / bharat

TVK ప్రభుత్వం కనీసం మూడు నెలలైనా నిలబడుతుందా? : స్టాలిన్

టీవీకే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు 6 నెలల పాటు విమర్శలకు దూరంగా ఉండాలని అనుకున్నాం- రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయి- ప్రభుత్వం అస్పష్టమైన స్థితిలో నడుస్తోంది- డీఎంకే నాయకుడు ఎం.కె. స్టాలిన్

DMK President MK Stalin
DMK President MK Stalin (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 7, 2026 at 6:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Stalin Slams TVK : తమిళనాడులోని టీవీకే ప్రభుత్వంపై డీఎంకే నేత ఎం.కే. స్టాలిన్​ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. నూతనంగా కొలువుదీరిన టీవీకే ప్రభుత్వం కనీసం మూడు నెలలైనా నిలబడుతుందా? అని ప్రశ్నించారు. ప్రస్తుత టీవీకే ప్రభుత్వం తీరుతెన్నుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదని అన్నారు. అయితే, టీవీకే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు 6 నెలల పాటు విమర్శలకు దూరంగా ఉండాలని అనుకున్నామని, కానీ, రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. టీవీకే ప్రభుత్వం అస్పష్టమైన స్థితిలో నడుస్తోందని పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

STALIN RAISES DOUBTS ABOUT TVK
STALIN SLAMS VIJAY GOVT
STALIN SLAMS TVK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.