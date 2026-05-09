విజయ్కు మద్దతుగా ఎమ్మెల్యే కామరాజ్ లేఖ- నకిలీ కాదంటూ TVK వీడియో రిలీజ్
ఎమ్మెల్యే కామరాజ్ లేఖపై టీవీకే vs ఏఎంఎంకే- లేఖ పోర్జరీ అంటూ ఏఎంఎంకే ఆగ్రహం- లేటర్ నిజమేనంటూ వీడియోను విడుదల చేసిన టీవీకే
Published : May 9, 2026 at 7:06 AM IST
TVK On Kamaraj Support Letter : తమిళనాడులో మారుతున్న రాజకీయ సమీకరణాల వేళ విజయకు మద్దతిస్తూ ఏఎంఎంకే ఎమ్మెల్యే కామరాజ్ రాసిన లేఖ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. తమ పార్టీ మద్దతు ఇస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలను ఏఎంఎంకే అధినేత ఏఎంఎంకే అధినేత టీటీవీ దినకరన్ ఖండించారు. కామరాజ్ మద్దతిస్తూ లేఖ ఇచ్చారన్న వార్తల్లో నిజం లేదని పేర్కొన్నారు. అయితే దీనిపై టీవీకే స్పందిస్తూ ఎమ్మెల్యే కామరాజ్ లేఖ నిజమేనంటూ ఓ వీడియోను విడుదల చేసింది.
ఏఎంఎంకే అధినేత దినకరన్ చేసిన ఆరోపణలను తిరస్కరిస్తూ, కామరాజ్ స్వచ్ఛందంగా విజయ్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వానికి మద్దతు తెలుపుతూ లేఖ రాసిన వీడియో తమ వద్ద ఉందని టీవీకే పేర్కొంది. ఏఎంఎంకే ఎమ్మెల్యే కామరాజ్ స్వచ్ఛందంగా, ఆనందంగా టీవీకే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మద్దతు తెలుపుతూ లేఖ రాశారని తెలిపింది. ఆ లేఖను టీటీవీ దినకరన్ అనుమతితోనే అందిస్తున్నట్లు ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారని పేర్కొంది. ఇప్పుడు ఆ లేఖ తాను రాయలేదని ప్రచారం చేయడం పూర్తిగా అసత్యమని పార్టీ ఆరోపించింది. అన్ని వాస్తవాలు తెలిసినా కూడా దినకర్ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడింది. మద్దతు కోసం మేమెవరితోనూ బేరసారాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదని పార్టీ స్పష్టం చేసింది.
#WATCH | TVK shares a video of AMMK MLA Kamaraj, saying " these are the video visuals of ammk mla kamaraj voluntarily and happily writing a letter expressing his support for the tamilaga vettri kazhagam. he had stated that he was extending support to the tamilaga vettri kazhagam… pic.twitter.com/sM3xtyXx12— ANI (@ANI) May 8, 2026
కామరాజ్ లేఖలో నిజం లేదు : దినకరన్
ఏఎంఎంకే అధినేత టీటీవీ దినకరన్ శుక్రవారం కీలక ప్రకటన చేశారు. టీవీకే ప్రభుత్వానికి తమ పార్టీ మద్దతు ఇస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలను ఆయన ఖండించారు. మన్నార్గుడి నియోజకవర్గం నుంచి ఎన్నికైన తమ పార్టీ ఏకైక ఎమ్మెల్యే ఎస్. కామరాజ్, టీవీకేకు మద్దతు లేఖ ఇచ్చారన్న వార్తల్లో నిజం లేదన్నారు. ఆయన సంతకంతో టీవీకేకు వెళ్లినట్లు చెబుతున్న లేఖ కేవలం ఫోర్జరీ అని దినకరన్ మండిపడ్డారు. ప్రస్తుతం కామరాజ్, అన్నాడీఎంకేకు చెందిన కొత్త ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి పుదుచ్చేరిలోని ఒక రిసార్ట్లో ఉన్నారని దినకరన్ వెల్లడించారు. తమ పార్టీ ఎన్డీఏ కూటమిలోనే కొనసాగుతుందని తేల్చి చెప్పారు. అటు లోక్భవన్లో గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ను కలిసిన దినకరన్ పళనిస్వామిని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆహ్వానించాలని కోరుతూ లేఖ అందజేశారు. తమ కూటమి సీఎం అభ్యర్థి పళనిస్వామి మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు.
విజయ్కు అడ్డుకునే ప్రయత్నాలు :కాంగ్రెస్ ఎంపీ
ఇదిలా ఉండగా, తమిళనాడులో విజయ్ను అడ్డుకునే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయన్న కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. ప్రజల మద్దతు కోల్పోయిన రాజకీయ శక్తులు ఇప్పుడు విజయ్ను తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా అవ్వకుండా అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయని కాంగ్రెస్ ఎంపీ మాణికం ఠాగూర్ విమర్శించారు. టీవీకేకు ఇంకా మెజారిటీకి అవసరమైన 118 స్థానాల సంఖ్య చేరేందుకు చిన్న పార్టీల మద్దతు ఆలస్యమవుతోందని అంగీకరించిన ఆయన, అధికారం ప్రజల తీర్పును ఆలస్యం చేయగలదు కానీ శాశ్వతంగా అణచలేదని పేర్కొన్నారు. ప్రజాస్వామ్య తీర్పుకు ఇంకా ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టిస్తారంటూ ఎక్స్లో ప్రశ్నించారు. ప్రజల హక్కులు, న్యాయం కోసం ఈ పోరాటం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు.
మ్యాజిక్ ఫిగర్ కోసం టీవీకే ప్రయత్నాలు
234 సభ్యుల అసెంబ్లీలో టీవీకే 108 స్థానాలు గెలుచుకుని అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచింది. అయితే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన 118 స్థానాలకు ఇంకా 10 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం ఉంది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ ఐదు, సీపీఐ, సీపీఐ(ఎం) చెరో రెండు స్థానాలతో టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటించాయి. అయితే ఐయూఎంఎల్ మద్దతు ఇస్తున్నట్లు చెప్పి అనుహ్యంగా యూటర్న్ తీసుకుంది. దీంతో టీవీకే సంఖ్యాబలం 116కు చేరింది. ఒకవేళ శనివారం వీసీకే అధికారికంగా టీవీకేకు మద్దతిస్తే ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు గవర్నర్ ఆహ్వానించే అవకాశం ఉంది.
