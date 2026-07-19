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16 ఏళ్ల వయసులో ఇంటి నుంచి వెళ్లిన కుమారుడు- 23 ఏళ్ల తర్వాత బతికే ఉన్నాడన్న వార్తతో కన్నతల్లి ఆనందభాష్పాలు

2003లో ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన కుమారుడు- ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ నుంచి ప్రకాశ్‌ బతికే ఉన్నాడన్న విషయాన్ని తెలుసుకున్న తల్లి- కుమారుడిని తీసుకురావాలని కలెక్టర్‌ను ఆశ్రయించిన తల్లి

Missing Boy Found After 23 Years
Missing Boy Found After 23 Years (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 19, 2026 at 11:03 PM IST

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Missing Boy Found After 23 Years : తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు జిల్లాకు చెందిన ఓ తల్లి 23 ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న క్షణం త్వరలో నిజం కానుంది. 16 ఏళ్ల వయసులో ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన కుమారుడు ఇక లేడని భావించిన ఆ తల్లికి, అతడు బతికే ఉన్నాడన్న సమాచారం ఆనందాన్ని తీసుకొచ్చింది. పంజాబ్‌లో పాకిస్థాన్ సరిహద్దు సమీపంలో బానిస కార్మికుడిగా పనిచేస్తుండగా ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ అతడిని రక్షించినట్లు తెలిసింది. దీంతో తన కుమారుడిని తిరిగి తీసుకురావాలని కోరుతూ కోయంబత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్‌ను సుందరి ఆశ్రయించారు.

చిన్న గొడవతో ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన కుమారుడు
విరుదునగర్ జిల్లా పూమలైపట్టి ఆనైకులం గ్రామానికి చెందిన సుందరి, తన భర్త రామమూర్తి మరణం తర్వాత జీవనోపాధి కోసం సుమారు మూడు దశాబ్దాల క్రితం కోయంబత్తూరుకు వచ్చారు. ఆమెకు ప్రకాశ్, ప్రభు అనే ఇద్దరు కుమారులు. ప్రకాశ్ నాలుగో తరగతి వరకే చదివి మానేశాడు. అయితే 2003లో ఇంట్లో జరిగిన చిన్న గడవ కారణంగా కోపంతో బయటకు వెళ్లిపోయాడు. రెండు నెలల తర్వాత చెన్నైలో ఉన్నానంటూ ఒకసారి ఫోన్ చేసినప్పటికీ, ఆ తర్వాత అతడి నుంచి ఎలాంటి సమాచారం రాలేదు. కుటుంబ సభ్యులు ఎంత వెతికినా అతడి ఆచూకీ లభించలేదు. కాలం గడిచేకొద్దీ ప్రకాశ్‌ మరణించి ఉంటాడని కుటుంబం భావించింది.

Missing Boy Found After 23 Years
ప్రకాశ్ తల్లి సుందరి (ETV Bharat)

రక్షించిన స్వచ్ఛంద సంస్థ
2022లో పంజాబ్​లోని 'అప్నా ఫర్జ్ సేవా సొసైటీ' అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రకాశ్‌ను బానిస కార్మికత్వం నుంచి విముక్తి కల్పించింది. అయితే, తీవ్ర మానసిక వేదన కారణంగా అతడు చాలాకాలం ఎవరికీ సరిగా మాట్లాడలేకపోయాడని సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు. కొంతకాలం తర్వాత జరిగిన విషయాన్ని చెప్పినట్లు తెలిపారు. 'ఇంటి నుంచి వెళ్లిన ప్రకాశ్, ఉత్తర భారత్​కు చేరుకుని పంజాబ్​లోని రైతు వద్ద బానిస కార్మికుడిగా పనిచేశాడు. సుమారు రెండు దశాబ్దాల పాటు వేతనం లేకుండా పశువుల సంరక్షణతో పాటు అనేక పనులు చేయించారని తెలిసింది. అతడికి సరైన ఆహారం, దుస్తులు కూడా ఇవ్వకుండా చేతులు, కాళ్లకు సంకెళ్లు వేసి ఉంచేవారు. రాత్రివేళ గదికి బయట నుంచి తాళం వేసేవారని, గదిలో కేవలం ఇనుప మంచం, ఒక దుప్పటి మాత్రమే ఉండేది' అని స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. అయితే అతడు తన స్వస్థలం విరుదునగర్ జిల్లాలో ఉందని చెప్పడంతో సంస్థ సభ్యులు వివరాలు సేకరించారు. చివరకు కోయంబత్తూరులో నివసిస్తున్న సుందరిని గుర్తించి వీడియో కాల్ ద్వారా ప్రకాశ్‌ గుర్తింపును నిర్ధారించారు.

Missing Boy Found After 23 Years
సంకేళ్లతో ప్రకాశ్ (ETV bharat)

అన్నను కలిసిన తమ్ముడు
ఈ సమాచారం అందుకున్న తర్వాత సుందరి చిన్న కుమారుడు ప్రభు ఇటీవల పంజాబ్‌కు వెళ్లి అన్నను కలిశాడు. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఇద్దరూ కలుసుకోవడంతో భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తల్లిని గురించి అడుగుతూ తనను ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని ప్రకాశ్‌ వేడుకున్నట్లు ప్రభు తెలిపాడు. అయితే ప్రకాశ్‌ వద్ద ఎలాంటి గుర్తింపు పత్రాలు లేకపోవడంతో అతడిని అప్పటికప్పుడు కుటుంబానికి అప్పగించలేమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. దీంతో అవసరమైన పత్రాల కోసం కుటుంబం జిల్లా యంత్రాంగాన్ని ఆశ్రయించింది.

Missing Boy Found After 23 Years
ప్రకాశ్​ను రక్షించిన స్వచ్ఛంద సంస్థ (ETV Bharat)

కలెక్టర్ కార్యాలయంలో తల్లి ఆవేదన
సుందరి నేరుగా కోయంబత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయానికి వెళ్లి వినతిపత్రం సమర్పించారు. "నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు. నా కొడుకును తిరిగి నాకు అప్పగిస్తే చాలు" అంటూ ఆమె భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. పంజాబ్‌లో పాకిస్థాన్ సరిహద్దు సమీపంలో బానిస కార్మికుడిగా చిక్కుకున్న తన కుమారుడిని తిరిగి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వ సహాయం కావాలని కోరారు.

Missing Boy Found After 23 Years
ప్రకాశ్​ తల్లి, తమ్ముడు (ETV Bharat)

కలెక్టర్ హామీ
కోయంబత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ పవన్ కుమార్ గిరియప్పనవర్ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, పటియాలా జిల్లా కలెక్టర్‌తో ఇప్పటికే మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. విరుదునగర్, కోయంబత్తూరులో ప్రకాశ్‌కు సంబంధించిన పాఠశాల, కుటుంబ రికార్డులు సేకరిస్తున్నామని చెప్పారు. అవసరమైన పత్రాలు అందుబాటులో లేకపోయినా, తల్లి-కొడుకు సంబంధాన్ని ఇతర ఆధారాలతో నిర్ధారించి జిల్లా పరిపాలన నుంచి సిఫార్సు పత్రం జారీ చేస్తామని వెల్లడించారు. త్వరలోనే అధికారులతో కలిసి సుందరిని పంజాబ్‌కు పంపించి, ప్రకాశ్‌ను స్వగ్రామానికి తీసుకొచ్చే ఏర్పాట్లు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

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