'ఒకటో తరగతిలో చేరాలంటే పిల్లల వయసు ఆరేళ్లు నిండాల్సిందే'- నిబంధనకు రాష్ట్రాల విముఖత
నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వర్సెస్ రాష్ట్రాల పాత పద్ధతులు- విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఆటలు!
Published : January 2, 2026 at 6:45 PM IST
New Education Policy Class Structure : భారత విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో ప్రవేశపెట్టిన 'జాతీయ విద్యా విధానం-2020' (ఎన్ఈపీ) అమలులో పలు అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి. ఒకటో తరగతిలో చేరాలంటే బాలబాలికలకు కనీసం ఆరు సంవత్సరాల వయస్సు నిండి ఉండాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనను అమలు చేయడం లేదు. కొన్ని రాష్ట్రాలు ఈ నిబంధనను అమలు చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. మరికొన్ని ఆసక్తి చూపడం లేదు. తాజా నివేదికల ప్రకారం, 2026 ప్రారంభమైనప్పటికీ తమిళనాడు, కేరళ లాంటి ప్రధాన రాష్ట్రాలతో సహా, మొత్తం ఆరు రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఈ నిబంధనను ఇంకా అమలులోకి తీసుకురాలేదు.
నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయ్?
కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ గత మూడేళ్లుగా అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు జాతీయ విద్యావిధానం అమలు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేస్తోంది. ప్రాథమిక విద్యలో ఏకరూపత తీసుకురావడానికి '5+3+3+4' విద్యా విధానాన్ని కేంద్రం ప్రతిపాదించింది. దీని ప్రకారం, బాలబాలికలకు మొదటి మూడు సంవత్సరాలు అంగన్వాడీ లేదా ప్రీ-స్కూల్ విద్యకు పంపించాలి. ఒక విద్యార్థి ఒకటో తరగతికి వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా 6 ఏళ్ల వయస్సు నిండి ఉండాలి. తదుపతి రెండేళ్లు ఒకటో తరగతి, రెండో తరగతి చదవాలి (6 నుంచి 8 ఏళ్ల వరకు). అంటే ఒక విద్యార్థి అక్షరాస్యత వైపు అడుగులు వేసే ముందు 3 ఏళ్లపాటు కేవలం ఆటపాటల ద్వారా పాఠాలు నేర్చుకునే వాతావరణం ఉండాలి.
రాష్ట్రాల విముఖత
తమిళనాడు, కేరళ లాంటి రాష్ట్రాలు ఈ విషయంలో భిన్నమైన వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు 5 ఏళ్లకే పాఠశాల విద్య ప్రారంభించే సంప్రదాయం ఉందని, అందువల్ల ఒక్కసారిగా బాలబాలిక పాఠశాల ప్రవేశ వయస్సును 6 ఏళ్లకు పెంచితే, నూతన విద్యాసంవత్సరం 'జీరో ఇయర్' అయ్యే అవకాశం ఉందని వాదిస్తున్నాయి. అంతేకాదు ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ గందరగోళంలో పడతాయని అంటున్నాయి. అందుకే ఈ రాష్ట్రాలలో ఇప్పటికీ 5 ఏళ్లు నిండిన పిల్లలను ఒకటో తరగతిలో చేర్చడానికి అనుమతిస్తున్నారు. మరోవైపు కేరళ తమ విద్యా చట్టాలు, సామాజిక పరిస్థితుల ఆధారంగా పాత నిబంధనల వైపే మొగ్గుచూపుతోంది. కేంద్రం మాత్రం విద్యార్థులందరికీ దేశవ్యాప్తంగా ఒకే వయస్సు ప్రమాణం ఉండాలని అంటోంది. ఇక దిల్లీ, రాజస్థాన్ తదితర రాష్ట్రాల్లో దీనిపై ఇంకా స్పష్టమైన ఉత్తర్వులు వెలువడాల్సి ఉంది.
శాస్త్రీయ కోణంలో ఆలోచిస్తే!
బాలబాలికలను ఒకటో తరగతిలో చేర్చడానికి 6 ఏళ్ల నిబంధన విధించడం వెనుక శాస్త్రీయ కారణాలు ఉన్నాయి. చిన్న వయస్సులోనే (అంటే 5 ఏళ్లకే) పిల్లలను ఫార్మల్ స్కూలింగ్లో చేర్పించడం వల్ల వారి మెదడుపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడుతుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. 6 ఏళ్ల వయస్సు అనేది పిల్లల్లో సంజ్ఞానాత్మక (Cognitive) అభివృద్ధికి సరైన సమయం. ఈ వయస్సులోనే అక్షరాలను, సంఖ్యలను, సామాజిక నైపుణ్యాలను గ్రహించే సామర్థ్యం పిల్లల్లో పెరుగుతుంది.
వయస్సు తేడా వల్ల వచ్చే సమస్యలు
విద్య అభ్యసించడానికి అర్హమైన వయస్సు విషయంలో దేశవ్యాప్తంగా ఒకే నిబంధన లేకపోతే అనేక సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రానికి వలస వెళ్లినప్పుడు లేదా ఉద్యోగులు బదిలీ అయినప్పుడు, పిల్లల వయస్సు, క్లాసుల మధ్య తేడాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తులో జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలు (JEE, NEET వంటివి) రాసేటప్పుడు వయస్సు పరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లల ప్రాథమిక విద్య ఫౌండేషనల్ స్టేజ్లోనే బలహీనంగా మారుతుంది. అంటే విద్యార్థులు పాఠ్యాంశాలను అర్థం చేసుకోవడంలో బాగా ఇబ్బంది పడతారు.
ఇదిలా ఉండగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రాష్ట్రాలకు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు పలుమార్లు రిమైండర్లు పంపింది. ఒకటో తరగతి ప్రవేశాలకు 6 ఏళ్ల వయస్సును తప్పనిసరి చేయడం అనేది కేవలం పరిపాలనా పరమైన నిర్ణయం మాత్రమే కాదు, అది విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అంశమని పేర్కొంది.
