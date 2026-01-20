తమిళనాడులో మళ్లీ గవర్నర్ Vs ప్రభుత్వం- అసెంబ్లీ నుంచి గవర్నర్ వాకౌట్- జాతీయ గీతాలాపనకు నో చెప్పిన స్పీకర్
మంగళవారం నుంచి ప్రారంభమైన తమిళనాడు అసెంబ్లీ సమావేశాలు- వాకౌట్ చేసిన గవర్నర్- గతంలోనూ ఇలా సభ నుంచి వెళ్లిపోయిన ఆర్ఎన్ రవి
Published : January 20, 2026 at 10:20 AM IST
Governor walks Out Tamil Nadu Assembly Session : అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపించిన వేళ తమిళనాడులో గవర్నర్ వర్సెస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహారం మళ్లీ మొదలైంది. తాజాగా మంగళవారం ఉదయం అసెంబ్లీ సెషన్ ప్రారంభం కాగానే రాజకీయ రగడ రాచుకుంది. శాసన సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించడానికి గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవి అసెంబ్లీకి చేరుకున్నారు. తొలుత తమిళనాడు రాష్ట్ర గీతాన్ని ఆలపించారు. అనంతరం జాతీయ గీతాన్ని ప్లే చేసి, అందరూ ఆలపించాలని అసెంబ్లీ స్పీకర్ ఎం అప్పావుకు గవర్నర్ సూచించారు. అయితే అందుకు స్పీకర్ నిరాకరించారు. దీంతో అసెంబ్లీలో ప్రసంగించకుండానే గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవి వాకౌట్ చేశారు.
గవర్నర్ ప్రసంగం మధ్యలో అసెంబ్లీ స్పీకర్ ఎం అప్పావు జోక్యం చేసుకున్నారు. ప్రసంగంలో గవర్నర్ ప్రస్తావించిన అంశాలపై ఆయన అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. సంప్రదాయ ప్రసంగ పాఠాన్ని మాత్రమే చదవాలని గవర్నర్కు స్పీకర్ సూచించారు. దీనికి గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవి బదులిస్తూ, తన బాధ్యతలేంటో తనకు బాగా తెలుసన్నారు. అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయాల్సి ఉంటుందని, మరెవరూ అభిప్రాయాలను చెప్పడం కుదరదని స్పీకర్ అప్పావు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తయారు చేసిన సంప్రదాయ ప్రసంగాన్ని గవర్నర్ చదివితే సరిపోతుందన్నారు. స్పీకర్కు గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవి కౌంటర్ ఇస్తూ, తప్పులతడకగా ఉన్న ప్రభుత్వ ప్రసంగాన్ని తాను చదవలేనని తేల్చి చెప్పారు. అనంతరం ఆయన అసెంబ్లీ నుంచి వాకౌట్ చేశారు. తాను ప్రసంగిస్తుండగా మైక్ను స్విచ్ఛాఫ్ చేశారని, అవమానించారని గవర్నర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. భారత జాతీయ గీతానికి కూడా అసెంబ్లీలో తగిన గౌరవాన్ని ఇవ్వలేదని, అదంతా చూసి బాధ కలిగిందని ఆయన ఆరోపించారు.
