టీవీకేకు వీసీకే, IUML మద్దతు- మెజారిటీ మార్క్ దాటేసిన విజయ్- ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు లైన్ క్లియర్
టీవీకేకు మద్దతిస్తూ లేఖ ఇచ్చిన వీసీకే నేత తిరుమావళవన్- వీసీకే మద్దతుతో 118కి చేరిన విజయ్ పార్టీ టీవీకే బలం
Published : May 9, 2026 at 5:15 PM IST
TVK Crosses Majority Mark : తమిళనాడులో రాజకీయ అనిశ్చితికి ఎట్టకేలకు తెరపడింది. సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం, విజయ్ నేతృత్వంలోని 'తమిళగ వెట్రి కజగం' (టీవీకే)కు, 'విడుతలై చిరుతైగల్ కట్చి' (వీసీకే) బేషరతు మద్దతు ప్రకటిస్తూ ఒక లేఖను అందజేసింది. వీసీకే వ్యవస్థాపకుడు, లోక్సభ ఎంపీ తోల్ తిరుమావళవన్ ఈ మద్దతు లేఖను టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎన్నికల వ్యూహకర్త అధవ్ అర్జునకు ఇచ్చారు. దీనితో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన 118 మ్యాజిక్ ఫిగర్ విజయ్కు లభించింది. ఇది జరిగిన కొద్ది సేపటికే ఐయూఎల్ పార్టీకి చెందిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు విజయ్కు సపోర్టు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దీనితో టీవీకే బలం 120కు చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా పార్టీల మద్దతు లేఖలను విజయ్ గవర్నర్ ను కలిసి సమర్పించనున్నారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు గవర్నర్ అంగీకరిస్తే తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు.
వీసీకే నేతలతో సమావేశం జరిగిన అనంతరం బయటకు వచ్చిన అధవ్ అర్జున, మీడియాకు ఆ లేఖను చూపిస్తూ "వెట్రి, వెట్రి, వెట్రి" (విజయం) అని నినాదం చేశారు. విజయ్ సీఎం కానున్నారని చెబుతూ, ఆయనను కలిసేందుకు బయలుదేరారు.
Tamil Nadu | VCK president Thol. Thirumavalavan gives the official confirmation letter to Aadhav Arjuna - TVK General Secretary - Election Campaign Management, extending their support to TVK to form a government in the state.— ANI (@ANI) May 9, 2026
ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు లైన్ క్లియర్
విజయ్ కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి, తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. కానీ ఆయన మ్యాజిక్ ఫిగర్కు 10 సీట్ల దూరంలో ఉండిపోయారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీలో మొత్తం 234 సీట్లు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలంటే 118 సీట్లు కావాలి. విజయ్ రెండు చోట్ల పోటీ చేయడం వల్ల ఆయన బలం 108 నుంచి 107కు తగ్గింది. దీనితో విజయ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ అవకాశం ఇవ్వలేదు. దీనితో ఒక్కసారిగా తమిళ రాజకీయాలు వేడెక్కాయి.
ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్, డీఎంకే కూటమి నుంచి బయటకు వచ్చి విజయ్కు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీనితో యూపీఏ కూటమి నుంచి డీఎంకే బయటకు వచ్చేసింది. ఆ తరువాత, బద్ధశత్రువులైన డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తాయనే వార్తలు కూడా హల్చల్ చేశాయి.
చివరికి సీపీఐ, సీపీఐ(ఎం) విజయ్ టీవీకే పార్టీకి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. అయితే వీసీకే మాత్రం మద్దతు ఇవ్వడంపై చాలా తర్జనభర్జనలు పడింది. ఉపముఖ్యమంత్రి పదవి సహా కీలక శాఖల కావాలంటూ, విజయ్కు మద్దతు ఇచ్చే వ్యవహారాన్ని నాన్చుతూ వచ్చింది. దీనితో తమిళనాట ఎప్పుడు ఏమవుతుందోననే ఉత్కంఠ పెరిగిపోయింది. చివరికి శనివారం వీసీకే, టీవీకేకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. తమిళ ప్రజలకు స్థిరమైన, ప్రజాస్వామ్య పాలన అందించే ఉద్దేశంతోనే ఈ బేషరతు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు పేర్కొంది. దీనిని గవర్నర్ తన రికార్డుల్లోకి తీసుకోవాలని కోరింది. దీనితో విజయ్ పార్టీ బలం 118కి చేరింది. ఇది జరిగిన కొద్ది సేపటికే ఐయూఎంఎల్ కూడా టీవీకేకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీనితో అనూహ్యంగా విజయ్కు 120 సభ్యుల మద్దతు లభించినట్లు అయ్యింది. దీనితో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. ఇక గవర్నర్ అనుమతే తరువాయి. అందుకే విజయ్ గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ కోరారు. అయితే ప్రస్తుతం గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ ఖరారు కాకపోవడంతో విజయ్ టీవీకే కార్యాలయానికి వెళ్లారు. సంఖ్యాబలం ఉంది కాబట్టి ఇక గవర్నర్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు విజయ్ను ఆహ్వానించక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది. కనుక తమిళనాడులో టీవీకే ఏర్పాటు చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. కాగా, జోసెఫ్ విజయ్ చంద్రశేఖర్ ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమానికి నెహ్రు స్టేడియంలో ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
