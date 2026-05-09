టీవీకేకు వీసీకే, IUML మద్దతు- మెజారిటీ మార్క్​ దాటేసిన విజయ్​- ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు లైన్ ​క్లియర్​

VCK founder and Lok Sabha MP Thol Thirumavalavan handing over the letter of unconditional support to TVK leader Aadhav Arjuna (TVK)
Published : May 9, 2026 at 5:15 PM IST

TVK Crosses Majority Mark : తమిళనాడులో రాజకీయ అనిశ్చితికి ఎట్టకేలకు తెరపడింది. సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం, విజయ్​ నేతృత్వంలోని 'తమిళగ వెట్రి కజగం' (టీవీకే)కు, 'విడుతలై చిరుతైగల్ కట్చి' (వీసీకే) బేషరతు మద్దతు ప్రకటిస్తూ ఒక లేఖను అందజేసింది. వీసీకే వ్యవస్థాపకుడు, లోక్​సభ ఎంపీ తోల్​ తిరుమావళవన్​ ఈ మద్దతు లేఖను టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎన్నికల వ్యూహకర్త అధవ్ అర్జునకు ఇచ్చారు. దీనితో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన 118 మ్యాజిక్ ఫిగర్​ విజయ్​కు లభించింది. ఇది జరిగిన కొద్ది సేపటికే ఐయూఎల్​ పార్టీకి చెందిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు విజయ్​కు సపోర్టు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దీనితో టీవీకే బలం 120కు చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా పార్టీల మద్దతు లేఖలను విజయ్ గవర్నర్ ను కలిసి సమర్పించనున్నారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు గవర్నర్ అంగీకరిస్తే తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు.

వీసీకే నేతలతో సమావేశం జరిగిన అనంతరం బయటకు వచ్చిన అధవ్​ అర్జున, మీడియాకు ఆ లేఖను చూపిస్తూ "వెట్రి, వెట్రి, వెట్రి" (విజయం) అని నినాదం చేశారు. విజయ్ సీఎం కానున్నారని చెబుతూ, ఆయనను కలిసేందుకు బయలుదేరారు.

విజయ్​ కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి, తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. కానీ ఆయన మ్యాజిక్ ఫిగర్​కు 10 సీట్ల దూరంలో ఉండిపోయారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీలో మొత్తం 234 సీట్లు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలంటే 118 సీట్లు కావాలి. విజయ్ రెండు చోట్ల పోటీ చేయడం వల్ల ఆయన బలం 108 నుంచి 107కు తగ్గింది. దీనితో విజయ్​ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ అవకాశం ఇవ్వలేదు. దీనితో ఒక్కసారిగా తమిళ రాజకీయాలు వేడెక్కాయి.

ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్, డీఎంకే కూటమి నుంచి బయటకు వచ్చి విజయ్​కు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీనితో యూపీఏ కూటమి నుంచి డీఎంకే బయటకు వచ్చేసింది. ఆ తరువాత, బద్ధశత్రువులైన డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తాయనే వార్తలు కూడా హల్​చల్​ చేశాయి.

చివరికి సీపీఐ, సీపీఐ(ఎం) విజయ్​ టీవీకే పార్టీకి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. అయితే వీసీకే మాత్రం మద్దతు ఇవ్వడంపై చాలా తర్జనభర్జనలు పడింది. ఉపముఖ్యమంత్రి పదవి సహా కీలక శాఖల కావాలంటూ, విజయ్​కు మద్దతు ఇచ్చే వ్యవహారాన్ని నాన్చుతూ వచ్చింది. దీనితో తమిళనాట ఎప్పుడు ఏమవుతుందోననే ఉత్కంఠ పెరిగిపోయింది. చివరికి శనివారం వీసీకే, టీవీకేకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. తమిళ ప్రజలకు స్థిరమైన, ప్రజాస్వామ్య పాలన అందించే ఉద్దేశంతోనే ఈ బేషరతు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు పేర్కొంది. దీనిని గవర్నర్​ తన రికార్డుల్లోకి తీసుకోవాలని కోరింది. దీనితో విజయ్ పార్టీ బలం 118కి చేరింది. ఇది జరిగిన కొద్ది సేపటికే ఐయూఎంఎల్ కూడా టీవీకేకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీనితో అనూహ్యంగా విజయ్​కు 120 సభ్యుల మద్దతు లభించినట్లు అయ్యింది. దీనితో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. ఇక గవర్నర్​ అనుమతే తరువాయి. అందుకే విజయ్ గవర్నర్ అపాయింట్​మెంట్ కోరారు. అయితే ప్రస్తుతం గవర్నర్ అపాయింట్​మెంట్ ఖరారు కాకపోవడంతో విజయ్‌ టీవీకే కార్యాలయానికి వెళ్లారు. సంఖ్యాబలం ఉంది కాబట్టి ఇక గవర్నర్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు విజయ్​ను ఆహ్వానించక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది. కనుక తమిళనాడులో టీవీకే ఏర్పాటు చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. కాగా, జోసెఫ్​ విజయ్ చంద్రశేఖర్​​ ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమానికి నెహ్రు స్టేడియంలో ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.

