తిరుప్పరంకుండ్రం తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన తమిళనాడు ప్రభుత్వం
madurai karthika deepam issue: మదురై తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై ఉన్న 'దీపతూన్' (రాతి స్తంభం) వద్ద కార్తిక దీపం వెలిగించేందుకు అనుమతిస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సమీక్షించాలని కోరుతూ తమిళనాడు ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది.
Published : November 22, 2026 at 9:28 PM IST
తమిళనాడులోని మదురై జిల్లా తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపైనున్న దీపస్తంభంపై కార్తిక దీపం వెలిగించేందుకు అనుమతిస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో మరోసారి వివాదం చెలరేగింది. ఆ తీర్పును సమీక్షించాలని కోరుతూ తమిళనాడు ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ మేరకు తమిళనాడు హిందూ మత, ధర్మాదాయ శాఖ కమిషనర్ నవంబర్ 21న సుప్రీంకోర్టులో రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
దీపాన్ని వెలిగించడానికి సుప్రీం అనుమతులు
నవంబర్ 24న జరగనున్న కార్తిక దీపోత్సవం సందర్భంగా, మదురైలోని తిరుపరంకుండ్రం కొండపై ఉన్న 'దీపతూన్' వద్ద సంప్రదాయ దీపాన్ని వెలిగించేందుకు సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం అనుమతినిచ్చింది. అయితే ఇది కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే వర్తిస్తుందని జస్టిస్ అరవింద్ కుమార్, జస్టిస్ విపుల్ ఎం. పంచోలిలతో కూడిన ధర్మాసనం పేర్కొంది. దేవస్థానం తరపున అనుమతి పొందిన వ్యక్తులు, ప్రభుత్వ అధికారులు మాత్రమే దీపం వెలిగించే కార్యక్రమానికి వెళ్లవచ్చని తెలిపింది. అవసరమైతే తగిన భద్రతా ఏర్పాట్లు తప్పనిసరిగా చేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది. ఈ కార్యక్రమ సమయంలో ప్రజలు అక్కడికి వెళ్లడాన్ని కోర్టు నిషేధించింది. అలాగే, ఎటువంటి ఊరేగింపులు, బహిరంగ సమావేశాలు, నినాదాలు చేయడం, నిరసనలు తెలపకూడదని కూడా స్పష్టం చేసింది. ఈ అనుమతిని కేసు తుది తీర్పుగా భావించకూడదని పేర్కొంది. దీపం వెలిగించిన మూడు రోజుల్లోపు జిల్లా కలెక్టర్ కోర్టుకు నివేదిక సమర్పించాలంటూ తదుపరి విచారణను 2027 జనవరి రెండో వారానికి వాయిదా వేసింది.
నియమాలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవాల్సిందే
ఈ బృందంలో ఎంతమంది ఉండాలి? ఎవరెవరు ఉండాలి? అనే విషయాలను మదురై జిల్లా కలెక్టర్ నిర్ణయిస్తారని కోర్టు చెప్పింది. మదురై పోలీస్ కమిషనర్ దీనికి అవనసరమయ్యే పోలీసు భద్రతను కల్పిస్తారని పేర్కొంది. అవసరమైతే, కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (CRPF) బృందాన్ని రంగంలోకి దించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా కోర్టు ఆదేశించింది.
మరోవైపు సుప్రీం తీర్పు నేపథ్యంలో అధికార టీవీకేపై డీఎంకే విరుచుకుపడింది. తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై ఉన్న రాతి స్తంభం దీప స్తంభం కాదని తెలిపింది. నవంబర్ 24న దీపతూన్ వద్ద కార్తిక దీపాన్ని వెలిగించేందుకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతినిస్తూ, మద్రాసు హైకోర్టు తీర్పుపై స్టే విధించిన నేపథ్యంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.