సేంద్రీయ వ్యవసాయంతో ఎకరానికి రూ. 3 లక్షల ఆదాయం- ఐరాస అవార్డు గెలిచిన తమిళనాడు రైతు
సేంద్రీయ వ్యవసాయంతో బహుళ పంటల సాగు- ఎకరాకు రూ. 3 లక్షలు ఆర్జిస్తున్న రైతు- ఐక్యరాజ్యసమితి నుంచి అంతర్జాతీయ అవార్డు
Published : June 15, 2026 at 9:53 PM IST
Tamil Nadu Farmer Wins UN Award : వ్యవసాయంలో నష్టాలు వస్తున్నాయని దిగులు చెందే రైతులకు తమిళనాడుకు చెందిన రైతు వల్లువన్ ఒక రోల్ మోడల్గా నిలుస్తున్నారు. ఒకప్పుడు సాంప్రదాయ కొబ్బరి సాగుతో నష్టాల్ని ఎదుర్కొన్న అదే రైతు, ఇప్పుడు వినూత్న రీతిలో సేంద్రీయ బహుళ పంటల సాగు విధానంతో ఎకరాకు రూ. 3 లక్షల వరకు ఆర్జిస్తున్నారు. ఏకంగా ఐక్యరాజ్యసమితి నుంచే అంతర్జాతీయ అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. తన వినూత్న వ్యవసాయ విధానంతోనే ఇది సాధ్యమైంది. వల్లువన్ విజయం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఇతర రైతులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
కోయంబత్తూరు సమీపంలోని వడవల్లి ప్రాంతానికి చెందిన వల్లువన్ వృత్తిరీత్యా సివిల్ ఇంజినీర్. అయితే వ్యవసాయంపై ఉన్న ఇష్టంతో 2006లో తనకున్న 26 ఎకరాల భూమిలో కొబ్బరి సాగు ప్రారంభించారు. ఖర్చులు పెరిగి దిగుబడి తగ్గడానికి తోడు అనుభవలేమితో నష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు. రసాయన ఎరువుల వాడకం వల్ల నేల నాణ్యత క్షీణించడం కూడా మరో కారణం. నేల పరీక్షల్లో సేంద్రీయ కార్బన్ శాతం కేవలం 0.5 శాతంగానే ఉన్నట్లు కనుగొనగా సాగు విధానం పూర్తిగా మార్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
చెట్ల ఆధారిత సేంద్రీయ సాగు
కొబ్బరి సాగుతో నష్టాల్ని ఎదుర్కొన్న వల్లువన్ తన సాగు విధానం మార్చేశారు. మొదట 7 ఎకరాల్లో చెట్ల ఆధారిత సేంద్రీయ సాగు విధానాన్ని మల్టీ లేయర్ విధానంలో ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టారు. కొబ్బరి చెట్ల మధ్య ఖాళీ స్థలం వృథా చేయకుండా, కొబ్బరితో పాటుగా పండ్ల చెట్లు, అరటి, పసుపు, మిరియాలు, కూరగాయలు, పశుగ్రాసం సాగు చేయడం ప్రారంభించారు. రసాయనాలకు స్వస్తి పలికి పశువుల వ్యర్థాలను సహజ ఎరువులుగా మార్చారు. ఇలా చేయగా భూమిలో జీవ వైవిధ్యం పెరిగింది. ఇంకా తేమ నిల్వ సామర్థ్యం మెరుగుపడింది. కలుపు మొక్కలు తగ్గాయి. నీటి వినియోగం, దున్నడానికి అయ్యే ఖర్చులు కూడా గణనీయంగా తగ్గాయి. ఇది సత్ఫలితాల్ని ఇవ్వగా మరింత ప్రోత్సాహంతో మొత్తం 26 ఎకరాల్లో ఇదే విధానం అమలు చేశారు.
ఎకరానికి రూ. 3 లక్షల వరకు ఆదాయం
సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో సాగు ప్రారంభించిన తర్వాత కార్బన్ శాతం 0.52 శాతం నుంచి 3.36 శాతానికి పెరిగింది. దీంతో దిగుబడి కూడా భారీగా పెరిగింది. ఒక్కో కొబ్బరి చెట్టుకు గతంలో 100 కాయలు వస్తే ఇది తర్వాత 160 కాయలకు పెరిగింది. ఒక్కో కొబ్బరికాయ సగటు బరువు కూడా 400 గ్రాముల నుంచి 550 గ్రాములకు చేరింది. పంటల్లో రసాయన అవశేషాలు కూడా లేవని టెస్టుల్లో నిర్ధరణ అయింది.
ప్రస్తుతం తన భూమిలో పసుపు, అరటి, కొబ్బరి, మిరియాలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, కలప చెట్లు సహా మొత్తంగా 14 రకాల పంటలు సాగు చేస్తున్నారు. దీంతో ఒక పంటలో నష్టం వచ్చినా మరో పంట ఆదుకుంటుండటంతో రిస్క్ తగ్గి ఆదాయం పెరిగింది. 'గతంలో కొబ్బరి ఒక్కటే సాగు చేసినప్పుడు నష్టాలు వచ్చేవి. ఇప్పుడు సేంద్రీయ విధానంలో, బహుళ పంటల సాగుతో ఎకరానికి రూ. 2.5 లక్షల నుంచి రూ. 3 లక్షల వరకు వార్షిక ఆదాయం వస్తుంది.' అని వల్లువన్ తెలిపారు.
ఐరాస అవార్డు
వల్లువన్ ప్రత్యేకంగా అమలు చేస్తున్న చెట్ల ఆధారిత సేంద్రీయ సాగు విధానానికి అంతర్జాతీయంగా కూడా గుర్తింపు లభించింది. ఐక్యరాజ్యసమితి ఆహార, వ్యవసాయ సంస్థ (FAO) నిర్వహించిన 'సాయిల్ హెల్త్ గార్డియన్స్' ప్రపంచ పోటీల్లో ఆయనకు థర్డ్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డును గెల్చుకున్న ఏకైక భారతీయ రైతు ఈయనే కావడం విశేషం. ఇంతే కాదు ఆయన వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని UNCCD-WOCAT గ్లోబల్ డేటా బేస్లో కూడా చేర్చారు.
రైతులకు ప్రత్యేక సందేశం
ఈ సందర్భంగా దేశ రైతులకు ప్రత్యేక సందేశం కూడా ఇచ్చారు వల్లువన్. 'సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో రాత్రికి రాత్రే భారీగా లాభాలు రావు. మొదట రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాలు ఓపిక అవసరం. ఒకసారి నేల ఆరోగ్యం కుదుటపడ్డాక పెట్టుబడి ఖర్చులు తగ్గి మంచి స్థిరమైన ఆదాయం వస్తుంది. సేంద్రియ వ్యవసాయం నేలకే కాదు, ప్రజల ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది' అని వల్లువన్ అన్నారు.
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