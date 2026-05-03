తమిళనాట మళ్లీ DMKకు పట్టంకట్టనున్నారా? విజయ్ చరిత్ర సృష్టించనున్నారా?
లక్షా 25వేల మందితో మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు- అన్నాడీఎంకేకు నో ఛాన్స్- డీఎంకే కూటమికే ప్రజలు పట్టం కట్టినట్లు ఎగ్జిట్ పోల్స్
Published : May 3, 2026 at 4:43 PM IST
Tamil Nadu Election Results 2026 : యావత్ దేశం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల వెల్లడికి సమయం ఆసన్నమైంది. సోమవారం ఓట్ల లెక్కింపు కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఈసారి ఎన్నికల్లో అధికార డీఎంకే, ప్రతిపక్ష అన్నాడీఎంకేతో పాటు ప్రముఖ నటుడు విజయ్ పార్టీ 'టీవీకే' రంగంలోకి దిగడంతో సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. డీఎంకేకు ప్రజలు మళ్లీ పట్టంకట్టనున్నారా? లేక ప్రతిపక్ష అన్నాడీఎంకే మళ్లీ పుంజుకుంటుందా? లేదా విజయ్ సరికొత్త చరిత్ర లిఖించనున్నారా? ఈ ప్రశ్నలకు సోమవారమే జవాబు దొరకనుంది.
ఏప్రిల్ 23న తమిళనాడులోని 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఒకే విడతలో పోలింగ్ ముగిసింది. 4 వేల 23 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని EVMలలో ఓటర్లు నిక్షిప్తం చేశారు. సోమవారం ఉదయం 8 గంటలకు పోస్టల్ బ్యాలెట్లతో కౌంటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది. సరిగ్గా 8 గంటల 30 నిమిషాలకు ఈవీఎంల లెక్కింపు మొదలవుతుంది. ఈవీఎంల కోసం ప్రత్యేకంగా 234 కౌంటింగ్ హాళ్లను సిద్ధంచేశారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్లు, ETPBS ఓట్లను లెక్కించేందుకు మరో 240 హాళ్లు కేటాయించారు. మొత్తం 3వేల 324 కౌంటింగ్ టేబుళ్లపై ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగనుంది. ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒకరు చొప్పున మొత్తం 234 మంది కౌంటింగ్ అబ్జర్వర్లను ఈసీ నియమించింది. 4వేల 624 మంది మైక్రో-అబ్జర్వర్లు, 10వేల 545 మంది కౌంటింగ్ సిబ్బంది విధుల్లో పాల్గొన్నారు.
లక్షా 25వేల మందితో మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు
కౌంటింగ్ రోజు అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఏకంగా లక్షా 25వేల మందితో మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. మొదటి అంచెలో కౌంటింగ్ కేంద్రం చుట్టూ 100 మీటర్ల పరిధిలో పోలీసులు, రెండో అంచెలో కౌంటింగ్ కేంద్రం ద్వారాల వద్ద స్టేట్ ఆర్మ్డ్ పోలీసులు ఉంటారు. మూడో అంచెలో కౌంటింగ్ హాళ్ల లోపల, స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ పహారా ఉంటుంది. 65 సీఏపీఎఫ్ కంపెనీలను ఈసీ రంగంలోకి దించింది. చరిత్రలో తొలిసారిగా అనధికారిక వ్యక్తులు కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లోకి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకోవడానికి ఈసీ కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ECINET ద్వారా జారీ చేసిన క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డులను తప్పనిసరి చేసింది.
తమిళనాడు సీఎం డీఎంకే అధినేత ఎం.కె. స్టాలిన్ కొళత్తూరు స్థానం నుంచి బరిలో ఉన్నారు. అన్నాడీఎంకే చీఫ్ పళనిస్వామి తన సొంత నియోజకవర్గం ఎడప్పాడి నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. పెరంబూర్ అలాగే తిరుచ్చి ఈస్ట్ నియోజకవర్గాల నుంచి దళపతి విజయ్ రంగంలోకి దిగారు. నామ్ తమిళర్ కట్చి NTK అధినేత సీమాన్ పేరు కూడా ఈ ఎన్నికల్లో బలంగా వినపడింది. ఆయన కారైకుడి నుంచి పోటీచేశారు. ఇక ఈ ఎన్నికల్లో సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సామాజిక న్యాయం చుట్టూ డీఎంకే ప్రచారం చేసింది. అవినీతి, మహిళల సేఫ్టీ, నేరాల వంటి సమస్యలను విపక్షాలు ఎత్తిచూపాయి. ఉద్యోగాలు, అవినీతి, కొత్త ప్రత్యామ్నాయం అనే థీమ్తో విజయ్ టీవీకే యూత్వేవ్ సృష్టించింది. ఈ ఎన్నికల్లో డీఎంకే నేతృత్వంలోని SPA కూటమి మళ్లీ అధికారం దక్కించుకుంటామన్న ధీమాతో ఉంది. బీజేపీ-అన్నాడీఎంకే నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమి తమదే విజయమని అంచనాలు వేస్తోంది. విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే యువత మద్దతుతో బలమైన పోటీ ఇచ్చి మూడో శక్తిగా ఉద్భవించింది. NTK వంటి పార్టీలు కొన్ని స్థానాల్లో గట్టి పోటీ ఇచ్చాయి.
డీఎంకే కూటమికే ప్రజలు పట్టం కట్టినట్లు ఎగ్జిట్ పోల్స్
పార్టీల అంచనాలు ఎలా ఉన్నా తమిళనాడులో మళ్లీ డీఎంకే కూటమికే ప్రజలు పట్టం కట్టినట్లు ఎగ్జిట్ పోల్స్ తెలిపాయి. డీఎంకే కూటమికి 114 నుంచి 136, అన్నాడీఎంకే కూటమికి 34 నుంచి 56 సీట్లు రావొచ్చని టుడేస్ చాణక్య వెల్లడించింది. విజయ్ టీవీకే 52 నుంచి 74 స్థానాల్లో విజయం సాధిస్తుందని వివరించింది. యాక్సిస్ మై ఇండియా మాత్రం టీవీకే పైచేయి సాధిస్తుందని నొక్కిచెప్పింది. టీవీకే 98 నుంచి 120, డీఎంకే కూటమి 92 నుంచి 110, అన్నాడీఎంకే కూటమి 22 నుంచి 32 సీట్లను సొంతం చేసుకుంటుందని వెల్లడించింది.
