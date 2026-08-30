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బాలుడి పొట్టలో 23 నాణేలు, మేకులు, నెయిల్ క్లిప్పర్లు- ఉచితంగా సర్జరీ చేసిన వైద్యులు!

16 ఏళ్ల బాలుడికి ఆపరేషన్​- పొట్ట నుంచి బయటపడ్డ నెయిల్ క్లిప్పర్స్, చైన్లు, మేకులు, హెయిర్‌పిన్లు- కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా ఉచితంగా శస్త్ర చికిత్స

Coins Removed From Boy Stomach
వైద్యులు బాలుడికి శస్త్రచికిత్స చేసి తొలగించిన వస్తువులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2026 at 6:37 PM IST

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Coins Removed From Boy Stomach : తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, తరచుగా వాంతులతో ఆస్పత్రిలో చేరిన ఒక బాలుడిని పరీక్షించిన వైద్యులకు మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యే దృశ్యం కనిపించింది. స్కానింగ్ రిపోర్టులు చూసి డాక్టర్లే కంగుతిన్నారు. అత్యవసరంగా శస్త్ర చికిత్స నిర్వహించి వెంటనే ఆ బాలుడి కడుపు నుంచి ఏకంగా 43 లోహ వస్తువుల్ని బయటకు తీశారు. తమిళనాడులోని తిరువణ్ణామలై జిల్లాలో ఈ విచిత్రమైన, వైద్యపరంగా వింత ఘటన వెలుగుచూసింది. పూర్తి వివరాల్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

తీవ్రమైన కడుపు నొప్పితో ఆస్పత్రికి
అయ్యంపాళయం గ్రామానికి చెందిన బాలుడు కొంత కాలంగా తీవ్రమైన కడుపు నొప్పితో బాధపడుతున్నాడు. అతడికి తరచుగా వికారంగా కూడా అనిపించేది. దీంతో అతడి తల్లి తిరువణ్ణామలైలోని తండరాంపట్టు రోడ్డులో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. బాలుడిని పరీక్షించిన జనరల్ సర్జన్ డాక్టర్ సుందర పాండియన్ కడుపులో నొప్పికి అసలు కారణాన్ని గుర్తించేందుకు అబ్డామినల్ ఏరియాలో స్కాన్ చేయాలని సూచించారు. ఇక స్కానింగ్ చేయగా ఆ రిపోర్టులో షాకింగ్ విషయాలు బయటపడ్డాయి. ఆ పిల్లాడి కడుపులో అనుమానాస్పదంగా కనిపించే పదునైన లోహపు వస్తున్నట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

ఇంట్లో వస్తువులు కనిపించకుండా పోయేవి
పొట్టలో లోహాలు ఉన్నట్లు గుర్తించిన డాక్టర్, అనుమానంతో బాలుడి తల్లిని ఈ వస్తువుల గురించి ప్రశ్నించారు. అయితే దీనిపై మాట్లాడిన ఆమె- బాలుడు తరచుగా నెయిల్ క్లిప్పర్లు, చైన్లు వంటి పలు వస్తువులను పోగొట్టేవాడని ఆమె చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమాచారం ఆధారంగానే బాలుడు వాటిని మింగి ఉండొచ్చని డాక్టర్ అనుమానించారు. కడుపు నొప్పి తీవ్రంగా ఉండటంతో ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా శస్త్ర చికిత్స చేయాలని నిర్ణయించారు. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి వైద్యులు శస్త్ర చికిత్స నిర్వహించగా, ఈ సమయంలో బాలుడి కడుపులో మొత్తంగా 43 వస్తువులను బయటకు తీశారు. వాటిల్లో రూ.5, రూ.10 విలువైన 23 నాణేలు, ఒక తాయెత్తు, ఒక నెయిల్ క్లిప్పర్, రెండు చైన్లు, మూడు మేకులు, 15 హెయిర్ పిన్స్ వంటివి ఉన్నాయి. కడుపులో ఇన్ని రకాల వస్తువులు ఉండటం వైద్యులను కూడా తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.

ఎక్కువ కాలం ఉంటే మరింత ప్రమాదం!
ఈ వస్తువులు బాలుడి కడుపులో మరి కొంత కాలం ఉండి ఉంటే గనుక అతడి ఆరోగ్యానికి తీవ్రమైన నష్టం కలిగించే అవకాశం ఉండేదని వైద్య బృందం వివరించింది. ముఖ్యంగా పదునైన లోహపు వస్తువులు కడుపులోని అంతర్గత భాగాల్ని దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొంది. ఇక ఆ శస్త్ర చికిత్స అనంతరం బాలుడి ఆరోగ్యం ప్రస్తుతం కాస్త నిలకడగా, మెరుగ్గా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. అతడిని వైద్యుల పర్యవేక్షణలోనే ఉంచారు. ఆరోగ్యం ఇదే విధంగా మరింత మెరుగుపడితే త్వరలోనే ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఇదే సమయంలో బాలుడి కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని డాక్టర్ సుందర పాండియన్ ఈ శస్త్ర చికిత్సను ఉచితంగా నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో బాలుడి కడుపులోకి ఇన్ని వస్తువులు ఎలా వెళ్లాయనే అంశంపై పూర్తి వివరాలు తెలియరాలేదు. అయితే వైద్యులు సకాలంలో స్కాన్ చేసి శస్త్రచికిత్స చేయడంతో ప్రమాదకరమైన వస్తువులను తొలగించగలికారు.

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