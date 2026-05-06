టీవీకేకి మద్దతుకు కాంగ్రెస్ గ్రీన్సిగ్నల్- విజయ్ కూటమి ప్రభుత్వానికి మార్గం సుగమం?
విజయ్ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ నిర్ణయం
Published : May 6, 2026 at 7:06 AM IST
Congress Support TVK : తమిళనాడు ఎన్నికల్లో 108 స్థానాలతో సత్తా చాటిన దళపతి విజయ్ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి పీఠం అధిరోహించే దిశగా వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం మద్దతు ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ను విజయ్ స్వయంగా కోరారు. దీంతో టీవీకేకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు తమిళనాడు కాంగ్రెస్ ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించిందని సంబంధింత వర్గాలు తెలిపాయి.
తమిళనాడు కాంగ్రెస్ కమిటీ (టీఎన్సీసీ) అధ్యక్షుడు సెల్వపెరుంతగై ఆధ్వర్యంలో పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, సీనియర్ నాయకులతో అర్ధరాత్రి వేళ వర్చువల్ సమావేశం నిర్వహించారు. గూగుల్ మీట్ ద్వారా జరిగిన ఆ సమావేశంలో రాష్ట్రంలోని తాజా రాజకీయ పరిణామాలు టీవీకేతో పోత్తు పెట్టువకోవడం వల్లే కలిగే వ్యూహాత్మక అంశాలపై సమగ్రంగా చర్చించారు. ఈ క్రమంలోనే విజయ్కు మద్దతు ఇవ్వాలని ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.
దిల్లీ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్
ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం విజయ్ మద్దతు కోరడంపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసంలో అగ్రనేతలు రాహుల్ గాంధీ, గిరీశ్ చోడంకర్ సుదీర్ఘంగా భేటీ అయ్యారు. ఈ వివరాలను కాంగ్రెస్ సంస్థాగత ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ వెల్లడించారు. కామరాజ్ పాలనను స్ఫూర్తిగా తీసుకున్న విజయ్, ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కాంగ్రెస్ మద్దతు కోరారని తెలిపారు. తమిళనాడులో బీజేపీ, వారి ప్రతినిధులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అధికారాన్ని నడపకూడదన్నదే తమ నిర్ణయమని చెప్పారు. తమిళ ప్రజల సెంటిమెంట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని, నిర్ణయం తీసుకోవాలని తమిళనాడు పీసీసీని ఆదేశించామని వివరించారు.
విజయ్ ఈనెల 7న ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. పార్టీ శాసనసభాపక్ష నేతగా మంగళవారం ఎన్నికైన విజయ్, బుధవారం గవర్నర్ను కలిసి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించాలని కోరనున్నారు. అసెంబ్లీలో బలం నిరూపించుకోవడానికి 2 వారాల సమయం కావాలని ఇప్పటికే ఈ-మెయిల్ ద్వారా గవర్నర్ను కోరారు. ప్రస్తుతం టీవీకే ఎమ్యెల్యేలను విజయ్ మహాబలిపురంలోని శిబిరానికి తరలించారు. తమిళనాడులోని 234 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో టీవీకే పార్టీ 108 సీట్లను కైవసం చేసుకుంది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మరో 10 స్థానాలు కావాల్సి ఉంది. సీపీఎం, సీపీఐ, వీసీకేకు ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. కాంగ్రెస్కు ఉన్న ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ఈ మూడు పార్టీలు మద్దతిస్తే విజయ్కు అవసరమైన సాధారణ మెజార్టీ సాధ్యమవుతుంది