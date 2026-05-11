ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తమిళనాడు సీఎం విజయ్
ప్రారంభమైన తమిళనాడు అసెంబ్లీ సమావేశాలు- ఎమ్మెల్యేగా సీఎం విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం- ఆయతో పాటు ఎనిమిది మంది మంత్రులు ప్రమాణం- ఎన్నికల ధ్రువీకరణ పత్రం లేకపోవడంతో ప్రమాణం స్వీకారం చేయలేకపోయిన కీర్తన
Published : May 11, 2026 at 10:52 AM IST
CM Vijay Oath In TN Assembly : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సీ జోసెఫ్ విజయ్, ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. సోమవారం తమిళనాడు అసెంబ్లీలో పెరంబూరు ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ప్రొటెం స్వీకర్ ఎంవీ కరుప్పయ్య ఆయనతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఆయనతో పాటు ఎనిమిది మంది మంత్రులు, పలువురు కీలక నాయకులు ఎమ్మెల్యేలుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
VIDEO | Tamil Nadu CM C. Joseph Vijay takes oath as Member of the Legislative Assembly (MLA) of the Perambur constituency.— Press Trust of India (@PTI_News) May 11, 2026
ఉదయం 9.30 గంటలకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. తొలుత ప్రొటెం స్పీకర్ సంక్షిప్త పరిచయ ప్రసంగం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి విజయ్ అసెంబ్లీ సభ్యుడిగా తొలుత ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అనంతరం మంత్రులు ఎన్ ఆనంద్, ఆధవ్ అర్జున సహా మరో తొమ్మిది మంది మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలుగా ప్రమాణం చేశారు. తర్వాత డీఎంకే శాసనసభాపక్ష నేత, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ కూడా ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అలాగే మాజీ ముఖ్యమంత్రి, అన్నాడీఎంకే నేత ఎడప్పాడి కే పళనిస్వామి, డీఎంకే నేత ఓ పన్నీర్సెల్వం కూడా ప్రమాణం చేశారు. అగ్రి కృష్ణమూర్తి, కేపీ అన్బళగన్తో సహా ఏఐఏడీఎంకే సభ్యులు శాసనసభ్యులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
VIDEO | Tamil Nadu Assembly: DMK leader Udhayanidhi Stalin, AIADMK leader Palaniswami takes oath as MLAs.— Press Trust of India (@PTI_News) May 11, 2026
ప్రమాణం చేయలేకపోయిన మంత్రి కీర్తన
అయితే మంత్రి ఎస్ కీర్తన రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేకపోయారు. ఎన్నికల్లో గెలిచినట్లు నిర్ధారించే సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఎలెక్షన్ సమర్పించకపోవడంతో ఆమె ప్రమాణం వాయిదా పడిందని అధికారులు తెలిపారు. శాసనసభ ముఖ్య కార్యదర్శి కె. శ్రీనివాసన్ ఆమె పేరును పిలవగా, సీఎం ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ పక్క నుంచి పోడియం వద్దకు వెళ్లారు. కీర్తన పోడియం దగ్గరకు చేరుకున్న సమయంలో శ్రీనివాసన్ ఎన్నిక ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అడగగా, ఆమె ఆ సర్టిఫికేట్ను చూపించలేకపోయారు. ఆమె ఏమి సమాధానం ఇచ్చారన్నది స్పష్టంగా తెలియలేదు. దీంతో ఆమె ప్రమాణం స్వీకారం చేయలేకపోయారు.
ధ్రువీకరణ పత్రం లేనందు వల్లే మర్యాదపూర్వకంగా ప్రమాణ స్వీకారానికి కే శ్రీనివాసన్ అనుమతి నిరాకరించారని ఓ అధికారి తెలిపారు. ఆమె సర్టిఫికేట్ సమర్పించిన వెంటనే ప్రమాణం చేయవచ్చు అని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి విజయ్తో సహా అన్ని ఎమ్మెల్యేలు ముందుగా తమ సర్టిఫికెట్లు సమర్పించిన తర్వాతే రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారని తెలిపారు. అన్ని ఎమ్మెల్యేలు తప్పనిసరిగా తమ ఎన్నిక ధ్రువీకరణ పత్రాలు తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం ముందుగానే ప్రెస్ నోట్ ద్వారా స్పష్టం చేసిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఇక బల నిరూపణకు ఈ నెల 13 దాకా గవర్నర్ సమయం ఇచ్చారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు మొదలైన తొలి రోజు ఎమ్మెల్యేలుగా సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారం జరిగింది. మంగళవారం స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ను ఎన్నుకుంటారు. బల నిరూపణ కూడా ఈ సమావేశాల్లోనే ఉంటుంది. ప్రస్తుతం టీవీకేకు 120 మంది సభ్యుల బలముంది. తమిళనాడులోని 234 స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే 108 స్థానాలు గెలుపొందింది. అయితే ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు అవసరమైన మ్యాజిక్ ఫిగర్కు 10 సీట్లు తక్కువయ్యాయి. అందుకోసం ఇతర పార్టీలతో టీవీకే అధినేత విజయ్ చర్చలు జరిపారు. తొలుత ఐదుగురు సభ్యులున్న కాంగ్రెస్, ఆ తర్వాత చెరో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న సీపీఐ, సీపీఎంలు మద్దతు ప్రకటించాయి. శనివారం నలుగురు సభ్యులున్న వీసీకే, ఐయూఎంఎల్లు కూడా విజయ్కు జైకొట్టాయి. దీంతో టీవీకే బలం 120కి పెరిగింది. పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ స్థానాల నుంచి ఎమ్మెల్యేగా విజయ్ గెలిచారు. సీఎంగా ప్రమాణం చేశాక పార్టీ ముఖ్యులతో చర్చించి తిరుచ్చి ఈస్ట్కు రాజీనామా సమర్పించారు.
