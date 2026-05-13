బలపరీక్షలో నెగ్గిన విజయ్- సర్కార్కు అనుకూలంగా 144 ఓట్లు- డీఎంకే వాకౌట్
విజయ్ ప్రభుత్వానికి 144 మంది శాసనసభ్యుల మద్దతు- విజయ్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఓటేసిన 22 మంది సభ్యులు- బలపరీక్ష సమయంలో వాకౌట్ చేసిన డీఎంకే- మద్దతు ఇచ్చిన కాంగ్రెస్, వీసీకే, సీపీఐ
Published : May 13, 2026 at 11:48 AM IST
Tamil Nadu Floor Test : తమిళనాడులో నూతనంగా కొలువుదీరిన విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే ప్రభుత్వం విశ్వాస పరీక్షలో గట్టెక్కింది. విజయ్కు అనుకూలంగా 144 ఓట్లు, వ్యతిరేకంగా 22 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో విజయ్ ప్రభుత్వం విశ్వాస పరీక్షలో నెగ్గినట్టు స్పీకర్ ప్రకటించారు.
మే 13వ తేదీలోగా మెజారిటీ నిరూపించుకోవాలని గవర్నర్ రాజేంద్ర ఆర్లేకర్ ఆదేశించిన నేపథ్యంలో బుధవారం 'ఫ్లోర్ టెస్ట్' నిర్వహించారు. విశ్వాస పరీక్షపై తీర్మానాన్ని సీఎం విజయ్ ప్రవేశపెట్టారు. ముందుగా మాట్లాడిన కాంగ్రెస్ సభ్యులు తాము విజయ్కు మద్దతు ఇస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విజయ్ తీసుకున్న తొలి మూడు నిర్ణయాలపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆ తర్వాత వాపక్షాలు మద్దతు ప్రకటించాయి. సీఎం విజయ్ ప్రమాణస్వీకారానికి ముందు గవర్నర్ ఆర్లేకర్ పలుమార్లు తిరస్కరించిన తీరుపై సీపీఎం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. తమిళనాడులో గవర్నర్ రూల్ను అడ్డుకోవాలనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తమిళనాడు హక్కులను కాలరాస్తోందని సీపీఐ ఆరోపించింది. విజయ్ ఐదేళ్లపాటు కొనసాగాలని వీసీకే అశాభావం వ్యక్తం చేసింది. అయితే ఓఎస్డీగా జ్యోతిష్యుడిని విజయ్ నియమించడంపై అభ్యతరం వ్యక్తం చేసింది. విజ్ఞానశాస్త్రానికి సీఎం అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించింది. ఐయూఎంఎల్ విజయ్కు మద్దతు ప్రకటించింది
డీఎంకే వాకౌట్
టీవీకే ప్రభుత్వాన్ని డీఎంకేతో పాటు అన్నాడీఎంకే పళనిస్వామి వర్గం వ్యతిరేకించింది. బలపరీక్షకు ముందుగానే విజయ్, తమిళనాడు ప్రజల విశ్వాసాన్ని కోల్పోయారని డీఎంకే నేత ఉధయనిధి స్టాలిన్ ఆరోపించారు. 65 శాతం తమిళనాడు ఓటర్లు విజయ్కి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఓటింగ్కు దూరంగా ఉంటామని చెబుతూ 59 ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న డీఎంకే వాకౌట్ చేసింది. అయితే బీజేపీ మాత్రం ఈ ఓటింగ్లో 'తటస్థంగా' ఉండాలని నిర్ణయించింది. అన్బుమణి రామదాస్ నేతృత్వంలోని పీఎంకే ఓటింగ్కు దూరంగా ఉంటున్నట్లు వెల్లడించింది. మరోవైపు అన్నాడీఎంకే షణ్ముగం వర్గానికి చెందిన 30 మంది ఎమ్మెల్యేలు ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా నిలిచారు.
మద్దతిచ్చిన వారికి విజయ్ కృతజ్ఞతలు
చర్చ అనంతరం టీవీకే ప్రభుత్వానికి మద్దతిచ్చిన అందరికీ విజయ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వం పూర్తి ఐదేళ్ల కాలం పాలిస్తుందని విజయ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. టీవీకే ప్రభుత్వం సంపూర్ణ లౌకిక విధానాన్ని అవలంబిస్తుందని విజయ్ స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వ హామీలను కూడా కొనసాగిస్తామని చెప్పారు. టీవీకే ప్రభుత్వం ఓటు వేయనివారిది కూడా అని విజయ్ పేర్కొన్నారు.