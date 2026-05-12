స్కూళ్లకు దగ్గర్లో మద్యం దుకాణాలు- సీఎం విజయ్ సంచలన నిర్ణయం- మూసేయాలని ఆదేశాలు
ప్రార్థనా మందిరాలు, విద్యాసంస్థలు, బస్టాండ్లకు 500 మీటర్లలో ఉన్న మద్యం దుకాణాల మూసివేత- రెండు వారాల్లో 717 టాస్మాక్ రిటైల్ ఔట్లెట్లు పూర్తిగా నిలిపివేయాలని సీఎం ఆదేశాలు
Published : May 12, 2026 at 8:55 AM IST
Tamil Nadu CM On Liquor Outlets : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి జోసెఫ్ విజయ్ రాష్ట్రంలో మద్యం నియంత్రణ దిశగా కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న టాస్మాక్ మద్యం దుకాణాల్లో 717 రిటైల్ ఔట్లెట్లను మూసివేయాలని ఆదేశించారు. ప్రార్థనా మందిరాలు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు, బస్టాండ్లకు 500 మీటర్ల పరిధిలో ఉన్న మద్యం దుకాణాలను గుర్తించి, వచ్చే రెండు వారాల్లో పూర్తిగా మూసివేయాలని స్పష్టమైన గడువు విధించారు. ప్రజా సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తమిళనాడు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే విజయ్ టాస్మాక్ మద్యం దుకాణాలపై సమగ్ర సర్వే నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం తమిళనాడు స్టేట్ మార్కెటింగ్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం 4,765 టాస్మాక్ రిటైల్ షాపులు కొనసాగుతున్నాయి. వీటిలో ప్రార్థనా మందిరాలు, విద్యాసంస్థలు, బస్టాండ్ల సమీపంలో నడుస్తున్న దుకాణాలను ప్రత్యేకంగా గుర్తించేందుకు ప్రభుత్వం సర్వే చేపట్టింది.
Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay has ordered the closure of 717 government-run TASMAC liquor retail outlets located within a 500-meter radius of places of worship, educational institutions, and bus stations, within two weeks. pic.twitter.com/1eSSG18V2k— ANI (@ANI) May 12, 2026
ఆ సర్వేలో మొత్తం 717 మద్యం దుకాణాలు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సున్నిత ప్రాంతాల పరిధిలో కొనసాగుతున్నట్లు తేలింది. వీటిలో 276 దుకాణాలు ప్రార్థనా మందిరాల సమీపంలో ఉండగా, 186 షాపులు విద్యాసంస్థల దగ్గర, మరో 255 దుకాణాలు బస్టాండ్ల సమీపంలో ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలుగుతున్న నేపథ్యంలో వీటిని వెంటనే మూసివేయాలని సీఎం విజయ్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
విద్యాసంస్థల సమీపంలో మద్యం దుకాణాలు ఉండటం వల్ల విద్యార్థులపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోందని చాలా కాలంగా మహిళా సంఘాలు, తల్లిదండ్రుల సంఘాలు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అలాగే ఆలయాలు, చర్చిలు, మసీదుల వంటి ప్రార్థనా మందిరాల వద్ద మద్యం విక్రయాలు కొనసాగడం భక్తులకు అసౌకర్యంగా మారిందని సామాజిక సంస్థలు ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లాయి. ముఖ్యంగా బస్టాండ్ల సమీపంలో మద్యం దుకాణాల వల్ల మహిళలు, ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.
ఈ నేపథ్యంలో సీఎం విజయ్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మహిళా సంఘాలు, సామాజిక కార్యకర్తలు స్వాగతిస్తున్నారు. ప్రజల ఆరోగ్యం, భద్రత, సామాజిక శాంతిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం సరైన నిర్ణయం తీసుకుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో మద్యం వినియోగాన్ని తగ్గించే దిశగా ఇది కీలక అడుగుగా మారుతుందని భావిస్తున్నారు. తమిళనాడులో టాస్మాక్ దుకాణాలు ప్రభుత్వానికి భారీ ఆదాయ వనరుగా ఉన్నాయి. ప్రతి ఏడాది వేల కోట్ల రూపాయల ఆదాయం మద్యం విక్రయాల ద్వారా ప్రభుత్వ ఖజానాకు చేరుతోంది. అయినప్పటికీ మద్యం దుకాణాల సంఖ్య తగ్గించాలని చాలా కాలంగా అన్ని రాజకీయ పార్టీల నుంచీ డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మహిళా ఓటర్ల నుంచి టాస్మాక్ షాపులపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతూ వచ్చింది.
ఇటీవల టాస్మాక్ వ్యవహారం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దృష్టికీ వెళ్లింది. గత ఏడాది టాస్మాక్ సంస్థతో పాటు అనుబంధ సంస్థలపై మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద ఈడీ దాడులు నిర్వహించింది. మద్యం విక్రయాలు, టెండర్లలో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై పలు ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేపట్టింది. దీంతో టాస్మాక్ వ్యవస్థపై రాజకీయంగా కూడా పెద్ద చర్చ నడిచింది. ఇదిలా ఉండగా, తమిళగ వెట్రి కళగం పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో డ్రగ్ ఫ్రీ తమిళనాడు లక్ష్యంగా మద్యం, మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణకు కట్టుబడి ఉంటామని విజయ్ హామీ ఇచ్చారు. దశలవారీగా మద్యపాన నిషేధం అమలు చేస్తామని కూడా పేర్కొన్నారు. తాజాగా 717 టాస్మాక్ షాపుల మూసివేత నిర్ణయం ఆ హామీల అమలులో తొలి అడుగుగా రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరిన్ని టాస్మాక్ దుకాణాలపై కూడా సమీక్ష జరిగే అవకాశముందని సమాచారం. ప్రజా వ్యతిరేకత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో మరో దశలో అదనపు షాపులు మూసివేసే అవకాశాలపై కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం సీఎం విజయ్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం తమిళనాడు రాజకీయాల్లోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఎంకే స్టాలిన్తో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ భేటీ- ఇతర పార్టీల నేతలతో కూడా!