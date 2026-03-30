తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : నామినేషన్లు దాఖలు చేసిన స్టాలిన్​, విజయ్​

చెన్నైలోని కొలతూరు నియోజకవర్గం నుంచి మరోసారి పోటీకి సిద్ధమైన స్టాలిన్​- సోమవారం నామినేషన్‌ దాఖలు చేసిన ముఖ్యమంత్రి- టీవీకే అధినేత విజయ్‌ కూడా నామినేషన్‌ దాఖలు- రెండు చోట్ల పోటీ చేస్తోన్న విజయ్‌

Published : March 30, 2026 at 1:01 PM IST

Tamil Nadu Elections 2026 : తమిళనాడులో ఎన్నికల హడావుడి మొదలైంది. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి , DMK అధినేత MK స్టాలిన్ చెన్నైలోని కొళత్తూర్‌ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు. నామ పత్రాలు దాఖలు చేసే సమయంలో ఆయన వెంట పార్టీ కీలక నేతలు ఉన్నారు. రిటర్నింగ్ అధికారి కార్యాలయం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత స్టాలిన్ రోడ్ షో నిర్వహించారు. ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ తనను మళ్లీ ఆశీర్వదించాలని కోరారు. కొళత్తూర్‌లో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులపై ఒక పుస్తకాన్ని విడుదల చేశారు. తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల వాతావరణం నెలకొన్న నేపథ్యంలో, తన సొంత నియోజకవర్గంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఒకవైపు పరిపాలన చూస్తూనే, పార్టీని గెలిపించే బాధ్యతను భుజాన వేసుకున్నారు. కొళత్తూర్‌ నుంచి స్టాలిన్ నామినేషన్ వేయడం ఇది నాలుగోసారి. గతంలో మూడు సార్లు ఈ నియోజకవర్గం నుంచి బరిలో దిగి ఘన విజయం సాధించారు. కొళత్తూర్‌ ప్రజలు తనకు వరుసగా నాలుగోసారి అఖండ విజయాన్ని అందిస్తారని స్టాలిన్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు టీవీకే అధినేత విజయ్‌ కూడా నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు. ఈ సారి ఎన్నికల్లో విజయ్​ రెండు చోట్ల పోటీ చేస్తున్నారు.

