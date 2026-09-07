అన్నాదురై, MGR, NTRలతో తనను పోల్చుకున్న విజయ్- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్టాపిక్గా సీఎం కామెంట్స్
అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో డీఎంకేపై విరుచుకుపడ్డ తమిళనాడు సీఎం జోసెఫ్ విజయ్- ప్రధాన ప్రతిపక్షంపై తీవ్ర విమర్శలు- ఈ క్రమంలో సౌత్ దిగ్గజ నేతల సరసన తన పేరు చేర్చుకున్న విజయ్
Published : September 7, 2026 at 9:09 PM IST
CM Vijay Speech In Assembly : తమిళనాడు అసెంబ్లీలో సోమవారం ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ విపక్ష డీఎంకేపై మండిపడ్డారు. డీఎంకే తమ ప్రభుత్వ హయాంలో భారీ అవినీతికి పాల్పడిందని విమర్శించారు. అదే సమయంలో తన రాజకీయ ఎదుగుదల గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు విజయ్. తమిళనాడు మాజీ సీఎంలు అన్నాదురై, ఎంజీఆర్, ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ల సరసన తన పేరును ప్రస్తావించారు. ఇప్పుడు ఈ వ్యాఖ్యలు తమిళనాడుతో పాటు తెలుగు రాజకీయాల్లో కూడా చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
దక్షిణ భారతదేశ రాజకీయాల్లో అత్యంత కీలకమైన మార్పులకు (రాజకీయ విప్లవాలకు) కారణమైన ముగ్గురు దిగ్గజాల సరసన అంటే తమిళనాడుకు చెందిన సీఎన్ అన్నాదురై, ఎంజీ రామచంద్రన్ (ఎంజీఆర్), అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్టీఆర్ సాధించిన విజయాల వరుసలో తన రాజకీయ ఆవిర్భావాన్ని కూడా ఉంచడానికి విజయ్ ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో విపక్ష డీఎంకేపై విమర్శల అనంతరం '1967, 1977, 1982, 2026-- అన్నా, ఎంజీఆర్, ఎన్టీఆర్, విజయ్' అని వ్యాఖ్యానించారు. విజయ్ పలికిన ఈ వాక్యం కేవలం రాజకీయ ప్రసంగం మాత్రమే కాదు. తన రాజకీయ ఎదుగుదలకు చారిత్రక ప్రాధాన్యతను కల్పించాలని, అలాగే 2026 ఎన్నికలను కేవలం ప్రభుత్వ మార్పుగా కాకుండా ఒక రాజకీయ విప్లవాత్మక మార్పుగా చిత్రించాలని విజయ్ భావించినట్లు తెలుస్తోంది.
VIDEO | Chennai, Tamil Nadu: "1967, 1977, 1982, 2026 - Anna, MGR, NTR, Vijay - God, nature and the people will always be on our side," says CM C Joseph Vijay in the Tamil Nadu Assembly, drawing parallels with legendary icons and actor-politicians.— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2026
Source: Third party pic.twitter.com/JmSO7DYxqs