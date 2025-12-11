Telangana Panchayat Elections Results2025

80ఏళ్ల ఏజ్​లో లక్ష్మి అదుర్స్​- అథ్లెట్​ క్వీన్​కు పతాకాలే పతకాలు​- కాలికి గాయమైనా ఆసియా క్రీడల్లో విజయం!

విద్యార్థులకు క్రీడలపై ఆసక్తి పెంచాలనే ఉద్దేశ్యంతో మహిళ- భర్తతో కలిసి కూడా పతకాలు సాధించిన లక్ష్మి

Loganathan and Lakshmi
Loganathan and Lakshmi (ETV Bharat)
Published : December 11, 2025 at 2:21 PM IST

80 Yrs Old Athlete Queen : ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఏదైనా సాధించొచ్చని మరోసారి నిరూపించారు తమిళనాడుకు చెందిన లక్ష్మి. 80 సంవత్సరాల వయసులో కూడా ప్రతిభకు ఏదీ అడ్డంకి కాదని చాటారు. ఒకానొక సమయంలో కాలికి గాయమైనా, పట్టుదలను వదలకుండా, భర్తతోపాటు కుటుంబ సభ్యుల సపోర్ట్​తో ముందుకు సాగి ఆసియా క్రీడల్లో పతకాలు సాధించి ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలిచారు. అసలు ఆమె ఎవరు?

90 ఏళ్ల వయసులో కూడా!
లోగనాథన్, లక్ష్మి కోయంబత్తూర్​ ప్రాంతానికి చెందిన దంపతులు. లోగనాథన్ ఒక ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఎడ్యుకేషన్​ డైరెక్టర్‌గా పదవీ విరమణ పొందారు. లక్ష్మి ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత మాధ్యమిక పాఠశాలలో ఫిజికల్​ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్‌గా పదవీ విరమణ పొందారు. లోగనాథన్ 9వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలో పాల్గొని రజత ట్రోఫీని గెలుచుకున్నారు. అప్పుడు ఆయనలో కలిగిన స్ఫూర్తి 90 ఏళ్ల వయసులో కూడా కొనసాగుతోంది. పదవీ విరమణ తర్వాత ఆయన జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ, ఆసియా సీనియర్ అథ్లెటిక్స్ పోటీల్లో పాల్గొని వందలాది పతకాలు, అనేక ట్రోఫీలను గెలుచుకున్నారు. అలాగే ఆయన భార్య లక్ష్మి కూడా పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు, సీనియర్ క్రీడా పోటీల్లో పాల్గొనమని ఆమెకు సలహా ఇచ్చి శిక్షణ ఇచ్చారు. క్రీడలపై ఆసక్తి ఉన్న లక్ష్మి, భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాలలో జరిగే అంతర్జాతీయ సీనియర్ క్రీడా పోటీల్లో పాల్గొంటూ పతకాలు సాధిస్తున్నారు.

Loganathan and Lakshmi
లోగనాథన్, లక్ష్మి (ETV Bharat)

క్రీడలపై ఆసక్తితో
క్రీడలపై ఆసక్తితో పదవీ విరమణ వరకూ ఫిజికల్​ ఎడ్యుకేషన్​ టీచర్​గానే చేశానని లక్ష్మి తెలిపారు. "నాకు పెళ్లయి మొదటి బిడ్డ పుట్టినప్పుడు, నా భర్త నన్ను ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడానికి ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు. ఆ తర్వాత, నేను నా డిగ్రీతో పాటు పరిశోధన అధ్యయనాలతో సహా వివిధ కళాశాలల్లో 8 డిగ్రీలు పూర్తి చేశాను. నా చదువు పూర్తి చేసిన తర్వాత, క్రీడలపై ఆసక్తితో నేను ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేరి పదవీ విరమణ వరకు శారీరక విద్యా ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేశాను. అప్పటి నుంచి ఇంట్లో ఊరికే కూర్చోకుండా ఏదైనా సాధించాలనే తాపత్రయం, నా భర్త ప్రోత్సాహంతో అంతర్జాతీయ స్థాయి సీనియర్ అథ్లెటిక్స్ పోటీల్లో పతకాలు గెలుచుకున్నాను. ఫిన్లాండ్‌లో జరిగిన అంతర్జాతీయ క్రీడా పోటీలో పాల్గొని మూడో స్థానంలో నిలవడం ఒక మరచిపోలేని అనుభవం. 2011లో ఝార్ఖండ్‌లో జరిగిన ఒక క్రీడా పోటీలో నా కాలికి గాయమైంది. ఆ సమయంలో నేను నడవలేకపోయాను. వైద్యులు ఇకపై క్రీడా పోటీలలో పాల్గొనవద్దని చెప్పారు. అప్పటికి కూడా నేను నిరాశ చెందలేదు. మరుసటి ఏడాదే ఆసియా క్రీడల్లో పాల్గొని పతకాలు సాధించాను" అని లక్ష్మి తెలిపారు.

భర్త, కుటుంబ సభ్యుల మద్ధతుతో
"రోజూ యోగా, వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల ఇప్పటి వరకూ పోటీల్లో పాల్గొని పతకాలు గెలుచుకోగలుగుతున్నాను. మమ్మల్ని చూసి ప్రస్తుత విద్యార్థులు క్రీడలపై ఆసక్తి పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశ్యంతో మేము ఇలా చేస్తున్నాము. నా భర్త, కుటుంబ సభ్యులు అందించిన సపోర్ట్​ వల్లే నేను దీనిని సాధించగలిగాను. మేము పాల్గొనే అంతర్జాతీయ పోటీలను చూడటానికి మా పిల్లలే కాకుండా మా మనవలు కూడా వస్తుంటారు. మా భర్త పాల్గొన్న క్రీడా పోటీల్లో బంగారు పతకాలు సాధించారు. ఇప్పుడు ఆ పతకాలను బంగారు గాజులుగా మార్చి నా చేతికి ధరిస్తున్నాను" అని లక్ష్మి తెలిపారు.

Loganathan and Lakshmi with medals
పతకాలతో లోగనాథన్, లక్ష్మి (ETV Bharat)

వయస్సు సహకరించకపోవడంతో క్రీడల్లో పాల్గొనడం మానేశానని లక్ష్మి భర్త లోగనాథన్ చెప్పారు. "పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత నేను అనేక పోటీల్లో పాల్గొని పతకాలు సాధించాను. అదేవిధంగా, నేను రెండుసార్లు ఆసియా క్రీడల్లో పాల్గొని పతకాలు గెలుచుకున్నాను. ఇప్పుడు నాకు 90 ఏళ్లు కావడంతో, గత కొన్ని నెలలుగా క్రీడా పోటీల్లో పాల్గొనడం మానేశాను. అయితే, నా భార్య 80 ఏళ్ల వయసులో కూడా వివిధ దేశాలకు ప్రయాణిస్తూ క్రీడా పోటీల్లో పతకాలు సాధిస్తోంది. ఆమె పాల్గొన్న అన్ని పోటీల్లో ఆమె గెలుపుని చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో ఒకేసారి ఇద్దరం బంగారు,వెండి పతకాలు గెలిచాం. అది ఒక మరచిపోలేని అనుభవం" అని లోగనాథన్ అన్నారు.

