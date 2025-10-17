హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి ఎవరేం చేయలేరు: ప్రశాంత్ కిషోర్
ఎంఐఎం పార్టీపై ప్రశాంత్ కిషోర్ విమర్శలు
Published : October 17, 2025 at 11:37 AM IST
Bihar Assembly Polls Prashant Kishor : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న వేళ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశాయి. అదే సమయంలో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. జోకిహాట్ నుంచి నాలుగుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన మాజీ లోక్సభ ఎంపీ సర్ఫరాజ్ ఆలం జన్సురాజ్ పార్టీలో చేరారు. దీంతో ఆయనను స్వాగతించిన ప్రశాంత్ కిషోర్ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎంఐఎం పార్టీపై విమర్శలు గుప్పించారు.
అయితే సర్ఫరాజ్ ఆలం చేరిక సీమాంచల్లో భయ రాజకీయాల నుంచి అభివృద్ధి రాజకీయాలకు మారడాన్ని సూచిస్తుందని ఆయన అన్నారు. సర్ఫరాజ్ ఆలం నాయకత్వంలో, జన్సురాజ్ సీమాంచల్ ప్రాంతంలో సుదీర్ఘ వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తారని తెలిపారు. సీమాంచల్కు చెందిన ముస్లిం మాత్రమే ఆ ప్రాంత మనోవేదనలను అర్థం చేసుకోగలడని ప్రశాంత్ కిషోర్ చెప్పారు.
హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే ఎవరూ ఏం చేయలేరు!
అంతే కానీ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే ఎవరూ ఏం చేయలేరని ఎంఐఎంపై పరోక్షంగా విమర్శలు చేశారు. బిహార్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఎన్డీఏ, ఇండీ బ్లాక్లు అధిక ధరలకు సీట్లు అమ్ముకుంటున్నాయని ఆరోపించారు. సీట్లు అమ్మడానికి పోటీలో ఉన్నందున కూటములలో అంతర్గత కలహాలు ఉన్నాయని చెప్పారు.
చట్టబద్ధంగా సవాలు చేస్తా!
బిహార్ డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరిపై ప్రశాంత్ కిషోర్ తన ఆరోపణలను పునరుద్ఘాటించారు. ఆయన ఎన్నికల అఫిడవిట్ను ప్రస్తావిస్తూ, 10వ తరగతి పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణుడయ్యాడో లేదో, 1995 హత్య కేసులో పాత్ర ఏమిటో స్పష్టం చేసి ఉండాలని అన్నారు. సామ్రాట్ అఫిడవిట్లో లోపాలు, అక్రమాలకు చట్టబద్ధంగా సవాలు చేస్తానని ప్రశాంత్ కిషోర్ తెలిపారు.
"ఈరోజు, సామ్రాట్ చౌదరి అప్డేట్ చేసిన అఫిడవిట్ను విడుదల చేశారు. గతంలో, సామ్రాట్ చౌదరిని 10వ తరగతి ఎప్పుడు ఉత్తీర్ణుడయ్యాడని అడిగినప్పుడు, దానిని అఫిడవిట్లో చదవవచ్చని ఆయన అన్నారు. ఈరోజు నేను దానిని చదవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నానుయ కానీ 10వ తరగతి ఎప్పుడు ఉత్తీర్ణుడయ్యాడో ఎక్కడా చెప్పలేదు. కామరాజ్ విశ్వవిద్యాలయంలో PFC (ప్రీ-ఫౌండేషన్ కోర్సు) పూర్తి చేశానని కూడా చెప్పుకుంటున్నారు. PFC అనేది తమిళం మాట్లాడే వారి కోసం, ఏదేమైనా 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణుడయ్యాడోరో లేదో ఇంకా స్పష్టం చేయలేదు" అని ఆయన అన్నారు.
ఇదే సరైన వేదిక: ఆలం
సీమాంచల్ ప్రాంతానికి చెందిన దివంగత ఆర్జేడీ నాయకుడు తస్లీమ్ ఉద్దీన్ కుమారుడైన సర్ఫరాజ్ ఆలం, జన్సురాజ్లో చేరాక పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రశాంత్ కిషోర్ దార్శనికతతో బిహార్ను మార్చాలని సంకల్పించిన జన్సురాజ్ పార్టీకి వందనం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. సీమాంచల్ ప్రజల కోసం పోరాడటానికి తన తండ్రి స్వప్నాన్ని కొనసాగించేందుకు ఇది సరైన వేదిక అని పేర్కొన్నారు.
పాత దాల్-చట్నీ రాజకీయాలే!
ఆ తర్వాత ఆర్జేడీపై విమర్శలు గుప్పించారు సర్ఫరాజ్ ఆలం. తనకు చాలా కాలంగా ఒక రకమైన ఊపిరిముట్టని వాతావరణం కట్టిపడేస్తోందని, అక్కడ అదే పాత దాల్-చట్నీ రాజకీయాలే కొనసాగుతున్నాయంటూ వ్యాఖ్యానించారు. తన తండ్రి తస్లీమ్ ఉద్దీన్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, సీమాంచల్లో సామాజిక న్యాయం, సమానత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి సుదీర్ఘ పోరాటం చేశారని కొనియాడారు. ప్రస్తుతం బిహార్లో విద్యారంగం క్షీణించిందని, అవినీతి బాగా పెరిగిందని ఆరోపించారు సర్ఫరాజ్. పేదరికాన్ని పూర్తిగా తగ్గించాలని ఆయన అన్నారు.