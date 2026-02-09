మంగళవారం తాజ్మహల్ మూసివేత- పర్యటకులకు నో ఎంట్రీ- కారణం ఏంటంటే!
ఫిబ్రవరి 10న కొన్ని గంటల పాటు మూసివేయనున్న తాజ్మహల్- ఆ సమయంలో పర్యటకులకు ప్రవేశం నిషేధం
Published : February 9, 2026 at 11:10 AM IST
Taj Mahal Closed On Feb 10th : ప్రపంచ ప్రఖ్యాత కట్టడం తాజ్మహల్. జీవితంలో కనీసం ఒక్కసారైనా దీనిని చూడాలని పర్యటకులు ఆశపడుతుంటారు. ముంతాజ్ ప్రేమకు గుర్తుగా మొఘల్ చక్రవర్తి షాజహాన్ నిర్మించిన ఈ అద్భుతమైన కట్టడం ఏడు ప్రపంచ వింతల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. ప్రేమకు చిహ్నమైన ఈ తాజ్మహల్ను చూసేందుకు దేశవిదేశాల నుంచి పర్యటకులు వస్తుంటారు. అయితే ఫిబ్రవరి 10న (మంగళవారం) తాజ్మహల్కు చూడటానికి వస్తున్న పర్యటకులకు నిరాశే. వారి ప్లాన్లో కాస్త మార్పులు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ రోజు కొన్ని గంటల పాటు తాజ్మహల్లో పర్యటకులకు ప్రవేశం నిషేధించనున్నారు.
ఫిబ్రవరి 10న సుమారు రెండున్నర గంటల పాటు తాజ్మహల్లో సాధారణ పర్యటకులకు ప్రవేశం ఉండదు. మంగళవారం 9:00 నుంచి 11:30 వరకు సాధారణ సందర్శకులకు ప్రవేశం నిలిపివేసిస్తున్నట్లు భారత పురావస్తు శాఖ(ఏఎస్ఐ) ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సీషెల్స్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ పాట్రిక్ హెర్మినీ, తన భార్య వెరోనిక్ హెర్మినీతో కలిసి తాజ్మహల్ను సందర్శించనున్నందున ప్రవేశం నిషేధం విధిస్తున్నట్లు ఉత్తర్వుల్లో ఉంది.
థాయ్ రాజకుమారి రాక- ప్రత్యేక భద్రతా ఏర్పాట్లు
అంతేకాకుండా మంగళవారం థాయ్లాండ్ యువరాణి సిరివన్నవారీ నరీరతన కూడా ఆగ్రాకు రానున్నారని ఏడీఎం ప్రోటోకాల్ ప్రశాంత్ తివారీ చెప్పారు. 'ఫిబ్రవరి 10 సాయంత్రం ప్రత్యేక విమానంలో ఆగ్రాకు చేరుకుంటారు. ఆమె ఒక హోటల్లో రాత్రి బస చేస్తారు. ఫిబ్రవరి 11 ఉదయం తాజ్మహల్ను సందర్శిస్తారు. ఆమె భద్రత కోసం థాయ్లాండ్ భద్రతా బృందాలు ఇప్పటికే ఆగ్రాలో ఉన్నాయి. భారత పోలీస్, జిల్లా యంత్రాంగం వారితో సమన్వయంగా పని చేస్తోంది. రెండు దేశాల ప్రోటోకాల్ ప్రకారం అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశాయి' అని ప్రశాంత్ తివారి తెలిపారు.
ఫిబ్రవరి 10, 11 తేదీల్లో వీవీఐపీ అతిథులు ఆగ్రాకు వస్తున్నారని ప్రశాంత్ తివారీ పేర్కొన్నారు. భద్రత, ట్రాఫిక్, ఆతిథ్య ఏర్పాట్లకు సంబంధించి అన్ని సంబంధిత శాఖలతో సమావేశం జరిగిందని చెప్పారు. వీవీఐపీ సందర్శన సమయంలో భద్రత కారణాల వల్ల పర్యటకుల ప్రవేశం ప్రభావితమవుతుందని తెలిపారు. ఈ కారణంగా మంగళ, బుధవారం రెండు రోజుల పాటు ఆగ్రా అంతర్జాతీయ దౌత్య కార్యక్రమాలకు, రాజ అతిథుల ఆతిథ్యానికి కేంద్రంగా మారనుంది.
'ఆ సమయంలో ప్రవేశం ఉండదు'
ఫిబ్రవరి 10 ఉదయం 9:00 నుంచి 11:30 వరకు తాజ్మహల్ సాధారణ పర్యటకులకు ప్రవేశం లేదని ఏఎస్ఐ సూపరింటెండెంట్ ఆర్కియాలజిస్ట్ స్మితా ఎస్ కుమార్ తెలిపారు. ఈ సమయంలోనే సీషెల్స్ అధ్యక్షుడు, ఆయన భార్య తాజ్మహల్ను సందర్శిస్తారు. ఆ సమయానికి ముందు, తరువాత మాత్రం దేశీయ, విదేశీ పర్యటకులకు ప్రవేశం ఉంటుంది. మంగళవారం తాజ్మహల్కు వచ్చే పర్యటకులు ఉదయం కాకుండా మధ్యాహ్నం తర్వాత వస్తే వారికి ఇబ్బంది ఉండదని చెప్పారు.
భారత్-సీషెల్స్ ద్వైపాక్షి సంబంధానికి 50 ఏళ్లు
సీషెల్స్ అధ్యక్షుడు పాట్రిక్ హెర్మినీ ఫిబ్రవరి 5న భారత్కు వచ్చారు. ఆయన ఫిబ్రవరి 10 వరకు భారత్లో పర్యటించనున్నారు. అక్టోబర్ 2025లోనే ఆయన సీషెల్స్ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఇది ఆయన తొలి భారత్ పర్యటన. తాజ్మహల్ సందర్శన కూడా ఈ పర్యటనలో భాగమని విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. భారత్- సీషెల్స్ మధ్య దౌత్య సంబంధాలు 50వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఈ పర్యటన జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా రెండు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక, ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ అంశాలపై చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
సాధారణంగా తాజ్మహల్ రోజూ సూర్యోదయానికి 30 నిమిషాల ముందు అనగా ఉదయం 5:30 నుంచి 6 గంటల లోపు ఓపెన్ చేస్తారు. అలాగే సూర్యాస్తమానికి 30 నిమిషాల ముందు అంటే సాయంత్రం 6:30 నుంచి 7 గంటల మధ్య మూసివేస్తారు. శుక్రవారం మినహా వారమంతా పర్యటకులకు ప్రవేశం ఉంటుంది. శుక్రవారం నాడు ప్రత్యేక ప్రార్థన కోసం తాజ్ మహల్ మూసివేస్తారు.