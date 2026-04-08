40 ఏళ్ల తర్వాత లాటరీ- రూ.1.5 కోట్లు సొంతం చేసుకున్న తబలా ప్లేయర్

కుమారుడి పేరుతో కొనుగోలు చేసిన టికెట్‌కు బంపర్ లాటరీ- 40 ఏళ్లుగా టికెట్లు కొంటూ వచ్చిన వ్యక్తికి భారీ అదృష్టం- గెలిచిన డబ్బుతో మనవళ్ల చదువులకు ఖర్చు చేయనున్నట్లు వెల్లడి

Published : April 8, 2026 at 8:27 PM IST

Tabla Player Lottery : పంజాబ్​లోని లుధియానాలో ఒక సాధారణ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి ఒక్కసారిగా కోటీశ్వరుడిగా మారిన సంఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. 'రావలసిన అదృష్టం వస్తే ఒక్కసారిగా వస్తుంది' అన్నట్లు, ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూసిన అదృష్టం గుర్​‌చరణ్ సింగ్ అనే వ్యక్తిని చివరకు వరించింది. నెలవారీ బంపర్ లాటరీలో ఆయనకు రూ.1.5 కోట్ల భారీ బహుమతి దక్కింది.

గుర్‌చరణ్ సింగ్ న‌వాన్ శహర్‌కు చెందినవారు. ఆయన లాటరీ టికెట్‌ను తన కుమారుడి పేరుతో కొనుగోలు చేసినట్లు తెలిపారు. ఏప్రిల్ 4న జరిగిన డ్రాలో ఆ టికెట్‌కు బంపర్ బహుమతి వచ్చినట్లు వెల్లడైంది. కేవలం రూ.200 విలువైన టికెట్‌తో ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని గెలుచుకోవడం ఆయన కుటుంబానికి ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ఈ సందర్భంగా గుర్‌చరణ్ సింగ్ తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ, 'నేను ఇంట్లో భోజనం చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఫోన్ వచ్చింది. మీకు రూ.1.5 కోట్ల లాటరీ వచ్చిందని చెప్పారు. మొదట నమ్మలేకపోయాను. కానీ నిజం తెలిసిన తర్వాత చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. నేను ఒక సాధారణ కుటుంబానికి చెందినవాడిని. దేవుడికి ఎంతో కృతజ్ఞతలు' అని చెప్పారు.

గుర్‌చరణ్ సింగ్ జీవితం సాదాసీదాగా సాగింది. ఆయన ఒక తబలా మాస్టర్‌గా జాతరలు, ఫంక్షన్లలో వాయిద్యాలు వాయిస్తూ జీవనం సాగించేవారు. అదేవిధంగా రోజువారీ అవసరాల కోసం పెయింటింగ్ పనులు కూడా చేసేవారు. ఈ విధంగా కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ, దాదాపు 40 ఏళ్లుగా లాటరీ టికెట్లు కొనుగోలు చేస్తూనే ఉన్నారు. అయితే ఈసారి ఆయన అదృష్టం తలుపుతట్టింది.

గుర్‌చరణ్ సింగ్​కు స్వీట్లు తినిపిస్తున్న స్థానికులు (ETV Bharat)

రాత్రి తబలా, పగలు పెయింటింగ్
తనకు వచ్చిన ఈ డబ్బును ఎలా వినియోగించుకుంటారన్న ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ, 'నా పిల్లలు, మనవళ్ల భవిష్యత్తు కోసం ఈ డబ్బును వినియోగిస్తాను. ముఖ్యంగా వారి విద్య కోసం ఖర్చు చేస్తాను' అని తెలిపారు. గుర్‌చరణ్ సింగ్ కుమార్తె పరమ్‌జీత్ కౌర్ కూడా తమ కుటుంబ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. 'నాన్న గారు లాటరీ గెలిచారని చెప్పినప్పుడు మొదట నమ్మలేకపోయాను. ఆయనకు అప్పుడప్పుడు సరదాగా మాట్లాడే అలవాటు ఉండటంతో మేము అనుమానించాం. కానీ నిజంగా గెలిచారని తెలిసినప్పుడు ఎంతో సంతోషం కలిగింది. మేము చాలా పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్లం. ఇంత పెద్ద ఆనందం మా జీవితంలో ఎప్పుడూ రాలేదు' అని చెప్పారు. అదే సమయంలో లాటరీ విక్రేత శామ్ భనోట్ మాట్లాడుతూ, గుర్‌చరణ్ సింగ్ లాంటి కష్టపడి జీవించే వ్యక్తికి ఈ బహుమతి రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. 'ఆయన గత 40 ఏళ్లుగా లాటరీ టికెట్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. రాత్రిళ్లు తబలా వాయిస్తూ, పగలు పెయింటింగ్ పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆయనకు అదృష్టం వరించింది' అని తెలిపారు.

'అది ఫ్రాడ్ కాల్ అనుకున్నా'
భనోట్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ నెట్‌వర్క్ ద్వారా ఇప్పటివరకు పంజాబ్‌లో 171 మంది కోటీశ్వరులుగా మారినట్లు తెలిపారు. 2026లోనే ఐదుగురు ఈ నెట్‌వర్క్ ద్వారా కోటీశ్వరులు కావడం విశేషమని పేర్కొన్నారు. ఈ లాటరీ టికెట్ నంబర్ 5156-5556గా ఉందని, గెలిచిన విషయం తెలియజేయడానికి ఫోన్ చేసినప్పుడు గుర్‌చరణ్ సింగ్ మొదట నమ్మలేదని చెప్పారు. 'అది ఫ్రాడ్ కాల్ అనుకున్నారు. మేం పలుమార్లు ఫోన్ చేసిన తర్వాత ఆయనకు నమ్మకం కలిగింది. తర్వాత మా వద్దకు వచ్చి ధ్రువీకరించుకున్నారు' అని వివరించారు. మొత్తానికి, ఎన్నో ఏళ్ల కష్టం, ఆశ, సహనం చివరకు ఫలించి గుర్‌చరణ్ సింగ్ జీవితాన్ని మార్చేసింది. ఇప్పుడు ఆయన కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తోంది. ఈ సంఘటన మరోసారి అదృష్టం ఎప్పుడైనా మారొచ్చు అనే నమ్మకాన్ని బలపరుస్తోంది.

