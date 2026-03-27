షియా ముస్లింలపై అసిమ్ మునీర్ దురుసు వ్యాఖ్యలు- 'మైనారిటీలపై దాడి'గా అభివర్ణించిన భారత్
'ఇరాన్కు వెళ్లండి'- షియా వర్గాన్ని ఉద్దేశించి పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్ వ్యాఖ్యలు- "మైనారిటీల పట్ల వ్యవస్థాగత వేధింపుల"కు పాల్పడుతున్నారంటూ భారత్ ఫైర్
Published : March 27, 2026 at 10:11 PM IST
India Slams Pakistan Army Chief : షియా ముస్లింలను ఉద్దేశించి 'ఇరాన్కు వెళ్లిపోండి' అని పాకిస్థాన్ సైన్యాధిపతి అసిమ్ మునీర్ వ్యాఖ్యానించినట్లు వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో భారత్ స్పందించింది. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇస్లామాబాద్ మైనారిటీలపై వ్యవస్థాగత వేధింపుల కొనసాగింపని మండిపడింది. పాక్ ప్రభుత్వ ప్రాయోజిత వివక్ష నిరంతర ధోరణిని ఇది ఎత్తి చూపుతోందని విమర్శించింది. ఈ మేరకు దాయాది దేశంపై మీడియా బ్రీఫింగ్లో భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వ్యాఖ్యానించారు.
"షియాలనుద్దేశించి పాక్ అర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్ చేసిన ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు ఒక విస్తృత సంక్షోభానికి సూచిక. మునీర్ వ్యాఖ్యలపై వచ్చిన నివేదికలను మేము చూశాము. ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు వ్యక్తిగతమైనవి కావు. షియాలు సహా మైనారిటీలపై పాకిస్థాన్ చేస్తున్న వ్యవస్థాగత వేధింపులలో ఇవి భాగం. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా పాకిస్థాన్లో మైనారిటీ జనాభా తగ్గుతోంది. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం చేతిలో మైనారిటీలు వేధింపులు, అణచివేతకు గురవుతున్నారు" అని రణధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు.
షియాలపై మునీర్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు
మత నాయకులతో జరిగిన ఓ సమావేశంలో పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్ రెచ్చిపోయారు. ఆ సమావేశంలో ఇరాన్ను అంతగా ప్రేమించేవారు పాకిస్థాన్ను విడిచి వెళ్లిపోవాలని వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో మునీర్ వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర దుమారం చెలరేగింది. తాజాగా మునీర్ ఘాటు వ్యాఖ్యలపై భారత్ మండిపడింది.
హర్మూజ్ను దాటిన 4 భారత్ నౌకలు
అలాగే పశ్చిమాసియాలో నెలకున్న సంక్షోభం, భారత్కు ఇంధన సరఫరాపై కూడా రణధీర్ జైస్వాల్ స్పందించారు. భారత జెండా ఉన్న నాలుగు ఎల్పీజీ ట్యాంకర్లు హర్మూజ్ జలసంధిని విజయవంతంగా దాటాయని స్పష్టం చేశారు. ఇంధన భద్రతకు హామీ ఇచ్చేందుకు ఇరాన్తో సహా ప్రాంతీయ భాగస్వాములతో భారత్ నిరంతర సంప్రదింపులు జరుపుతోందని పేర్కొన్నారు. గల్ఫ్ దేశాల నుంచి భారత పౌరులను తరలించాల్సిన అవసరం ప్రస్తుతం లేదన్నారు. భారత్, వివిధ ప్రాంతీయ గమ్యస్థానాల మధ్య వందలాది వాణిజ్య విమానాలు యథావిధిగా నడుస్తున్నాయని వెల్లడించారు.
'ఇంకా నిరాకరణ ధోరణిలోనే పాక్ ఉంది'
1971లో ఆపరేషన్ సెర్చ్లైట్ సమయంలో జరిగిన అకృత్యాల విషయంలో పాకిస్థాన్ ఇప్పటికీ నిరాకరణ ధోరణిలోనే ఉందని భారత్ విమర్శించింది. లక్షలాది మంది అమాయక బంగ్లాదేశీ ప్రజలను ప్లాన్ ప్రకారం, లక్ష్యంగా చేసుకుని చంపడం, మహిళలపై విచ్చలవిడిగా లైంగిక హింస జరగడం వంటి అంశాలను ఈ క్రమంలో హైలైట్ చేసింది. ఈ హింస కారణంగానే లక్షలాది మంది పారిపోయి భారత్లో ఆశ్రయం పొందాల్సి వచ్చిందని తెలిపింది.
కాగా, తూర్పు పాకిస్థాన్లో బెంగాలీలను అణచివేసేందుకు పాక్ సైన్యం ఆపరేషన్ సెర్చ్లైట్ను మొదలుపెట్టింది. ఆ సమయంలో లక్షలాది మంది మహిళలను నిర్బంధించి, దారుణంగా హింసించింది. ఈ పరిణామాలన్నీ 1971లో తూర్పు పాకిస్థాన్లో స్వాతంత్య్ర పోరుకు కారణం అయ్యాయి. భారత్-పాక్ మధ్య యుద్ధానికి దారితీశాయి. భారత సైన్యం పాక్ను ఓడించడంతో పాక్ నుంచి బంగ్లాదేశ్కు విముక్తి లభించింది. బంగ్లాదేశ్ దేశంగా ఏర్పడింది. ఆ విజయానికి గుర్తుగా భారత్ ఏటా డిసెంబర్ 16న విజయ్ దివస్ను జరుపుకుంటోంది.
పాక్ మధ్యవర్తిత్వం
కాగా, పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం అంతకంతకూ ముదురుతోంది. ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా విరుచుకుపడుతున్నాయి. ఇరాన్ కూడా తగ్గేదేలేదన్నట్లు దాడులకు దిగుతోంది. అక్కడి యుద్ధం వల్ల ప్రపంచంలోని పలు దేశాల ఇంధనం, గ్యాస్ కొరతను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇరాన్, అమెరికా మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు మధ్యవర్తిగా పాకిస్థాన్ రంగంలోకి దిగింది. యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదనలను టెహ్రాన్కు, ఇరాన్ పాలకుల డిమాండ్లను ట్రంప్నకు చేర్చే కీలక బాధ్యతలను పాక్ తీసుకుంది. మరి పాక్ మధ్యవర్తిత్వం పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని ఆపడానికి ఎంత మేర పనికొస్తుందో చూడాలి.