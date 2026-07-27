"విద్యార్థుల పట్ల మోదీ సర్కార్ అత్యంత క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తోంది"- రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు
విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీ ఛార్జ్ చేసిన నేపథ్యంలో మోదీ సర్కార్పై రాహుల్ గాంధీ ఘాటు విమర్శలు- నిరసనకారులపై లాఠీ ఛార్జీ జరగడానికి అమిత్ షానే కారణమని ఖర్గే ఆరోపణలు
Published : July 27, 2026 at 12:15 PM IST
Rahul Gandhi Slams Modi Govt : విద్యార్థి లోకం పట్ల మోదీ సర్కార్ అత్యంత క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తోందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ సోమవారం తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థుల గొంతు నొక్కడానికి ప్రభుత్వం ఏకే-47, పెల్లెట్ గన్స్లతో సహా పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసు బలగాలను ఉపయోగిస్తోందని ఎక్స్ వేదికగా ఆరోపించారు.
"మొత్తం వ్యవస్థే విద్యార్థులకు వ్యతిరేకంగా అత్యంత కూరంగా వ్యవహరిస్తోంది. బిహార్లో నిరసనలు తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై ఏకే-47 బుల్లెట్లతో కాల్పులు జరిగాయని, వందలాది విద్యార్థులను అరెస్టు చేసి వారిపై ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారని వార్తలు వస్తున్నాయి. దిల్లీలో విద్యార్థులపై పెల్లెట్ గన్స్తో కాల్పులు జరిపారు. ఉత్తరప్రదేశ్, బంగాల్, బిహార్, దిల్లీ- ఎక్కడైనా సరే ఇదే పద్ధతి కొనసాగుతోంది. మిస్టర్ మోదీ, విద్యార్థులపై ఎలాంటి ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయమని, వారిని విడుదల చేస్తామని మీరు ఇచ్చిన హామీ ఏమైంది? దానికి బదులుగా విద్యార్థులపై ప్రాణాంతక దాడులు చేస్తున్నారు. క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను, ఈ ప్రభుత్వానికి నిజాయితీ లేదని. నిజమైన సంస్కరణలు చేయడం వీరి వల్ల కాదు. వారు తమ మాటల నుంచి వెనక్కి తగ్గుతారు. విద్యార్థుల గొంతును నొక్కడానికి అన్ని రకాల ట్రిక్కులను ఉపయోగిస్తారు. మిస్టర్ మోదీ, దేశంలోని విద్యార్థులు అందరికీ క్షమాపణ చెప్పండి. విద్యార్థులపై కాదు, వారిపై దాడి చేసి వారిని అణచివేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోండి. "
- రాహుల్ గాంధీ, లోక్సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత