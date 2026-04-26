టేకాఫ్ అవుతుండగా స్విస్ విమానంలో మంటలు– ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించిన దిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్
దిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో స్విస్ విమానం టేకాఫ్ అవుతుండగా ప్రమాదం- ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు- ఎమర్జెన్సీ స్లైడ్స్ ద్వారా ప్రయాణికులను కిందకు దించిన సిబ్బంది
Published : April 26, 2026 at 12:22 PM IST
Swiss Airplane Fire : దిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఆదివారం త్రుటిలో విమాన ప్రమాదం తప్పింది. టేకాఫ్ అవుతుండగా విమానం ఇంజిన్లో సమస్య తలెత్తడంతో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో నలుగు ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. దిల్లీ విమానాశ్రయం పూర్తిస్థాయి అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించింది.
అసలేం జరిగిదంటే?
అధికారులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, ఈ ఘటన ఆదివారం తెల్లవారుజామున సుమారు 2 గంటల సమయంలో జరిగింది. స్విస్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్కు చెందిన స్విస్ ఎయిర్ ఫ్లైట్ ఎల్ఎక్స్147 దిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి స్విట్జర్ల్యాండ్లోని జ్యూరిచ్కు బయల్దేరడానికి సిద్ధమైంది. టేకాఫ్ అవుతున్న సమయంలో విమానంలో ఎడమ చక్రం వద్ద నుంచి మంటలు చెలరేగాయి. వెంటనే విమానాన్ని నిలిపివేసి ప్రయాణికులను కిందకు దించేశారు. అత్యవసర స్లైడ్లను ఉపయోగించి కిందకు దించుకున్న సమయంలో నలుగురు ప్రయాణికులకు స్వల్ప గాయాలు అయ్యాయి. వెంటనే వారిని చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. విమానంలో మొత్తం 232 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.