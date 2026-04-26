టేకాఫ్ అవుతుండగా స్విస్ విమానంలో మంటలు– ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించిన దిల్లీ ఎయిర్​పోర్ట్

దిల్లీ ఎయిర్​పోర్ట్​లో స్విస్​ విమానం టేకాఫ్​ అవుతుండగా ప్రమాదం- ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు- ఎమర్జెన్సీ స్లైడ్స్​ ద్వారా ప్రయాణికులను కిందకు దించిన సిబ్బంది

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 26, 2026 at 12:22 PM IST

Swiss Airplane Fire : దిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఆదివారం త్రుటిలో విమాన ప్రమాదం తప్పింది. టేకాఫ్‌ అవుతుండగా విమానం ఇంజిన్‌లో సమస్య తలెత్తడంతో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో నలుగు ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. దిల్లీ విమానాశ్రయం పూర్తిస్థాయి అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించింది.

అసలేం జరిగిదంటే?
అధికారులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, ఈ ఘటన ఆదివారం తెల్లవారుజామున సుమారు 2 గంటల సమయంలో జరిగింది. స్విస్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన స్విస్ ఎయిర్ ఫ్లైట్ ఎల్​ఎక్స్​147 దిల్లీ ఎయిర్​పోర్ట్​ నుంచి స్విట్జర్‌ల్యాండ్‌లోని జ్యూరిచ్‌కు బయల్దేరడానికి సిద్ధమైంది. టేకాఫ్​ అవుతున్న సమయంలో విమానంలో ఎడమ చక్రం వద్ద నుంచి మంటలు చెలరేగాయి. వెంటనే విమానాన్ని నిలిపివేసి ప్రయాణికులను కిందకు దించేశారు. అత్యవసర స్లైడ్​లను ఉపయోగించి కిందకు దించుకున్న సమయంలో నలుగురు ప్రయాణికులకు స్వల్ప గాయాలు అయ్యాయి. వెంటనే వారిని చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. విమానంలో మొత్తం 232 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

