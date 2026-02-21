ETV Bharat / bharat

వైద్యులు, నర్సులు లేకపోవడంతో ప్రసవం చేసిన స్వీపర్- శిశువు మృతి

గర్భిణికి ప్రసవం చేసేందుకు ప్రయత్నించిన స్వీపర్- శిశువు మృతి చెందడంతో కుటుంబ సభ్యుల ఆందోళన

Sweeper Deliver On Women
Sweeper Deliver On Women in Chhattisgarh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 21, 2026 at 11:07 AM IST

3 Min Read
Sweeper Deliver On Women : వైద్యులు, నర్సులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఓ స్వీపర్ డాక్టర్​ అవతారమెత్తింది. పురిటి నొప్పులతో బాధపడుతూ ఆస్పత్రికి వచ్చిన ఓ గర్భిణికి ప్రసవం చేయడానికి ప్రయత్నించింది. అయితే ఆ సమయంలోనే శిశువు కడుపులో అడ్డంతిరిగంది. విషయం తెలుసుకున్న వైద్యులు ఆస్పత్రికి చేరుకుని ప్రసవం చేశారు. కానీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. అప్పటికే శిశువు మృతి చెందింది. ఛత్తీస్​గఢ్​లో ఈ దారుణమైన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

అసలేం జరిగిదంటే?
సుర్గుజా జిల్లాలోని లఖన్​పుర్​ గ్రామంలోని కున్నీ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్​లో ఈ ఘటన జరిగింది. గౌరీ యాదవ్ ప్రసవం కోసం జమదరాలోని తన పుట్టింటికి వచ్చింది. ఫిబ్రవరి 16(మంగళవారం) రాత్రి సుమారు 11 గంటల సమయంలో గౌరీకి పురిటి నొప్పులు వచ్చాయి. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు కున్నీ హెల్త్​ సెంటర్​కు తీసుకెళ్లారు. అయితే ఆస్పత్రిలో డాక్టర్​, స్టాఫ్ నర్స్​ లేరు. దీంతో స్వీపర్ శ్యామ్ పతి గౌరీని పరీక్షించింది. అనంతరం ఆస్పత్రిలో చేర్చాలని కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పింది. ఆ తర్వాత రోజు ఉదయం 7 గంటల సమయంలో గౌరీకి శ్యామ్ పతి ప్రసవం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, శిశువు కడుపులో అడ్డం తిరిగింది. అదే సమయంలో ఆస్పత్రికి చేరుకున్న డాక్టర్, గౌరీకి ప్రసవం పూర్తి చేశారు. కానీ అప్పటికే శిశువు మృతి చెందింది.

న్యాయం చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్
దీంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆరోగ్య శాఖను తీవ్రంగా విమర్శించారు. సమయానికి డాక్టర్, నర్స్ ఆస్పత్రిలో ఉన్నట్లయితే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదని అన్నారు. తమ బిడ్డ బతికే ఉండేవాడని వాపోయారు. ఈ విషయంలో తమకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సమయానికి డాక్టర్, నర్స్ ఆస్పత్రిలో లేకపోవడం వల్లే స్వీపర్ ప్రసవం చేయాల్సి వచ్చిందని గౌరీ యాదవ్ తెలిపింది. ఈ కారణంగా తన శిశువు మృతి చెందిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

ఆరోగ్యశాఖ పొంతన లేని సమాధానాలు
మరోవైపు ఈ ఘటనపై చీఫ్​ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆపీసర్ పీఎస్​ మార్కో స్పందించారు. 'అర్ధరాత్రి సమయంలో గర్భిణి ప్రసవం కోసం ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. సరైన పరీక్షలు జరగలేదని, స్టాఫ్ నర్స్ కాకుండా ఇతరులు ప్రసవం నిర్వహించారని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. అందుకే శిశువు మృతి చెందిందని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే నేను డ్యూటీలో ఉన్న డాక్టర్​ను అడగగా, అది బ్రీచ్ ప్రెజెంటేషన్ కేసు అని నాకు చెప్పారు. ఆ రోజు రాత్రే వేరే ఆస్పత్రికి రిఫర్ చేశారని, కానీ వారు ఉదయం వెళ్తామని చెప్పారు. ఉదయం 7 గంటల సమయంలో డెలివరీ జరిగింది. బ్రీచ్ ప్రెజెంటేషన్ కారణంగా శిశువు మృతి చెందింది. ఈ విషయంపై లఖన్‌పూర్ నుంచి బీఎంఓను పంపించి దర్యాప్తు నివేదిక కోరాం' అని మార్కో వివరించారు.

ఆ రోజున డ్యూటీకి ఒక నర్సును నియమించిటన్లు పీఎస్​ మార్కో తెలిపారు. ఆ రోజు మిగిలిన నర్సులు పలు కారణాల వల్ల సెలవులో ఉన్నారు. దీంతో డ్యూటీలో ఉన్న నర్సు రిపోర్ట్ చేయలేదని అన్నారు. దీని వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడిందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం అక్కడ ముగ్గురు స్టాఫ్​ నర్సులు మాత్రమే ఉన్నారని చెప్పారు. ఈ ఘటనలో ఎవరి నిర్లక్ష్యం తేలితే, జిల్లా కలెక్టర్ అనుమతితో చర్యలు తీసుకుని, వారిని బదిలీ చేస్తామని తెలిపారు.

బ్రీచ్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే ప్రసవం సమయానికి శిశువు స్థానం సరిగా లేకపోకవడం. అంటే తలకు బదులు కాళ్లు కిందకు ఉండటం. ఇలాంటి సందర్భాల్లో నార్మల్ డెలివరీ బదులు సిజేరియన్​ చేస్తారు. ప్రసవానికి ముందు బ్రీట్​ పొజిషన్ గురించి వైద్యులను సంప్రదించి తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.

