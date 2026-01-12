నారీమణుల ఆర్థిక స్వావలంబన కోసం 'స్వాతి' కృషి- మహిళా పిగ్గీ బ్యాంకు ఏర్పాటు- అవసరమైనవారికి లోన్!
మహిళా పిగ్గీ బ్యాంకు ఏర్పాటు చేసిన స్వాతి - మహిళా సాధికారత కోసం తీవ్రమైన పాటు - మహిళా పిగ్గీ బ్యాంకు ఏర్పాటు
Published : January 12, 2026 at 12:12 PM IST
Womens Piggy Bank in Varanasi : సమాజంలోని పేదలు, నిరాశ్రయులైన మహిళల కోసం ఆర్థిక స్వావలంబన కోసం నడుం బిగించారు ఆమె. 'మహిళా పిగ్గీ బ్యాంకు'ను ఏర్పాటు చేసి, అందులో నారీమణులతో నెలకు కొంత పొదుపు చేయిస్తున్నారు. మళ్లీ మహిళలకు వ్యాపారం, కుటుంబ పోషణ, ఇతర అవసరాలకు డబ్బు కావాలన్నప్పుడు మహిళా పిగ్గీ బ్యాంకు నుంచే అప్పుగా ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మహిళా సాధికారత కోసం పాటుపడుతున్న ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని వారణాసికి చెందిన స్వాతి గురించి తెలుసుకుందాం.
మహిళల కోసం పిగ్గీ బ్యాంకు ఏర్పాటు
వారణాసికి చెందిన స్వాతి నారీమణుల ఆర్థిక స్వావలంబన కోసం మహిళా పిగ్గీ బ్యాంకును ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బ్యాంకులో మహిళలు ప్రతి నెలా రూ.50- రూ.200 డిపాజిట్ చేస్తున్నారు. దాదాపు ఇప్పటివరకు 1,000 మంది మహిళలు ఈ బ్యాంకులో తమ డబ్బులను పొదుపు చేస్తున్నారు. వీరంతా గ్రూపుగా ఏర్పడ్డారు. ఈ బ్యాంకు సహాయంతో దాదాపు 200 మంది మహిళలు ఇప్పటివరకు స్వయం ఉపాధి పొందారు. అందుకే అందరూ మహిళా పిగ్గీ బ్యాంకును ఏర్పాటు చేసిన స్వాతిని ముద్దుగా 'స్వాతి మా (స్వాతి అమ్మ)' అని పిలుచుకుంటారు.
చిన్న మొత్తంలో పొదుపు చేసిన డబ్బు మహిళలకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని స్వాతి తెలిపారు. ఎవరైనా అత్యవసర పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నా లేదా డబ్బు అవసరమైతే వారు డబ్బులను బ్యాంకు నుంచి విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. వ్యాపారం, వ్యవసాయం, ఇతర అవసరాల కోసం కూడా బ్యాంకు నుంచి లోన్ తీసుకోవచ్చని స్పష్టం చేశారు. మహిళలు ఈ పిగ్గీ బ్యాంకు నుంచి ఒకేసారి రూ.5,000-రూ.10,000 విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చన్నారు.
"నేను కూడా ఒక మహిళను. అందుకే మహిళల ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం అంటే ఏమిటో నాకు బాగా అర్థమైంది. ఈ క్రమంలో మహిళలను ఆర్థికంగా శక్తివంతం చేయడానికి ఒక గ్రూపును ఏర్పాటు చేశాం. దానికి మహిళా పిగ్గీ బ్యాంకు అని పేరు పెట్టాం. ఈ బ్యాంకు వేలాది మంది మహిళలకు మద్దతుగా నిలుస్తోంది. ఇక్కడ పొదుపు చేసే తక్కువ మొత్తం వారి ప్రధాన అవసరాలను తీరుస్తాయి. ఈ బ్యాంకులో మహిళలు ప్రతి నెలా రూ.50- రూ.200 డిపాజిట్ చేస్తారు. ఇందులో పొదుపు చేసిన డబ్బులు తీసుకుని కొందరు టైలరింగ్, ఎంబ్రాయిడరీ, దుకాణం పెట్టుకోవడం, కూరగాయలను అమ్మడం, మరికొందరు పాల వ్యాపారం వంటివి చేస్తుంటారు. ఇలా తమ కుటుంబాలను పోషిస్తున్నారు. మహిళల నిస్సహాయతను చూసిన తర్వాత తాను ఈ పిగ్గీ బ్యాంకును ప్రారంభించాను. పేద, గ్రామీణ మహిళలను ఈ గ్రూప్లో చేర్చాను. మేము ఒక టీనేజ్ గ్రూపును కూడా ఏర్పాటు చేశాం. ఈ గ్రూపులో బాలికలకు రుతుస్రావం నుంచి వివాహం వరకు అన్ని విషయాల గురించి తెలియజేస్తాం. యువతలు ఏ వయసులో వివాహం చేసుకోవాలో కూడా వివరిస్తాం" అని స్వాతి తెలిపారు.
ప్రయోజనం పొందుతున్న మహిళలు
గ్రూప్లోని మహిళలు పిగ్గీ బ్యాంకు వల్ల తమకు ప్రయోజనం చేకూరుతోందని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "మేము ఏదైనా సొంతంగా చేయాలంటే డబ్బు అవసరం. అందుకే ఒక గ్రూపుగా కొంత మంది మహిళలం ఏర్పడ్డాం. మహిళా పిగ్గీ బ్యాంకులో దాదాపు ఆరు నెలలు డబ్బు ఆదా చేశాం. తరువాత నాకు డబ్బు అవసరం అయినప్పుడు డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకున్నాను. ప్రస్తుతం దుకాణాన్ని నడుపుతున్నాను" అని అంజలి పటేల్ తెలిపింది.
"మాకు పిగ్గీ బ్యాంకు గురించి తెలియదు. స్వాతి మేడమ్ దాని గురించి మాకు చెప్పారు. మేము ఇది మహిళలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని భావించాము. ప్రజలు ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటున్నారు. మేము గ్రూప్ నుంచి కొంత డబ్బును లోన్గా తీసుకొని, మా దగ్గరున్న కొంత నగదును కలిపి వ్యాపారాలు చేస్తున్నాం. మా పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు చెల్లించడానికి, మాకు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు గ్రూప్ నుంచి డబ్బు అప్పుగా తీసుకుంటాం" అని సవిత చెబుతోంది.
అలాగే మహిళల కోసమే కాకుండా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న చిన్నారులకు చికిత్స, దివ్యాంగుల సంక్షేమం కోసం కూడా స్వాతి పాటుపడుతున్నారు. దివ్యాంగులైన పిల్లలకు అన్ని ప్రభుత్వ పథకాలు, వారి అందాల్సిన స్కీమ్స్ గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అలాగే ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలను ఎక్కడ, ఎలా పొందాలో మహిళలకు తెలియజేస్తున్నారు.
సూది, దారంతో మహిళా సాధికారత- 10వేల మంది జీవితాల్లో వెలుగులు- స్వశక్తితో విజయం సాధించిన అర్చనా దేవి!
సర్పంచ్ టు వర్కర్స్- ఆ ఊరిలో అన్నింటిలో మహిళలే నాయకత్వం!- మహిళా సాధికారతకు ఈ గ్రామం ఉదాహరణ