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అనాథల మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలు- పేదింటి యువతులకు పెళ్లిళ్లు- సామాజిక సంస్థ నిస్వార్థసేవ

400కు పైగా అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు చేసిన 'స్వర్గ్ ఆశ్రమ్ సేవా సమితి'- సొంత ఖర్చులతో మృతదేహాలకు అంతిమ సంస్కారాలు- పేదల కోసం పాటుపడుతున్న సామాజిక సంస్థ

Last Rites Of Orphan Dead Bodies
Last Rites Of Orphan Dead Bodies (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 19, 2026 at 12:16 PM IST

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Last Rites Of Orphan Dead Bodies : నేటి ఆధునిక యుగంలో ప్రజలు ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో గడుపుతున్నారు. వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు, బిజీ షెడ్యూళ్ల కారణంగా తమ సొంత బంధువులకు దూరమవుతున్నారు. కొందరు అయితే తమ చుట్టాల అంత్యక్రియల హాజరుకాలేకపోతున్నారు. అయితే రాజస్థాన్‌లోని ఖైర్తాల్-తిజారా జిల్లాలోని ఓ సామాజిక సంస్థ మాత్రం మానవత్వానికి ఊపిరి పోస్తోంది. అనాథలు, పేదలు, నిరాశ్రయుల మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తోంది. అనాథ మృతదేహం కనిపించగానే దాన్ని కేవలం ప్రాణం లేని శవంగా కాకుండా గౌరవప్రదమైన వీడ్కోలుకు అర్హమైన ఒక మనిషిగా భావించి అంతిమ సంస్కారాలు చేస్తోంది.

గత రెండు దశాబ్దాలుగా సామాజిక సేవ
గత 25 ఏళ్లుగా ఖైర్తాల్-తిజారా జిల్లాకు చెందిన 'స్వర్గ్ ఆశ్రమ్ సేవా సమితి' ఒక గొప్ప, నిస్వార్థమైన సేవా కార్యక్రమాన్ని చేస్తోంది. అనాథలు, నిస్సహాయులు, పేదల అంతిమ ప్రయాణంలో ఈ సంస్థ తోడుగా నిలుస్తోంది. 2002లో ప్రారంభమైన ఈ విశిష్ట సేవా కార్యక్రమం ద్వారా 'స్వర్గ్ ఆశ్రమ్ సేవా సమితి' ఇప్పటి వరకు 416 మందికి పైగా అనాథ శవాలకు మతపరమైన ఆచారాల ప్రకారం అంత్యక్రియలు చేసింది. వారి అస్థికలను హరిద్వార్‌లోని గంగానదిలో కలిపింది. అలాగే పలువురు పేద, నిస్సహాయ కుటుంబాలకు చెందిన అమ్మాయిల వివాహాలను జరిపిస్తోంది.

Last Rites Of Orphan Dead Bodies
హరిద్వార్‌లోని గంగానదిలో అస్థికలను కలుపుతున్న సభ్యుడు (ETV Bharat)

ఈ సామాజిక సేవకు స్ఫూర్తి ఏంటంటే?
ఈ భావోద్వేగ ప్రయాణం ప్రారంభం వెనుకున్న స్ఫూర్తిదాయకమైన కథను 'స్వర్గ్ ఆశ్రమ్ సేవా సమితి' సంస్థ కార్యదర్శి యోగేశ్ కుమార్ గుప్తా వివరించారు. 1991లో తాను హరిద్వార్‌కు మతపరమైన యాత్రకు వెళ్లినప్పుడు ఈ విశిష్ట మానవతా సేవకు సంబంధించిన బీజం తన మదిలో పడిందని చెప్పారు. అక్కడ ఒక ఆశ్రమంలో సాధువు ప్రవచనాలు వింటున్నప్పుడు తన జీవిత గమనాన్ని, దిశను శాశ్వతంగా మార్చేసే ఒక విషయాన్ని విన్నానని పేర్కొన్నారు. భూలోకంలో వంద యజ్ఞాలు చేయడం ద్వారా లభించే ఆధ్యాత్మిక పుణ్య ఫలాన్ని కేవలం ఒక అనాథ లేదా నిరాశ్రయుడి మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించడంలో పూర్తి బాధ్యత వహించడం ద్వారా పొందవచ్చని సాధువు అన్నారని వెల్లడించారు.

Last Rites Of Orphan Dead Bodies
అనాథ శవాల అస్థికలతో 'స్వర్గ్ ఆశ్రమ్ సేవా సమితి' సంస్థ సభ్యులు (ETV Bharat)

41 మంది చురుకైన సభ్యులు
"అనాథలు, నిరాశ్రయులు, పేదల అంత్యక్రియలు నిర్వహించడానికి తమ సంస్థ 2002లో ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టింది. ఇప్పటి వరకు 416 అనాథ శవాల అంత్యక్రియలను గౌరవప్రదంగా నిర్వహించాం. మానవత్వం, కరుణ, నిస్వార్థ సేవలకు ఒక గొప్ప ఉదాహరణగా 'స్వర్గ్ ఆశ్రమ్ సేవా సమితి' నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఈ సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు ప్రజల నుంచి విశేషమైన మద్దతు లభిస్తోంది. స్థానికులు సాయం చేస్తున్నారు. ఈ సేవా ప్రయాణం పరిమిత స్థాయిలో ప్రారంభమైనప్పటికీ ప్రస్తుతం సంస్థలో దాదాపు 41 మంది చురుకైన సభ్యులు ఉన్నారు. వారు నిరంతరం సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. వీరందరూ కర్మయోగులు (నిస్వార్థ సేవకులు). మా ప్రాంతంలోని పేద కుటుంబాలకు చెందిన అమ్మాయిల వివాహాలకు సహకరించే ఉద్దేశంతో గత నెలలో ఒక ముఖ్యమైన సేవా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం. ఇప్పటికే ముగ్గురు యువతులకు పెళ్లిళ్లు చేశాం. యువతుల కుటుంబ ఆర్థిక స్థితికి సంబంధించిన ఆధారాలను స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, ఐదుగురు ప్రముఖ స్థానిక పౌరుల నుంచి సేకరిస్తాం. వారి పేదరికాన్ని నిర్ధారించిన తర్వాత అమ్మాయిలకు వివాహాలు చేస్తాం." అని యోగేశ్ కుమార్ గుప్తా పేర్కొన్నారు.

Last Rites Of Orphan Dead Bodies
మోక్ష ధామ్​ (ETV Bharat)

సామాజిక సంస్థ 'స్వర్గ్ ఆశ్రమ్ సేవా సమితి' కార్యకలాపాలు కేవలం అనాథ మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించడానికే పరిమితం కాలేదు. శిథిలావస్థలో ఉన్న స్థానిక శ్మశానవాటికను బాగు చేసింది. అక్కడ మొక్కలు నాటి ఆ ప్రాంతాన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దింది. పండ్ల మొక్కలను నాటింది. ప్రజల కోసం స్వచ్ఛమైన తాగునీటి సౌకర్యాన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. శ్మశాన ప్రాంగణంలో అద్భుతమైన ఆలయాలను నిర్మించింది. శ్మశానం వద్ద ప్రత్యేకంగా 26 లాకర్లను ఏర్పాటు చేసింది. అందులో అనాథల అస్థికలను భద్రపరుస్తారు. ఆ తర్వాత వాటిని హరిద్వార్‌కు తీసుకువెళ్లి అంతిమ కర్మలను నిర్వహిస్తారు.

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LAST RITES OF UNCLAIMED BODIES
ORPHAN DEAD BODIES LAST RITES
LAST RITUALS FOR DEAD BODIES BY NGO
SWARG ASHRAM SEVA SAMITI SERVICE
LAST RITES OF ORPHAN DEAD BODIES

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