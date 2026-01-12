ETV Bharat / bharat

భారత సంస్కృతి, తత్వశాస్త్రానికి స్వామి వివేకానంద గొప్ప అంబాసిడర్ : సీజేఐ

Cji Suryakant on Swami Vivekananda
Cji Suryakant on Swami Vivekananda (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 12, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Cji Suryakant on Swami Vivekananda : భారత సంస్కృతి, తత్వశాస్త్రానికి స్వామి వివేకానంద గొప్ప అంతర్జాతీయ రాయబారి అని కొనియాడారు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్​. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక వేత్త స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు నివాళులు అర్పించారు. సుప్రీంకోర్టు బార్ అసోసియేషన్​, అధివక్త పరిషత్​ సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేసిన రక్తదాన శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలోనే మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. సుప్రీంకోర్టు ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన రక్తదాన శిబిరానికి సీజేఐతో పాటు పలువురు ఇతర న్యాయమూర్తులు, సీనియర్ న్యాయవాదులు హాజరయ్యారు.

"స్వామి వివేకానంద పలికిన ప్రతి మాట ముఖ్యమైనది, ఇంకా దూరదృష్టితో కూడుకున్నది. ముఖ్యంగా నైతిక, ధార్మిక విలువలతో నిండినది. ఆయన వ్యాఖ్యలు మన దేశ గొప్ప వారసత్వం, సాంస్కృతిక విలువలను ప్రోత్సహించింది. ఆయన భారత సంస్కృతి, తత్వశాస్త్రానికి గొప్ప అంతర్జాతీయ రాయబారి."

జస్టిస్ సూర్యకాంత్​, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి

స్వామి వివేకానంద ఒక గొప్ప, దూరదృష్టి గల నాయకుడని జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ప్రశంసించారు. దేశానికి ఆయన బోధనలు చాలా ముఖ్యమైనవని అభిప్రాయపడ్డారు. "స్వామి వివేకానంద ఒక గొప్ప వ్యక్తిత్వం గల వ్యక్తి. ఆయన బోధనలు ఎల్లప్పుడూ సముచితంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొత్త తరానికి, ఈ దేశానికి అత్యంత అవసరమని నేను నమ్ముతున్నాను." అని ఆయన అన్నారు.

హిందూమత ఔన్నత్యాన్ని దేశవిదేశాల్లో చాటిచెప్పి దేశ ఖ్యాతిని పెంచిన విశ్వగురువు వివేకానందుడు. ఆయన 1863 జనవరి 12న కలకత్తాలో జన్మించారు. తల్లిదండ్రులు ఆయనకు నరేంద్రనాథ్ దత్​గా పేరు పెట్టగా, అనంతంర రామకృష్ణ పరమహంస శిష్యులుగా మారి వివేకానందగా ప్రసిద్ధి చెందారు. 1984లో భారత ప్రభుత్వం ఆయన పుట్టిన రోజును జాతీయ యువజన దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. ఫలితంగా 1985 నుంచి జనవరి 12ను భారత్​లో జరుపుకొంటున్నారు.

ఆకట్టుకుంటున్న స్వామి వివేకానంద సైకత చిత్రం
మరోవైపు జాతీయ యువజన దినోత్సవం సందర్భంగా ఒడిశాలో సైకత శిల్పకళాకారుడు వేసిన స్వామి వివేకానంద చిత్రం ఆకట్టుకుంటోంది. మానస్‌ కుమార్‌ సాహూ అనే కళాకారుడు స్వామి వివేకానంద జయంతిని పురస్కరించుకొని ఇసుకతో అద్భుత ఆకృతిని తీర్చిదిద్దారు. అబ్బురపరిచే ఈ కళాకృతిని రూపొందించేందుకు 2 గంటల సమయం పట్టినట్టు సాహూ తెలిపారు. ఈ చిత్రంలో స్వామి వివేకానంద రూపంతో పాటు యువత సమూహంగా ఆయన వెంట నిల్చున్నట్టు సాహూ రూపొందించారు. అంతేకాకుండా జాతీయ యువజన దినోత్సవం అనే అర్థం వచ్చే ఆంగ్ల అక్షరాలను సాహూ అందులో పొందుపరిచారు.

