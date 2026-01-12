వివేకానందగా నరేంద్రుడు ఎప్పుడు మారారు? ఆధ్యాత్మిక శక్తులన్నీ ఎలా వచ్చాయి?
జనవరి 12వ తేదీన వివేకానంద జయంతి- ఆయన జీవితం, లక్ష్యం, సందేశం గురించి తెలుసుకోండి!
Published : January 12, 2026 at 2:05 AM IST
National Youth Day Swami Vivekananda : హిందూమత ఔన్నత్యాన్ని దేశవిదేశాలలో చాటి దేశ ఖ్యాతిని ఇనుమడింప చేసిన విశ్వగురువు వివేకానందుడు. 1863 జనవరి 12న కలకత్తాలో స్వామి వివేకానంద జన్మించారు. తల్లిదండ్రులు ఆయనకు పెట్టిన పేరు నరేంద్రనాథ్ దత్. రామకృష్ణ పరమహంస శిష్యులుగా మారి, వివేకానందగా ప్రసిద్ధి చెందారు. జనవరి 12, సోమవారం వివేకానందుని జన్మదినం సందర్భంగా ఆయన జీవిత విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బాల్యం
చిన్నప్పటి నుంచి నరేంద్ర నాథుడు ఆటల్లోనూ, చదువులో కూడా ముందుండేవాడు. ఏకసంథాగ్రాహిగా ఉపాధ్యాయుల ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. అతని జ్ఞాపకశక్తి అమోఘమైనది. 1880 వరకు మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్ష, ప్రవేశ పరీక్ష ఉత్తీర్ణుడై కళాశాలలో చేరాడు. చరిత్ర, సైన్సుతోపాటు పాశ్చాత్య తత్వశాస్త్రాన్ని కూడా ఔపోసన పట్టాడు. అలా చదువులో ముందుకెళుతున్న కొద్దీ అతని మదిలో అనేక అనుమానాలు, సందేహాలు, అస్పష్టత ఎక్కువ కాసాగినాయి. రోజు రోజుకూ నరేంద్రుని జ్ఞానతృష్ణ అధికం కాసాగింది. దైవం గురించి తెలుసుకోవాలని పరమ ఆసక్తితో ఉండేవాడు. నరేంద్రుడు తన మనసులో కలుగుతున్న సందేహాలను పండితుల ముందు ఉంచేవాడు. అయితే వారి సమాధానాలతో అతను తృప్తి చెందలేదు.
రామకృష్ణ పరమహంసతో పరిచయం
కాళికాదేవి గొప్ప భక్తుడైన రామకృష్ణ పరమహంస గురించి నరేంద్రుడు విని ఆయనను కలవడానికి దక్షిణేశ్వర్ వెళ్ళాడు. ఆ సమయంలో రామకృష్ణ పరమహంస తన శిష్యులతో భగవంతుని గురించిన చర్చలో మునిగిపోయి ఉన్నారు. నరేంద్రుడు తన స్నేహితులతో పాటు ఒక మూలన కూర్చుని వారి సంభాషణను ఆలకించసాగాడు. ఒక్కసారిగా రామకృష్ణ పరమహంస దృష్టి నరేంద్రుడి మీదకు మళ్ళింది. మొదటి చూపులోనే రామకృష్ణ పరమహంస నరేంద్రుడు సామాన్యుడు కాదని అనుకున్నాడు. నరేంద్రుని ఆకర్షణీయమైన రూపం, మెరుస్తున్న కళ్ళు ఆయన్ను ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాయి. నరేంద్రుడి గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవడానికి రామకృష్ణులవారికి ఎంతో సమయం పట్టలేదు. జీవనోపాధి కోసం ఉపాధ్యాయ వృత్తిని చేపట్టిన నరేంద్రుడు, పరమహంస అవసాన దశలో ఉన్నాడని తెలుసుకుని ఉద్యోగాన్ని విడిచి గురు శుశ్రూషలో మునిపోయాడు. పరమహంస తన ఆఖరి ఘడియల్లో నరేంద్రుని దగ్గరకు పిలిచి ఆధ్యాత్మిక శక్తులన్నింటినీ నరేంద్రుడికి ధారపోసాడు.
వివేకానందుడిగా మార్పు
పరమహంస శివైక్యం తరువాత నరేంద్రుడు సన్యాసం స్వీకరించి వివేకానందుడిగా మారాడు. జ్ఞాన సముపార్జన కోసం, హిందూమత ఔన్నత్యాన్ని చాటడం కోసం దేశమంతా పర్యటించాడు. తనకున్న ఆస్తి అంతా ఒక కాషాయ వస్త్రము, ఒక కమండలం, శిష్యగణం మాత్రమే. ఈ పర్యటనలో అతను ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శించాడు. మైసూరులో స్వామికి దివాను శేషాద్రి అయ్యర్, మైసూరు మహారాజా వారితో పరిచయం ఏర్పడింది. పండితుల సభలో స్వామీజీ సంస్కృతంలో చేసిన ప్రసంగం మహారాజా వారిని ముగ్ధుల్ని చేసింది.
విదేశాలలో వేదాంత వ్యాప్తి
వివేకానందుడు అమెరికా వెళ్లి వేదాంత వ్యాప్తి చేయాలని ఉందని మైసూరు మహారాజుతో చెప్పాడు. అప్పుడు మహారాజు ఆ ఖర్చులన్నీ తానే భరిస్తానని చెప్పడంతో సమయం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వెళతానని చెప్పి అక్కడి నుంచి రామేశ్వరానికి వెళ్ళి చివరకు కన్యాకుమారి చేరుకున్నాడు. కొద్ది దూరం ఈదుకుంటూ వెళ్ళి ఒక రాయి మీద కూర్చున్నాడు. పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ భారతదేశ ఆధ్యాత్మిక విలువల్ని వారికి వివరించడం తన ప్రథమ కర్తవ్యంగా పెట్టుకున్నాడు. వివేకానందుడు అమెరికా వెళ్లాలని సంకల్పించగానే ఎన్నో విరాళాలు వచ్చాయి. కానీ అతడు మాత్రం తన ప్రయాణానికి ఎంత కావాలో అంతే స్వీకరించాడు. మిగిలిన ధనాన్ని దాతలకు తిరిగి ఇచ్చివేశాడు.
అద్భుతమైన ప్రసంగం
1893, సెప్టెంబర్ 11న అమెరికాలోని షికాగోలో అతిపెద్ద ధార్మిక సదస్సు ప్రారంభమైంది. దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన వేలాది మంది ప్రతినిధులలో వివేకానంద చిన్నవాడు. అతను మాట్లాడే వంతు వచ్చేసరికి గుండె వేగం హెచ్చింది. అతను దగ్గర ముందుగా తయారు చేసిన ఉపన్యాసం లేదు. అతని ప్రసంగాన్ని చివరకు ఉంచమని అధ్యక్షుడికి విజ్ఞప్తి చేశాడు. ఉపన్యసించడానికి ముందు గురువైన రామకృష్ణుల వారిని, సరస్వతీ దేవిని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్ధించి తన ఉపన్యాసాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ ప్రసంగంలో వివేకానందుడు హిందూమత ఆధ్యాత్మికతను, సార్వత్రిక సౌభ్రాతృత్వాన్ని చాటి చెప్పి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. అద్భుతమైన ఉపన్యాసంతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు.
ప్రపంచ యాత్ర
నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనేక దేశాల్లో పలు ఆధ్యాత్మిక ఉపన్యాసాలు ఇచ్చిన వివేకానందుడు జనవరి 15, 1897న కొలంబోలో దిగగానే ఆయనకి చక్రవర్తికి లభించినంత స్వాగతం లభించింది. మద్రాసుకు చేరుకొనేటప్పటికి అతని అభిమానులు రథం మీద లాగుతూ ఊరేగించారు. లెక్కలేనన్ని పూలమాలలు, సందేశాలు లభించాయి. ఆధ్యాత్మిక విలువల ప్రాధాన్యాన్ని వ్యాప్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో 1897లో రామకృష్ణ మఠాన్ని స్థాపించారు. అనతికాలంలోనే ఈ మఠం శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించింది.
అంతిమ సమయం
అవిశ్రాంతంగా పని చేయడం వలన స్వామి ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నది. శరీరం బలహీనమైనా అతని ఆత్మ, మనసు మాత్రం చాలా చురుగ్గా వ్యవహరించేవి. రానూ రానూ అంతర్ముఖుడయ్యాడు. జులై 4, 1902న స్వామి వివేకానంద అంతిమ శ్వాస విడిచారు. వివేకానందుని మరణంతో దేశం ఒక గొప్ప యోగిని కోల్పోయింది. కేవలం 40 సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించిన వెయ్యేళ్లకు సరిపడా జ్ఞానామృతాన్ని పంచిపెట్టాడు. వివేకానందుడు బోధించిన సూక్తులను అనుసరిస్తూ ఆయన సూచించిన మార్గంలో నడవడం ఆ మహానుభావుడికి మనం ఇచ్చే నిజమైన నివాళి. కన్యాకుమారిలో వివేకానందుడు కొద్దిసేపు కూర్చున్న ప్రదేశం వివేకానంద మెమోరియల్గా గొప్ప పర్యటక ప్రదేశంగా మారింది. వివేకానంద మెమోరియల్ను జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించి ఆ మహానుభావుడికి నివాళులు అర్పించడం మనందరి కనీస కర్తవ్యం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
