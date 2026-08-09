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ఆర్జీకర్ హత్యాచార ఘటనపై పునఃవిచారణ- బంగాల్​ ముఖ్యమంత్రి కీలక ప్రకటన

బాధితురాలి తల్లి విజ్ఞప్తి మేరకు ప్రభుత్వం ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడి- కేసులో మళ్లీ విచారణ జరిపించాలని సీఎంకు లేఖ రాసిన బాధితురాలి తల్లి

RG Kar Rape And Murder Case
బంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2026 at 8:39 PM IST

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RG Kar Rape And Murder Case : దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన ఆర్జీకర్ వైద్యురాలి హత్యాచార కేసులో బంగాల్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2024లో కోల్‌కతాలోని ఆర్జీకర్ మెడికల్ కాలేజీ అండ్ హాస్పిటల్‌లో పీజీ వైద్య విద్యార్థినిపై జరిగిన అత్యాచారం, హత్య ఘటనపై పునఃవిచారణకు ఆదేశించినట్లు బంగాల్​ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి ప్రకటించారు. బాధితురాలి తల్లి విజ్ఞప్తి మేరకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. బాధితురాలి తల్లి రత్న దేబ్‌నాథ్ తనకు లేఖ రాసి కేసును మరోసారి దర్యాప్తు చేయించాలని కోరినట్లు సువేందు అధికారి వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఆమె బంగాల్​లో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఆమె నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తిపై చీఫ్ సెక్రటరీతో పాటు నిపుణుల బృందంతో సుదీర్ఘంగా చర్చించిన అనంతరం పునఃవిచారణకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు.

స్పెషల్ కమిషన్ చట్టం కింద దర్యాప్తు
1952 నాటి స్పెషల్ కమిషన్ చట్టం కింద తాజా దర్యాప్తు చేపట్టనున్నట్లు సువేందు అధికారి తెలిపారు. ఈ కేసులో పోలీసులు తమ విధులను సక్రమంగా నిర్వర్తించడంలో విఫలమయ్యారని ఆయన ఆరోపించారు. కేసు దర్యాప్తులో ఏమైనా లోపాలు జరిగాయా? ఎవరి నిర్లక్ష్యం వల్ల అవి చోటుచేసుకున్నాయి? అనే అంశాలను తాజా విచారణలో పరిశీలించనున్నట్లు తెలిపారు. బాధితురాలి కుటుంబం, సహచర వైద్యులు మొదటి నుంచీ ఈ ఘటన వెనుక మరికొందరి ప్రమేయం ఉండొచ్చని అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేవలం ఒక వ్యక్తితోనే ఈ దారుణం జరిగిందా? లేక మరికొందరు ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ఇందులో భాగస్వాములయ్యారా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు.

అంత్యక్రియలపై కూడా దర్యాప్తు
కేసు దర్యాప్తుతో పాటు బాధితురాలి అంత్యక్రియల సమయంలో జరిగినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్న లోపాలపైనా ప్రత్యేకంగా విచారణ చేపట్టాలని ఆదేశించినట్లు సువేందు అధికారి తెలిపారు. అంత్యక్రియల ప్రక్రియలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించారా? అధికారులు లేదా పోలీసులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారా? అనే అంశాలను పరిశీలించాలని ఆదేశించారు. బాధ్యత వహించాల్సిన వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటే వారిపై తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించినట్లు చెప్పారు.

2024 ఆగస్టు 9న వెలుగులోకి!
2024 ఆగస్టు 9న కోల్‌కతాలోని ఆర్జీకర్ మెడికల్ కాలేజీ అండ్ హాస్పిటల్‌లో విధుల్లో ఉన్న పీజీ వైద్య విద్యార్థిని మృతదేహం సెమినార్ హాల్‌లో కనిపించింది. ఆమెపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆగ్రహానికి కారణమైంది. వైద్యులు, జూనియర్ డాక్టర్లు, విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేపట్టారు. ఘటన అనంతరం ఆసుపత్రి భద్రత, వైద్యుల రక్షణపై కూడా తీవ్ర చర్చ జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా వైద్యులు నిరసనలు చేపట్టడంతో ఈ కేసు జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశమైంది. ఆందోళనలు రోజురోజుకూ ఉధృతం కావడంతో అప్పటి బంగాల్ ప్రభుత్వంపై కూడా తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి.

హైకోర్టు ఆదేశాలతో సీబీఐ దర్యాప్తు
కేసు దర్యాప్తును మొదట రాష్ట్ర పోలీసులు చేపట్టారు. అయితే దర్యాప్తు తీరుపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తం కావడంతో కలకత్తా హైకోర్టు ఈ కేసును సీబీఐకి అప్పగించింది. అనంతరం కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ వివిధ కోణాల్లో విచారణ చేపట్టింది. ఈ కేసులో ఆసుపత్రి పరిసరాల్లోని పరిస్థితులు, సీసీటీవీ దృశ్యాలు, సాక్షుల వాంగ్మూలాలు, ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలు తదితర అంశాలను దర్యాప్తు సంస్థ పరిశీలించింది. మరోవైపు కేసులో కుట్ర కోణం కూడా ఉందా? అనే అంశంపైనా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

సంజయ్ రాయ్‌కు జీవిత ఖైదు
ఈ కేసులో నిందితుడిగా గుర్తించిన సంజయ్ రాయ్‌పై విచారణ సాగింది. చివరకు 2025 జనవరిలో సీల్దా సెషన్స్ కోర్టు అతడిని దోషిగా తేల్చింది. అతడికి జీవితాంతం జైలు శిక్ష విధించింది. అదనంగా రూ.50 వేల జరిమానా కూడా విధించినట్లు అప్పటి తీర్పులో పేర్కొన్నారు. అయితే సంజయ్ రాయ్ ఒక్కరే ఈ నేరానికి పాల్పడ్డాడనే అంశంపై బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు, ఆమె సహచర వైద్యులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఈ దారుణ ఘటనలో మరికొందరి ప్రమేయం ఉండొచ్చని వారు మొదటి నుంచీ చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజా పునఃవిచారణపై ఆసక్తి నెలకొంది.

ఇక ఆర్జీకర్ ఘటనకు రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆదివారం బంగాల్​లోని అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో రెండు నిమిషాల మౌనం పాటించారు. వైద్యులు, నర్సులు, ఇతర వైద్య సిబ్బంది బాధితురాలిని స్మరించుకున్నారు. కోల్‌కతాలోని ఆరోగ్యశాఖ ప్రధాన కార్యాలయం స్వాస్థ్య భవన్‌లోనూ ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి డాక్టర్ శారద్వత్ ముఖర్జీ, ఉన్నతాధికారులు రెండు నిమిషాల మౌనం పాటించారు. ఆర్జీకర్ ఆసుపత్రిలో విధులు నిర్వహిస్తున్న వైద్యులు, నర్సులు, సిబ్బందితో పాటు అక్కడ భద్రత కోసం మోహరించిన పారామిలటరీ సిబ్బంది కూడా మౌనం పాటించి బాధితురాలికి నివాళులర్పించారు. బాధితురాలి తల్లి స్మారక కార్యక్రమంలో పాల్గొని మొక్కను నాటి, దానికి నీరు పోశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె కుమార్తెకు న్యాయం జరగాలని మరోసారి డిమాండ్ చేశారు.

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