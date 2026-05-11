సువేందు అధికారి పీఏ హత్య కేసు- ముగ్గురు షార్ప్షూటర్లు అరెస్టు
బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి పీఏ చంద్రనాథ్ హత్య కేసులో పురోగతి- యూపీకి చెందిన ముగ్గురు షూటర్ల అరెస్టు- కేసుకు బిహార్ లింకులు
Published : May 11, 2026 at 1:20 PM IST
Suvendu Aide Murder Case Updates : బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత సహాయకుడు (పీఏ) చంద్రనాథ్ రథ్ హత్య కేసు దర్యాప్తు వేగవంతమైంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన ముగ్గురు షార్ప్షూటర్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారిని కఠిన భద్రత మధ్య కోల్కతాకు తరలించి, విచారణ చేశారకు. అత్యంత ప్రణాళికాబద్ధంగా చేసిన ఈ హత్యకు బిహార్తో లింకులు ఉన్నాయని, డిజిటల్ ఆర్థిక లావాదేవీలు, వ్యవస్థీకృత నేరగాళ్ల హస్తం ఉన్నట్లు దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు. నిందితులను సోమవారం బరాసత్ జిల్లా కోర్టులో హాజరుపరిచి, తదుపరి విచారణ కోసం పోలీస్ కస్టడీ కోరనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
బంగాల్ రాష్ట్ర పోలీసుల ప్రకారం, డిజిటల్ ఆధారాలు, లావాదేవీల రికార్డులు, ఘటనా స్థలంలో లభించిన క్లూస్ అధారంగా నిందితులను పట్టుకున్నారు. సీఐడీ, స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ (ఎస్టీఎఫ్) బృందాలు సంయుక్తంగా ఈ కేసును కాంట్రాక్ట్ కిల్లింగ్, అంతర్రాష్ట్ర నేర ముఠాలు, ఇతర రాష్ట్రాలతో లింకులు అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి.
యూపీఐ లావాదేవీలే పట్టించాయ్!
'హత్యకు ఉపయోగించినట్లు భావిస్తున్న సిల్వర్ కలర్ కారు, హావ్డాలోని బల్లీ టోల్ ప్లాజా వద్ద చేసిన యూపీఐ లావాదేవీల ఆధారంగా ఈ కేసును ఛేదించాం. దాడికి కొద్ది సేపటి ముందే ఈ వాహనం టోల్ ప్లాజాను దాటినట్లు గుర్తించాం. డిజిటల్ చెల్లింపు ద్వారా ఒక అనుమానితుడి మొబైల్ నంబర్ను పోలీసులు కనిపెట్టడం జరిగింది. అంతేకాదు టోల్ ప్లాజా వద్ద ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో కారు, అందులోని వ్యక్తులు స్పష్టంగా కనిపించడంతో దర్యాప్తునకు బలమైన ఆధారాలు లభించాయి. టోల్ రికార్డులు, మొబైల్ టవర్ లొకేషన్లు, ఆర్థిక లావాదేవీలను విశ్లేషించాం. దాడి తర్వాత దుండగులు సిల్వర్ కారును వదిలేసి, ఎరుపు రంగు కారు, మోటార్ సైకిళ్లపై పారిపోయారు. దర్యాప్తులో నిందితులకు బిహార్తో లింకులు ఉన్నట్లు తెలిసింది. బంగాల్ ఎస్టీఎఫ్ బిహార్లోని బక్సర్ జిల్లాలో దాడులు నిర్వహించి నలుగురిని అదుపులోకి తీసుకుంది. విశాల్ శ్రీవాస్తవ అనే వ్యక్తిని విచారణ తర్వాత వదిలిపెట్టడం జరిగింది. మయాంక్ మిశ్రా, విక్కీ మౌర్య, అటల్ అనే ముగ్గురిని తదుపరి విచారణ కోసం బంగాల్కు తరలించాం' అని పోలీసులు తెలిపారు. మరోవైపు యూపీలో ముగ్గురు షార్ప్షూటర్లను అరెస్ట్ చేశాం. వీరిలో రాజ్సింగ్ అనే నిందితుడిని అయోధ్యలో పట్టుకున్నట్లు సమాచారం. మిగిలిన వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంటారు. పక్కా ప్లాన్ జరిగిన కాంట్రాక్ట్ కిల్లింగ్ ఇదని, కేవలం ఆవేశంతో చేసిన హత్య కాదని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
'మే 6వ తేదీ రాత్రి చంద్రనాథ్ రథ్ పార్టీ కార్యక్రమాలు ముగించుకొని ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా, కోల్కతా విమానాశ్రయాని కి 7కి.మీ దూరంలోని దోహారియా లేన్ వద్ద అతని ఎస్యూవీని మరో వాహనంతో నిందితులు అడ్డుకున్నారు. వాహనం ఆగిన వెంటనే బైక్లపై వెనుక వచ్చిన దుండగులు సమీపం నుంచి కాల్పులు జరిపారు. సుమారు 10 రౌండ్ల కాల్పులు జరపగా, చంద్రనాథ్ ఛాతీ, పొత్తికడుపులో బుల్లెట్లు దూసుకుపోయాయి. దీనితో ఆయన అక్కడిక్కడే మరణించారు. అతని డ్రైవర్ బుద్ధదేబ్ బేరా తీవ్రంగా గాయపడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. అయితే ఈ హత్య కోసం నిందితులు విదేశీ ఆయుధాలు వినియోగించడం గమనార్హం. వారు ఆస్ట్రియాకు చెందిన అత్యాధుని క 'గ్లాక్ 47 ఎక్స్' పిస్టల్ను ఉపయోగించారు. దీనితో విదేశీ శక్తుల ప్రమేయం లేదా వ్యవస్థీకృత నేర ముఠాల హస్యం ఉందా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నాం' అని పోలీసులు తెలిపారు.
పశువుల అక్రమ రవాణా, బొగ్గు మాఫియా నెట్వర్క్కు సంబంధించిన కీలక ఫైళ్లు చంద్రనాథ్ వద్ద ఉండడమే ఈ హత్యకు కారణం కావచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మమతా బెనర్జీ 15 ఏళ్ల పాలనకు తెరదించుతూ బీజేపీ సర్కార్ ఏర్పడిన రెండు రోజులకే ఈ హత్య జరగడం రాష్ట్రంలో రాజకీయ దుమారం రేపింది. ఈ ఘటనపై కేంద్ర, రాష్ట్ర దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ జరుపుతున్నాయి.
