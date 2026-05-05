టీఎంసీ 24 గంటల్లోనే నాశనమవుతుంది- హిందువుల కోసమే పనిచేస్తా: సువేందు

అవినీతి, కుటుంబపార్టీ అయిన టీఎంసీకి సిద్ధాంతాల్లేవని విమర్శ- ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేస్తామని సువేందు అధికారి స్పష్టీకరణ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 5, 2026 at 9:35 AM IST

West Bengal Election Results : బంగాల్‌లో ఓటమి పాలైన తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌-టీఎంసీ 24 గంటల్లోనే నాశనమవుతుందని బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి జోస్యం చెప్పారు. అవినీతిమయమైన కుటుంబపార్టీ అయిన టీఎంసీకి ఎలాంటి సిద్ధాంతాల్లేవని ఆయన తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఒకప్పుడు మమతా బెనర్జీ ప్రధాన అనుచరుడైన సువేందు, తాజా ఎన్నికల్లో ఆమెపైనే భవానీపూర్‌ నియోజకవర్గంలో విజయం సాధించారు. తన సొంత స్థానం నందిగ్రామ్‌లో కూడా గెలిచారు. ఎన్నికల ముందు మేనిఫెస్టోలో హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రకటించిన, ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన గ్యారెంటీ పనులను బీజేపీ అమలుచేస్తుందని ఆయన తెలిపారు.

"నందిగ్రామ్‌లోని హిందూ ప్రజలే నన్ను మళ్లీ గెలిపించారు. ఇక్కడ ముస్లిం ఓట్లన్నీ టీఎంసీకే పడ్డాయి. ఈ వ్యక్తులు చాలా ఛాందసవాదులు. అందువల్ల నా మార్గం సరైనదే. నేను నందిగ్రామ్‌లో హిందువుల కోసమే పనిచేస్తాను. టీఎంసీ అంతమైపోతుంది. 24 గంటల్లోనే నాశనమవుతుంది. తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది. అవినీతి, కుటుంబ పాలనతో కూడిన టీఎంసీకి ఎలాంటి సిద్ధాంతం లేదు. ఐ-ప్యాక్, కొందరు పోలీసులు, కొందరు రౌడీలు, ముఖ్యంగా ఒక వర్గం గుండాల అండతో నడిచే పార్టీ అది. ఆ పార్టీ కచ్చితంగా అంతమైపోతుంది, రాసిపెట్టుకోండి."

--సువేందు అధికారి, బీజేపీ అగ్రనేత

