అందుకే సువేందుకు సీఎం పీఠం- కుల, సంస్థాగత సమీకరణాల వ్యూహం
బంగాల్ తొలి ఓబీసీ సీఎంగా సువేందు- కమలదళానికి ఓటుబ్యాంకుగా మారిన మహిష్యులు, మతువాలు, రాజబన్షీలు- ఇక నుంచి ఈ వర్గాలపై బీజేపీ అధిక ఫోకస్- సువేందు సారథ్యంలో బీజేపీ సంస్థాగత బలోపేతమే లక్ష్యం
Published : May 9, 2026 at 11:40 AM IST
CM Suvendu VS BJP Equations : బంగాల్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సమక్షంలో శనివారం సువేందు అధికారి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. దీంతో బంగాల్లో తొలి బీజేపీ సీఎంగా ఆయన రికార్డు సృష్టించారు. బంగాల్ బీజేపీలో ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం కలిగిన ఎమ్మెల్యేలు చాలామందే ఉన్నారు. కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం లేని సువేందు అధికారినే సీఎంగా బీజేపీ పెద్దలు ఎంపిక చేయడానికి కారణం ఏంటి? రాజకీయ, వ్యూహాత్మక, సామాజిక సమీకరణాలు ఏంటి? పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేసేందుకు సువేందు సారథ్యంలో ఇప్పుడు బీజేపీ ఏ వర్గాలు, ప్రాంతాలపై ఫోకస్ పెట్టనుంది? అసలు ఇప్పుడు బీజేపీ ముందున్న లక్ష్యాలు ఏంటి?
2021లో నందిగ్రామ్లో, 2026లో భవానీపుర్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) అధినేత్రి మమతా బెనర్జీని ఓడించడం ద్వారా రాజకీయాల్లో తన స్థాయిని సువేందు పెంచుకున్నారు. ఈ సంచలన విజయాలకు బహుమతిగా ఇప్పుడు సీఎం పదవి ఆయన్ను వరించింది. దీంతోపాటు సామాజిక సమీకరణాల పరంగా, సంస్థాగతంగా పార్టీని బలోపేతం చేయాలనే దీర్ఘకాలిక లక్ష్యంతో సువేందుకు కమలదళం పట్టం కట్టింది.
తొలి ఓబీసీ సీఎంగా సువేందు
బయటి పార్టీ, ఉన్నత వర్గాల పార్టీ అనే రాజకీయ అపవాదును బంగాల్లో చెరుపుకునే దిశగా బీజేపీ అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఈ రాష్ట్రంలో తొలి బీజేపీ సీఎం అయ్యే అవకాశాన్ని ఓబీసీ వర్గంలోని మహిష్యా కులానికి చెందిన సువేందు అధికారికి ఇచ్చింది. దీంతో బంగాల్ తొలి ఓబీసీ సీఎంగా ఆయన రికార్డును సృష్టించారు. శుక్రవారం కోల్కతాలో జరిగిన బీజేపీ శాసనసభాపక్ష సమావేశంలో సువేందు అధికారిని శాసనసభాపక్ష నేతగా ఎన్నుకున్నారు. ఈ మేరకు కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా స్వయంగా ప్రకటించారు.
సువేందు అధికారి ముఖ్యమంత్రి అయితే బంగాల్లో బీజేపీ పూర్తిస్థాయిలో సంస్థాగతంగా బలోపేతం అవుతుందని నాయకత్వం భావిస్తోంది. బంగాల్ జనాభాలో సుమారు 10 శాతానికిపైగా మహిష్యా కులస్తులు ఉన్నారు. సువేందు అధికారి ఈ కులానికి చెందిన నాయకుడే. ఆయనకు సీఎంగా అవకాశాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా మహిష్యా కులస్తులతో పాటు యావత్ ఓబీసీ వర్గం మనసులను బీజేపీ గెల్చుకుంది. ఇప్పటివరకు బంగాల్కు సీఎంలు అయిన నేతల జాబితాను చూస్తే, దాదాపు అందరూ బ్రాహ్మణ, కాయస్థ లేదా బైద్య వంటి అగ్రవర్ణాలకు చెందినవారే ఉన్నారు.
బీజేపీ విజయానికి కారణం ఈ వర్గాలే!
2026 బంగాల్ ఎన్నికల తీర్పుతో ఒక విషయం స్పష్టమైంది. ఇప్పుడు బంగాల్ సచివాలయానికి దారిని చూపించేది ఓబీసీ కులాలు, వ్యవసాయ వర్గాల ప్రజలేనని వెల్లడైంది. సువేందు అధికారి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మహిష్య సామాజిక వర్గం (ఓబీసీ) దక్షిణ బంగాల్లో బీజేపీకి అండగా నిలిచింది. మహిష్యులు ఒక ఆధిపత్య వ్యవసాయ కులం. వీరు మేదినీపుర్ ప్రాంతంలో, దక్షిణ బంగాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు. మైనారిటీల ఏకీకరణ వైపు టీఎంసీ మొగ్గు చూపడంతో తాము పక్కకు నెట్టబడ్డామని వారు భావించారు. అందుకే టీఎంసీ కంచుకోటలుగా ఉన్న అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఈసారి బీజేపీ విజయానికి ఓబీసీ వర్గాలు అండగా నిలిచాయి. సువేందు అధికారి తనను తాను ఒక సాధారణ వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన భూమిపుత్రుడిగా చిత్రించుకోవడంలో సఫలమయ్యారు. ఇక ఎస్సీ వర్గాలైన నమశూద్ర (మతువా), రాజబన్షీ వంటి వర్గాలు తమ పౌరసత్వం, ఆత్మగౌరవం కోసం బీజేపీని ఎంచుకున్నాయి. దాదాపు 68 ఎస్సీ రిజర్వుడ్ స్థానాల్లో బీజేపీ క్లీన్ స్వీప్ చేయడం దీనికి నిదర్శనం.
ఓబీసీ, మతువా, రాజబన్షీలపై ఫోకస్
బంగాల్లో బీజేపీ కేవలం భద్రలోక్ సామాజిక వర్గానికే పరిమితమని తొలుత భావించేవారు. భద్రలోక్ వర్గంలో బ్రాహ్మణ, కాయస్థ, బైద్య కులాలు ఉన్నాయి. బంగాల్ రాజకీయాలను దశాబ్దాల పాటు భద్రలోక్ వర్గం నేతలే శాసించారు. జ్యోతి బసు నుంచి మమతా బెనర్జీ వరకు సీఎంలు అయిన వారిలో సింహభాగం మంది భద్రలోక్ వర్గీయులే. మమతా బెనర్జీ బంగాలీ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారు. జ్యోతి బసు సంపన్న బంగాలీ కాయస్థ కుటుంబంలో జన్మించారు. ఇప్పుడు బీజేపీ బంగాల్ రాజకీయాల్లో కొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టింది. సీఎం పదవిని తొలిసారిగా ఓబీసీ వర్గం నేత సువేందు అధికారికి కేటాయించింది. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీని ఆశీర్వదించిన ఓబీసీల రుణాన్ని ఈవిధంగా కమలదళం తీర్చుకుంటోంది.
తాము భద్రలోక్ వర్గానికే పరిమితం కాదని, అన్ని వర్గాలకూ రాజకీయ అవకాశాల్ని కల్పిస్తామనే సంకేతాల్ని షెడ్యూల్డ్ కులాల(ఎస్సీ) కేటగిరీలోని నమశూద్ర (మతువా), రాజబన్షీ వర్గాల్లోకి పంపింది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 294 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో సుమారు 80 నుంచి 100 సీట్లలో గెలుపోటములను నమశూద్ర (మతువా), రాజబన్షీ వర్గాలే నిర్ణయిస్తాయి. ఈ రెండు కీలక వర్గాల మద్దతు లభించబట్టే ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 207 సీట్లను గెల్చుకోగలిగింది.
గ్రామాల వైపు బీజేపీ చూపు
బంగాల్ ఎన్నికల్లో ఓబీసీలు (మహిష్యులు), ఎస్సీలు (మతువా, రాజబన్షీ) బీజేపీకి ప్రధాన ఓటు బ్యాంకుగా మారారు. వీరిలో చాలామంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే నివసిస్తారు. ఇప్పటివరకు బీజేపీ ఎక్కువగా పట్టణాలు, నగరాల్లో పార్టీ బలోపేతంపైనే ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టింది. సువేందు అధికారిని సీఎం చేయడం ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాలపైకి ఫోకస్ను మళ్లిస్తామనే స్పష్టమైన సంకేతాలను బీజేపీ పెద్దలు ఇచ్చారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ఓబీసీలు (మహిష్యులు), ఎస్సీలు (మతువా, రాజబన్షీ) సీఏఏ అమలు, గిట్టుబాటు ధరలు వంటి విషయాల్లో బీజేపీ సర్కారు సాయం కోసం వేయికళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నారు.
హిందూ ఓట్ల ఏకీకరణ
హిందూ ఓట్లు భారీగా ఏకీకృతం కాబట్టే బంగాల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ బంపర్ విక్టరీని సాధించగలిగింది. ముఖ్యంగా మైనారిటీల ప్రాబల్యం ఉన్న మాల్దా, ముర్షిదాబాద్ ప్రాంతాల్లో బీజేపీ తన సీట్ల సంఖ్యను దాదాపు రెట్టింపు చేసుకుంది. సువేందు అధికారి క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేసిన వ్యూహాల వల్లే ఇది సాధ్యమైంది. ఈ ఎన్నికలు బంగాలీ హిందూ గుర్తింపును కాపాడే పోరాటమని ఆయన ప్రచారం సందర్భంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రభావవంతంగా హిందూవర్గంలోకి వెళ్లాయి. గతంలో కులాల వారీగా విడిపోయిన హిందూ ఓటర్లను ఏకతాటిపైకి తెచ్చి బీజేపీకి ఓటు వేసేలా చేయడంలో సువేందు సక్సెస్ అయ్యారు. ప్రజా నాయకుడిగా తన గుర్తింపును నిలుపుకుంటూనే, ఆర్ఎస్ఎస్ భాషలో మాట్లాడగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండటంతో సీఎం పదవికి తగిన నేతగా సువేందు మాత్రమే బీజేపీ పెద్దలకు కనిపించారు.
సంస్థాగత లోపాన్ని పూరించిన లీడర్
సువేందు అధికారి తండ్రి శిశిర్ అధికారి మూడు దశాబ్దాలకుపైగా పూర్వ మేదినీపుర్ ప్రాంతంలో అగ్రనేతగా ఉన్నారు. మున్సిపాలిటీ నుంచి పార్లమెంటు వరకు అక్కడ ఈ కుటుంబం ప్రభావం ఉంది. దీనివల్ల పూర్వ మేదినీపుర్ను "అధికారి కోట" అని పిలుస్తారు. టీఎంసీతో పోలిస్తే బీజేపీకి బంగాల్లో బూత్ స్థాయి నెట్వర్క్ తక్కువగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సువేందు అధికారికి పూర్వ మేదినీపుర్ ప్రాంతంపై ఉన్న పట్టు ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి అడ్వాంటేజీగా మారింది. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ కోసం పోరాడగల లీడరుగా సువేందు పేరు తెచ్చుకున్నారు.
ఇక ఇదే సమయంలో బీజేపీ నేతలు దిలీప్ ఘోష్, సమీక్ భట్టాచార్య సంస్థాగత అధిపతులుగా పరిమితమయ్యారు. దీంతో టీఎంసీ ప్రధాన వ్యూహకర్త స్థాయి నుంచి బీజేపీ ముఖచిత్రం స్థాయికి సువేందు ఎదిగారు. ఆయన గతంలో దశాబ్దాల తరబడి టీఎంసీలోనే ఉన్నారు. దీంతో ఆ పార్టీ లొసుగులు, లోపాలపై మంచి అవగాహన ఉంది. ఇవన్నీ తెలిసిన నేత కావడంతో సువేందుకు బీజేపీ పెద్దలు మొదటినుంచే ప్రాధాన్యం ఇస్తూ వచ్చారు. చివరకు ఈ ఎన్నికల్లో భవానీపుర్లో మమతా బెనర్జీని సువేందు ఓడించడంతో, ఆయనకే సీఎం సీటును ఇవ్వాలని బీజేపీ హైకమాండ్ డిసైడ్ చేసింది. టీఎంసీతో పాటు ఏకంగా మమతా బెనర్జీని ఓడించి నేతగా, ఓబీసీ నాయకుడిగా, క్షేత్రస్థాయిలో బలమున్న లీడర్గా సువేందుకు సీఎం పదవి దక్కడం సమంజసమే అని రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు.
