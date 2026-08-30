ఒకప్పుడు ఫుల్ సందడి- కానీ ఇప్పుడు భయంభయం- యూపీ, నేపాల్ బోర్డర్లోని బ్రిడ్జ్ పరిస్థితి ఇలా!
నారాయణి నదిలో కొట్టుకొస్తున్న శిథిలాలు, మృతదేహాలు- వేలాది మంది గల్లంతు- కొనసాగుతున్న గాలింపు, సహాయక చర్యలు- నేపాల్కు 11 టన్నుల సహాయ సామగ్రిని పంపిన భారత్
Published : August 30, 2026 at 2:04 PM IST
Susta Suspension Bridge Condition : నేపాల్లో సంభవించిన ఒక ప్రకృతి వైపరీత్యం సరిహద్దు ప్రాంతాలను వణికించింది. దాదాపు మూడు కిలోమీటర్ల పొడవుండి, ఒకప్పుడు ఇరు దేశాల పర్యాటకులతో సందడిగా ఉండే సుస్తా సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు భయానక వాతావరణంలో ఉంది. నీటిమట్టాలు తగ్గుతున్నప్పటికీ, నారాయణి నది దృశ్యం ఎంత భయానకంగా ఉందంటే, ప్రజలు దాని ఒడ్డుకు సమీపించడానికి కూడా భయపడుతున్నారు. సుస్తా, చుట్టుపక్కల సరిహద్దు గ్రామాలలో ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏమిటి? అని ఈ కథనంలో చదవండి.
సుస్తా వంతెనపై భయానక దృశ్యాలు
నేపాల్లో సంభవించిన తీవ్ర వరదలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల తర్వాత, సమీపంలోని నవల్పరాసి జిల్లాలో పరిస్థితి విషమంగా మారింది. నారాయణి- గండక్ నదిలో కొట్టుకొస్తున్న శిథిలాలు, మృతదేహాలు స్థానిక ప్రజల గుండెల్లో భయాన్ని నింపాయి. మహారాజ్గంజ్లోని పాతలహ్వా, మిశ్రౌలియా, బైత్వాలియా, డోమా వంటి సరిహద్దు గ్రామాల నివాసితులు భయంతో జీవించవలసి వస్తోంది. అయితే, యంత్రాంగం మాత్రం పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉంది. సహాయక సంస్థలను రంగంలోకి దించారు. నేపాల్ సైన్యం, సాయుధ పోలీసు దళం (ఏపీఎఫ్), స్థానిక అధికారులు నదీమట్టాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, సుస్తా కట్ట, వంతెన భద్రత విషయంలో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉన్నారు.
#WATCH नुवाकोट। नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और सोलर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया है। त्रिशूली नदी के किनारे स्थित एक सोलर प्लांट का बड़ा हिस्सा मलबे में दबकर नष्ट हो गया है। pic.twitter.com/VspjA8D483— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 30, 2026
"నీరు కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టడంతో, వంతెన నుంచి నదిలో కొట్టుకుపోతున్న శిథిలాలను మేం చూస్తున్నాం. అకస్మాత్తుగా, బలమైన ప్రవాహంలో రెండు మృతదేహాలు కొట్టుకుపోవడం మేం గమనించాం. ఆ మృతదేహాలను చూసిన వారిలో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ప్రజలు వెంటనే వంతెన నుంచి వెనక్కి తగ్గడం ప్రారంభించారు"
- అవధేష్, ఝులనిపుర్ నివాసి, నేపాల్
జీవనోపాధిపై తీవ్ర ప్రభావం
వరదల కారణంగా సుస్తా ప్రాంతంలో పర్యాటకుల రాక పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. దీంతో వంతెన పరిసరాల్లో చిన్నచిన్న వ్యాపారాలు నిర్వహించే వారిపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. టీ, స్నాక్స్, ఆహార పదార్థాలు విక్రయించే వ్యాపారులు ఆదాయం కోల్పోయారు. సాధారణ రోజుల్లో పర్యాటకులు, స్థానికులతో రద్దీగా ఉండే ప్రాంతం ప్రస్తుతం వెలవెలబోతోంది. సుస్తా సస్పెన్షన్ వంతెన స్థానికులకు కేవలం రాకపోకల మార్గం మాత్రమే కాదు. వారి రోజువారీ జీవనానికి, పిల్లల విద్యకు, వైద్య సేవలు పొందేందుకు ఇది కీలకమైన మార్గంగా ఉంది. వంతెన నిర్మాణానికి ముందు సుస్తా ప్రజలు నేపాల్ ప్రధాన భూభాగానికి వెళ్లాలంటే భారత భూభాగం మీదుగా ప్రయాణించాల్సి వచ్చేది. లేదంటే ప్రమాదకరమైన పడవ ప్రయాణాన్ని ఆశ్రయించాల్సి వచ్చేది.
భద్రతా కారణాలతో రాకపోకలు నిలిపివేత
నారాయణి నది ఉధృతి దృష్ట్యా సుస్తా వంతెనపై రాకపోకలను అధికారులు పూర్తిగా నిలిపివేశారు. సుమారు 1,571 మీటర్ల పొడవున్న ఈ వంతెన సుస్తా ప్రాంతానికి కీలక అనుసంధానంగా ఉంది. వరదల ముప్పును ముందుగానే గుర్తించిన అధికారులు పలువురు గ్రామస్థులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. నీటిమట్టం తగ్గడంతో కొందరు తిరిగి ఇళ్లకు చేరుకున్నప్పటికీ, మళ్లీ భారీ వర్షాలు కురిస్తే పరిస్థితి మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతుందనే భయం వారిని వెంటాడుతోంది. నేపాల్ సైన్యం, సాయుధ పోలీసు దళం (ఏపీఎఫ్), స్థానిక అధికారులు నదీ ప్రవాహాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సుస్తా కట్ట, వంతెన భద్రతపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు.
734కు చేరిన మృతుల సంఖ్య
మరోవైపు నేపాల్లో వరదలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల కారణంగా మృతుల సంఖ్య 734కు చేరింది. మరో 3 వేల మందికి పైగా గల్లంతైనట్లు సమాచారం. దీంతో గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి. భారీగా పేరుకుపోయిన బురద, శిథిలాల కారణంగా సహాయక సిబ్బందికి అనేక ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. గ్రామాలు, ఇళ్లు బురదలో కూరుకుపోగా, పలు వంతెనలు ధ్వంసమయ్యాయి. నదీ తీర ప్రాంతాల్లో భారీగా శిథిలాలు పేరుకుపోయాయి. వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా తాత్కాలికంగా నిలిచిన సహాయక చర్యలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. గల్లంతైన వారి కోసం సైన్యం, భద్రతా బలగాలు, స్థానిక సిబ్బంది కలిసి గాలిస్తున్నారు.
విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలకు నష్టం
వరదల ప్రభావం నేపాల్ విద్యుత్ రంగంపైనా పడింది. పలు జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులు, సౌర విద్యుత్ కేంద్రాలు దెబ్బతిన్నాయి. నువాకోట్లో త్రిశూలి నది ఒడ్డున ఉన్న సౌర విద్యుత్ కేంద్రం భారీగా దెబ్బతింది. దానిలోని గణనీయమైన భాగం శిథిలాల కింద కూరుకుపోయింది. ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యం వల్ల విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలకు జరిగిన నష్టం గణనీయంగా ఉందని నేపాల్ ఆర్థిక మంత్రి స్వర్ణిమ్ వాగ్లే తెలిపారు.
నేపాల్కు భారత్ అండ
ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో భారత్ నేపాల్కు సహాయం అందిస్తోంది. భారత రాయబారి నవీన్ శ్రీవాస్తవ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, దుప్పట్లు, స్లీపింగ్ బ్యాగులు, టార్పాలిన్లు, ప్లాస్టిక్ షీట్లు, పరిశుభ్రతా కిట్లతో సహా 11 టన్నుల సహాయ సామగ్రిని భారత్ పంపింది. గాలింపు, సహాయక చర్యలకు అవసరమైన పరికరాలతో కూడిన అదనపు సాంకేతిక బృందాన్ని కూడా పంపినట్లు తెలిపారు. అదే సమయంలో వివిధ సామాజిక సంస్థలు కూడా నేపాల్ బాధితులకు సాయం చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నాయి. అయితే పంజాబ్ నుంచి సహాయ సామగ్రితో నేపాల్కు వెళ్తున్న ఓ వాహనాన్ని సోనౌలి సరిహద్దు వద్ద అధికారులు అడ్డుకున్నారు. సరైన పత్రాలు లేకపోవడంతో ఆ వాహనాన్ని నేపాల్లోకి అనుమతించలేదు.
విపత్తులు కేవలం భౌగోళిక సరిహద్దులను మాత్రమే మార్చవని, అవి వర్ధిల్లుతున్న సమాజాలను క్షణంలో నాశనం చేయగలవని ఈ విపత్తు స్పష్టంగా గుర్తుచేస్తుంది. పరిపాలనా యంత్రాంగం, సహాయక సంస్థల సత్వర కృషి ఫలితంగా, సుస్తా, నారాయణి నదీ తీరంలోని గ్రామాల్లో జనజీవనం త్వరలోనే సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటుందని, అలాగే సుందరమైన సుస్తా సస్పెన్షన్ వంతెన పూర్వపు అందాన్ని తిరిగి పొందుతుందని ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు.
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