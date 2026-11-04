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రైల్వే ట్రాక్​పై భారీ పేలుడు- ట్రైన్ వెళ్లిన కాసేపటికే ఘోరం

Explosion Near Railway Track : రాజస్థాన్‌లోని అనుప్‌గఢ్‌-సూరత్‌గఢ్‌ రైలు మార్గంలో ఓ పేలుడు సంభవించింది. దీని కారణంగా రైలు మార్గానికి ఆధారంగా ఉన్న రెండు స్తంభాలు ధ్వంసమయ్యాయి.

Explosion Near Railway Track
రైల్వే ట్రాక్​పై మార్గంలో పేలుడు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 4, 2026 at 9:27 AM IST

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రాజస్థాన్‌లోని అనుప్‌గఢ్‌-సూరత్‌గఢ్‌ రైలు మార్గంలో అనుమానాస్పద పేలుడు కలకలం రేపింది. మంగళవారం రాత్రి 50 జీబీ గ్రామం సమీపంలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనలో రైలు మార్గానికి ఆధారంగా ఉన్న రెండు సిమెంట్‌ స్తంభాలు ధ్వంసమయ్యాయి. దీంతో వాటి లోపల ఉన్న ఉక్కు కడ్డీలు బయటపడ్డాయి. రైలు మార్గాన్ని దెబ్బతీసేందుకు పేలుడు జరిపి ఉంటారనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నప్పటికీ, పోలీసులు దీనిని ఇంకా అధికారికంగా ధ్రువీకరించలేదు. శ్రీగంగానగర్‌ ఎస్పీ హరిశంకర్‌ ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి పరిశీలించారు. ఘటనపై దర్యాప్తు కోసం ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్‌ లాబొరేటరీ (ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌) బృందాన్ని రప్పించినట్లు తెలిపారు. నిపుణులు అక్కడి నుంచి ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారని వెల్లడించారు. స్తంభాలు దెబ్బతినడానికి పేలుడు కారణమా? లేక మరేదైనా కారణం ఉందా? అనేది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదని ఎస్పీ పేర్కొన్నారు.

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EXPLOSION NEAR RAILWAY TRACK
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RAIL TRACK BLAST IN SRI GANGANAGAR

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