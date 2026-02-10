ETV Bharat / bharat

వరి గడ్డితో అద్భుతాలు- రంగులు వాడకుండానే రమ్యమైన కళాఖండాలు

వరి గడ్డితో పూరీ జగన్నాథుడి రూపం- సుశాంత్ మొహంతి చేతిలో ప్రాణం పోసుకుంటున్న 'స్ట్రా క్రాఫ్ట్'- ఒక్క చుక్క రంగు కూడా వాడరు- గడ్డిలోని సహజ రంగులే పెట్టుబడి

Sushant Mohanty Straw Art (ETV Bharat)
Sushant Mohanty Straw Art : సాధారణంగా వరి కోతలు అయిపోగానే రైతులు ఏం చేస్తారు? మిగిలిన గడ్డిని పశువులకు మేతగా ఉపయోగిస్తారు. ఇంకా కొందరు పనికిరాని చెత్తగా భావించి పొలాల్లోనే కాల్చేస్తారు. కానీ, ఒక కళాకారుడి కళ్లు మాత్రం ఆ ఎండు గడ్డిలో 'దైవత్వాన్ని' చూశాయి. పనికిరాని ఆ గడ్డి పరకలే ఇప్పుడు అద్భుతమైన కళాఖండాలుగా మారుతున్నాయి. వాటితో పూరీ జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్రా దేవి విగ్రహాలు జీవం ఉట్టిపడేలా తయారవుతున్నాయి. ఒడిశాకు చెందిన సుశాంత్ మొహంతి అనే కళాకారుడు, 'స్ట్రా క్రాఫ్ట్' పేరుతో అద్భుతాలు చేస్తున్నారు.

సుశాంత్ మొహంతి స్వస్థలం గంజాం జిల్లాలోని కవిసూర్యనగర్. కానీ ఆయన ఇప్పుడు భువనేశ్వర్‌లో స్థిరపడ్డారు. తన జీవితాన్ని పూర్తిగా ఈ స్ట్రా క్రాఫ్ట్ కోసమే అంకితం చేశారు. ఆయన గత 30 ఏళ్లుగా ఈ కళను ఆరాధిస్తున్నారు. ప్రఖ్యాత కళాకారుడు అరుణ్ మోహన్ పాత్ర దగ్గర ఆయన శిష్యరికం చేశారు. ఇప్పుడు సుశాంత్ కుటుంబం మొత్తం ఇదే పనిలో ఉంది. ఆయన తండ్రి, సోదరులు కూడా కలిసికట్టుగా ఈ కళను బ్రతికిస్తున్నారు.

RICE STRAW ART ODISHA
సుశాంత్ మొహంతి తయారు చేసిన మరోక కలాఖండం (ETV Bharat)

సుశాంత్ మొహంతి తయారు చేసిన జగన్నాథుడి చిత్రాన్ని చూస్తే ఎవరైనా సరే ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేయాల్సిందే! ఆ విగ్రహాల రూపురేఖలు, కొలతలు, రంగులు అన్నీ అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. ఇవి గడ్డితో చేశారని చెబితే ఎవరూ నమ్మలేనంత సహజంగా ఉంటాయి. అంతటి పరిపూర్ణత ఆయన చేతివృత్తిలో ఉంది. భువనేశ్వర్‌లో జరిగే ప్రముఖ ప్రదర్శనలైన 'శిశిర సరస్', 'తోషాలి' వంటి జాతీయ హస్తకళా వేదికలపై ఆయన కళాఖండాలు సందడి చేస్తున్నాయి. ఫలితంగా ఒడిశాతో పాటు దేశం సరిహద్దులు దాటి ఆయన కీర్తి విస్తరించింది.

SUSHANT MOHANTY STRAW CRAFT
సుశాంత్ మొహంతి తయారు చేసిన మరోక కలాఖండం (ETV Bharat)

రంగులు వాడరు, మరి ఎలా?
సుశాంత్ మొహంతి కళలో ఉన్న అతిపెద్ద ప్రత్యేకత ఇదే. ఆయన కృత్రిమ రంగులను అస్సలు వాడరు. ఆ బొమ్మలకు అందమైన రంగులు కోసం ఆయన అనేక గ్రామాలు తిరిగి గడ్డిని సేకరిస్తారు. కొన్ని పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు, కొన్ని పండక ముందు, మరికొన్ని బాగా ఎండిన తర్వాత ఇలా వివిధ దశల్లో సేకరిస్తారు. ఇలా సేకరించడం వల్లే గడ్డికి సహజంగానే గోధుమ, ఎరుపు, నలుపు, ఆకుపచ్చ రంగులు వస్తాయి. ఆయా రంగుల గడ్డిని పేర్చి, వాటితో అందమైన చిత్రాలను రూపొందిస్తారు.

RICE STRAW ART ODISHA
సుశాంత్ మొహంతి తయారు చేసిన పులి బొమ్మ (ETV Bharat)

దేవుళ్ల నుంచి సామాన్యుల వరకు
ఆయన కేవలం జగన్నాథుడి బొమ్మలే కాకుండా సరస్వతీ దేవి, రాధాకృష్ణులు, పురాణ ఘట్టాలను గడ్డితో చిత్రీకరిస్తారు. ఒడిశా జానపద సంప్రదాయాలు, గిరిజన జీవనం, ప్రకృతి దృశ్యాలు ఆయన కళలో ప్రతిబింబిస్తాయి. గొప్ప వ్యక్తుల చిత్రపటాలను కూడా గడ్డితో తయారు చేస్తారు.

SUSHANT MOHANTY STRAW CRAFT
సుశాంత్ మొహంతి తయారు చేసిన మరోక కలాఖండం (ETV Bharat)

ధర ఎంత?, మార్కెట్ ఎలా ఉంది?
ఒక్కో కళాఖండం తయారీకి సుమారు మూడు నుంచి ఐదు రోజుల సమయం పడుతుంది. చిన్న చిన్న వస్తువులు రూ.50 నుంచి దొరుకుతాయి. భారీగా, క్లిష్టంగా ఉండే కళాఖండాల ధర రూ.50,000 వరకు ఉంటుంది. రాజస్థాన్, ముంబయి, గుజరాత్, బెంగళూరు, దిల్లీ, కోల్‌కతా వంటి నగరాల్లో జరిగే ఎక్స్‌పోలో వీటికి భారీ డిమాండ్ ఉంది. విదేశాల్లో స్థిరపడిన ఒడిశా వాసులు వీటిని తమ సంస్కృతికి చిహ్నంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

SUSHANT MOHANTY STRAW CRAFT
బొమ్మను తయారు చేస్తున్న సుశాంత్ మొహంతి (ETV Bharat)

ఒడిశా హస్తకళల్లో కొత్త అధ్యాయం
ఒడిశా హస్తకళలకు పుట్టినిల్లు. అక్కడ కొందరు మట్టితో అద్భుతాలు చేస్తే, మరికొందరు వెదురుతో, సబాయి గడ్డితో కళాఖండాలు సృష్టిస్తారు. కానీ వరి గడ్డితో చేసే ఈ 'స్ట్రా క్రాఫ్ట్' చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఇది పురాతన కళకు ఆధునికతను జోడించింది. మన పురాణాలు, ఇతిహాసాలు, గ్రామీణ జీవన విధానాన్ని గడ్డితో కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించడం ఈ కళ ప్రత్యేకత. ఉత్తర భారతదేశంలో పంట వ్యర్థాలను కాల్చడం వల్ల కాలుష్యం పెరిగిపోతోంది. ఇలాంటి సమయంలో సుశాంత్ మొహంతి చేస్తున్న పని అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

