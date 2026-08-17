'త్రివిధ దళాలకు మహిళా చీఫ్లు వస్తారు'- సైనిక దళాల వైద్య విభాగం అధిపతి సర్జన్ వైస్ అడ్మిరల్ ఆర్తి సరీన్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ
భవిష్యత్లో అది జరుగుతుందని గట్టిగా నమ్ముతున్నా- మహిళా అధికారులకు మంచి అవకాశాలు, శిక్షణ- సైనికదళాల వైద్యవిభాగం అధిపతి సర్జన్ వైస్ అడ్మిరల్ ఆర్తి సరీన్ ఇంటర్వ్యూ- దిల్లీ నుంచి ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక ప్రతినిధి
Published : August 17, 2026 at 6:00 AM IST
Dr Arti Sarin DGAFMS Interview : త్రివిధ దళాలను శారీరకంగా, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంచుతూ దేశ పోరాట సన్నద్ధతను కాపాడటంలో సైనిక దళాల వైద్య సేవల విభాగానిది (ఏఎఫ్ఎంఎస్) కీలక బాధ్యత! స్వాతంత్య్ర భారత దేశ చరిత్రలో ఆ విభాగానికి తొలి మహిళా డైరెక్టర్ జనరల్గా ఎంపికై చరిత్ర సృష్టించిన సర్జన్ వైస్ అడ్మిరల్ ఆర్తి సరీన్ ఆధునిక పరిజ్ఞానం, పరిశోధనల మేళవింపుతో దూసుకెళుతున్నారు. ఏఎఫ్ఎంఎస్ను కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తున్నారు. నాలుగు దశాబ్దాల నిరుపమాన సేవలకు గుర్తింపుగా ఆమెను రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఇటీవల ప్రతిష్ఠాత్మక 'పరమ్ విశిష్ట సేవా మెడల్'తో సత్కరించారు. త్రివిధ దళాల్లో నారీశక్తికి ప్రతిరూపంగా నిలిచిన ఆర్తి సరీన్ భవిష్యత్లో అతివలు మరో ముందడుగు వేసి సైన్యం, నౌకాదళం, వాయుసేనకు అధిపతులుగా ఎదిగే అవకాశం ఉందని ధీమా వ్యక్తంచేశారు. మహిళా అధికారులకు నేడు అద్భుత అవకాశాలు, శిక్షణ లభిస్తున్నాయని 'ఈనాడు- ఈటీవీ భారత్' ప్రతినిధికి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. సైనికులు, వారి కుటుంబాలు, మాజీ సైనికులకు అత్యుత్తమ వైద్యం అందించడంలో తన అనుభవాలను ఈ సందర్భంగా ఆమె పంచుకున్నారు. మహిళల నాయకత్వం, ఆధునిక వైద్యం, ఏఐ, కొవిడ్ వంటి అనేక అంశాల పై తన మనోభావాలను వెల్లడించారు.
ఒకప్పుడు పురుషులకే పరిమితమైన త్రివిధ దళాల్లో మహిళల ప్రాబల్యం అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్తో (ఎస్ఎస్సీ) ప్రారంభించి ఆ తర్వాత పర్మినెంట్ కమిషన్ అవకాశాలనూ పొందారు. ఫైటర్ పైలట్గానూ అవకాశం దక్కించుకున్నారు. పురుషులకు దీటుగా రాణిస్తున్నారు. భవిష్యత్లో వారు ఆర్మీ, నౌకాదళం, వాయుసేనకు అధిపతిగా ఎదిగే అవకాశం ఉందని త్రివిధ దళాల వైద్య సేవల విభాగం (ఏఎఫ్ఎంఎస్) డైరెక్టర్ జనరల్ సర్జన్ వైస్ అడ్మిరల్ ఆర్తి సరీన్ ధీమా వ్యక్తంచేశారు. స్వాతంత్ర్య భారత దేశ చరిత్రలో ఆ పదవిని చేపట్టిన తొలి మహిళగా గుర్తింపు పొందిన ఆమె, భారత సాయుధ దళాల వైద్య సేవల్లో నాలుగు దశాబ్దాల పాటు విశేష సేవలందించారు. దీనికి గుర్తింపుగా ఇటీవల ఆమెను రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ప్రతిష్ఠాత్మక 'పరమ్ విశిష్ఠ సేవా మెడల్' (పీవీఎస్ఎం)తో సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' ప్రతినిధికి ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. సైనికులు, వారి కుటుంబాలు, మాజీ సైనికులకు అత్యుత్తమ వైద్యం అందించడంలో తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. అలాగే మహిళల నాయకత్వం, ఆధునిక వైద్యం, ఏఐ, కొవిడ్, క్యాన్సర్పై అవగాహన వంటి అనేక అంశాలపై ఆర్తి సరీన్ తన మనోభావాలను వెల్లడించారు.
ప్రశ్న: రాష్ట్రపతి నుంచి పరమ్ విశిష్ట సేవా మెడల్ను అందుకోవడం మీకు ఎలా అనిపించింది?
జవాబు: ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. ఇది నాకు మాత్రమే దక్కిన గౌరవం కాదు. సైన్యం, నౌకాదళం, వాయుసేనలో పనిచేస్తున్న మొత్తం ఏఎఫ్ఎంఎస్ బృందానికి దక్కిన గుర్తింపు అని భావిస్తున్నా. సైనికులు, నావికులు, వైమానిక సిబ్బంది, వారి కుటుంబాలు, మాజీ సైనికులకు అత్యుత్తమ వైద్యం అందించేందుకు మా బృందం ఎంతో కష్టపడింది. ఈ అవార్డు ఆ కృషికి లభించిన గౌరవం.
ప్రశ్న: ఏఎఫ్ఎంఎస్ తొలి మహిళా డీజీగా బాధ్యతలు చేపడతానని, ఈ స్థాయికి చేరుకుంటానని ఎప్పుడైనా ఊహించారా?
జవాబు: లేదు! నేను కాలేజీలో చేరినప్పుడు ఈ స్థాయికి వెళ్తానని అనుకోలేదు. చేస్తున్న పనిని ఆస్వాదిస్తూ నిబద్ధతతో కెరీర్లో ముందుకు సాగాను. పుణెలోని సైనిక దళాల వైద్య కళాశాల (ఏఎఫ్ఎంసీ)కు నేను కమాండెంట్గా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పుడు ఎవరో రాసిన ఒక కవిత నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది. కాలేజీలో కమాండెంట్ కార్యాలయం గర్ల్స్ హాస్టలు చాలా దగ్గర్లోనే ఉంది. అయినా ఒక మహిళా అధికారి అక్కడికి (కమాండెంట్ హోదా) చేరుకోవడానికి 38 సంవత్సరాలు పట్టిందనేది దాని సారాంశం.
ప్రశ్న: వైద్య వృత్తి ఒక పవిత్ర బాధ్యత. ఈ సేవలో మిమ్మల్ని మీరు ఎలా చూసుకుంటారు? ముఖ్యంగా సైనిక వైద్యురాలిగా పనిచేయడంపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి?
జవాబు: వైద్యం నిజంగా ఒక సేవ. జీవితాశయం వంటిదే. చిన్నప్పటి నుంచే నాకు కొన్ని ఆశయాలు ఉండేవి. ముఖ్యంగా డాక్టర్ అయి ప్రజలకు సేవ చేయాలనేది నా కోరిక. దీంట్లో మొదటి లక్ష్యం బాగా చదివి, అన్ని అడ్డంకుల్ని దాటి డాక్టర్గా మారడం. తర్వాతి అడుగు ఇంటర్న్షిప్. అక్కడ ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా ప్రశ్నలు అడుగుతూ ప్రతి విషయం నేర్చుకోవాలి. తర్వాత సాయుధ బలగాల మెడికల్ సర్వీసెస్లో చేరినప్పుడు మొదటి పోస్టింగ్ ఏదైనా మారుమూల ప్రాంతంలో పడుతుంది. అక్కడ పరిమిత వనరులతోనే రోగులకు చికిత్స అందించాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఎదుగుతున్న కొద్దీ బాధ్యతలు మారుతుండొచ్చు. కానీ ప్రధాన లక్ష్యం ఒకటే. పెద్ద ఆస్పత్రిలో అయినా, ఫీల్డ్ హాస్పిటల్లో అయినా, సముద్రంలో ఉన్నా, ఎక్కడో దూరంగా ఎయిర్ బేస్లో ఉన్నా ఒకటే ఆశయం. రోగికి అత్యుత్తమ వైద్యం అందించడమే.
ప్రశ్న: గత 4 దశాబ్దాల్లో సైనిక వైద్య సేవల్లో వచ్చిన అతిపెద్ద మార్పు ఏంటి?
జవాబు: గత పదేళ్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైద్య రంగం పూర్తిగా మారిపోయింది. మేం శాంతి సమయంలో (యుద్ధాలు లేని సాధారణ సమయం) కూడా సైనికులకు, వారి కుటుంబాలకు, మాజీ సైనికులకు కూడా అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందించాలి. వారికి పునరావాసం కల్పించాలి. కొన్ని సంక్లిష్ట కేసులు కూడా ఉంటాయి. అందువల్ల ప్రపంచస్థాయి, ఆధునిక సదుపాయాలు ఉండాలి. ఎందుకంటే దేశాన్ని కాపాడే సైనికుడికి అత్యుత్తమ వైద్యం అందించడం మా బాధ్యత.
ప్రశ్న: ఏఎఫ్ఎంఎస్కు తొలి మహిళా డీజీగా మీ నియామకం ఒక చారిత్రక ఘట్టం. మరి ఒక మహిళను డీజీగా నియమించేందుకు దేశానికి ఇంత సుదీర్ఘ సమయం ఎందుకు పట్టింది?
జవాబు: ఏఎఫ్ఎంఎస్లో మహిళలు 1950ల నుంచే సేవలందిస్తున్నారు. 1987లో మేజర్ జనరల్ నిర్మలా హుజా తొలి మహిళా మేజర్ జనరల్ అయ్యారు. లఖ్నవూలోని 900 పడకల కమాండ్ హాస్పిటల్కు ఆమె నేతృత్వం వహించారు. 2004లో సర్జన్ వైస్ అడ్మిరల్ పునీతా అరోడా తొలి త్రీ స్టార్ మహిళా అధికారిగా ఏఎఫ్ఎంసీ కమాండెంట్గా, నేవీ మెడికల్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ జనరల్గా పనిచేశారు. తర్వాత ఎయిర్ మార్షల్ పద్మ బందోపాధ్యాయ్ కూడా త్రీ స్టార్ మహిళా అధికారిగా ఎయిర్ ఫోర్స్ వైద్య సేవలకు నాయకత్వం వహించారు. అంటే మహిళలకు కీలక బాధ్యతలు ఎప్పటి నుంచో ఇస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఖాళీలు, సమయం, సందర్భాన్ని బట్టి ఇవి జరుగుతుంటాయి. అంతిమంగా ఏఎఫ్ఎంఎస్ తొలి మహిళా డీజీగా నాకు అవకాశం వచ్చింది.
ప్రశ్న: సాధారణ ఆస్పత్రులు, సైనిక ఆస్పత్రుల పని విధానంలో ప్రధాన తేడాలేంటి?
జవాబు: చాలామంది పెద్ద తేడా ఉంటుందని అనుకుంటారు. కానీ నా దృష్టిలో పెద్దగా తేడా లేదు. డాక్టర్ల లక్ష్యం ఎక్కడైనా ఒకటే. రోగికి మంచి వైద్యం అందించడమే. అయితే సైనిక వైద్యులుగా మాకు ఒక ప్రత్యేక గౌరవం ఉంటుంది. ప్రపంచంలో అత్యంత గౌరవప్రదంగా పరిగణించే రెండు దుస్తులు ధరించే అవకాశం మాకు లభిస్తోంది. ఒకటి డాక్టర్గా వైట్ కోట్. రెండోది భారత సైనికదళాల యూనిఫాం. వైద్య నైపుణ్యంతోపాటు మరిన్ని అంశాలు మాకు కలిసొస్తున్నాయి. అది సైనిక శిక్షణ వల్ల నాయకత్వ లక్షణాలు, క్రమశిక్షణ, టీమ్గా పనిచేసే సామర్థ్యం మరింత బలపడతాయి. ఇదే మా ప్రత్యేకత.
ప్రశ్న: యుద్ధాల స్వరూపం శరవేగంగా మారుతోంది. కొత్త తరహా పోరాటాల్లో అయ్యే గాయాలు, కదనరంగ వైద్యపరిరక్షణ, చికిత్సలో వస్తున్న మార్పులకు ఏఎఫ్ఎంఎస్ ఎలా సిద్ధమవుతోంది?
జవాబు: ప్రస్తుతం ట్రామా కేర్ (క్షతగాత్రులకు చికిత్స), రిమోట్ మెడికల్ కేర్పై (దూర ప్రాంతాలకు వైద్యం) ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతున్నాం. గాయపడిన సైనికుల్ని వీలైనంత త్వరగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే విధానాల్ని మెరుగుపరుస్తున్నాం. అలాగే పాయింట్ ఆఫ్ కేర్, క్షతగాత్రులకు సుదీర్ఘ సంరక్షణ వంటి అంశాల్లో వస్తున్న కొత్త విధానాలను స్వీకరిస్తున్నాం. క్రాస్ ట్రైనింగ్ను మెరుగుపరుస్తున్నాం. తద్వారా ఒక వ్యక్తి భిన్న రకాల సేవలు అందించగలుగుతారు. అలాగే బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ ట్రైనింగ్ ద్వారా ప్రతి సైనికుడు తన తోటి సైనికుడికి (బడ్డీ పెయిర్) అత్యవసర వైద్యం అందించగలిగేలా శిక్షణ ఇస్తున్నాం.
ప్రశ్న: గాయపడిన సైనికుల మానసిక స్థైర్యాన్ని బలంగా ఉంచేందుకు ఎఎఫ్ఎంఎస్ ఎలాంటి తోడ్పాటు అందిస్తోంది?
జవాబు: మా శిక్షణలో శారీరక దృఢత్వంతో పాటు మానసిక స్థైర్యానికి కూడా సమాన ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఈ రెండు అంశాలపై పట్టు సాధించేలా మా సిబ్బందికి వేర్వేరు శిక్షణ విధానాలు ఉన్నాయి. వారి కెరీర్ మొత్తం క్రమంతప్పకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఆ ప్రత్యేక తర్పీదు కొనసాగుతుంది.
ప్రశ్న: ఏఎఫ్ఎంఎస్ పరిశోధనలు, వినూత్న ఆవిష్కరణల్ని బాగా ప్రోత్సహిస్తోంది. ఇటీవల చేపట్టిన కొన్ని ముఖ్యమైన పరిశోధనల గురించి చెప్తారా?
జవాబు: పరిశోధనలు, నూతన ఆవిష్కరణలను మేం ఇటీవల బాగా విస్తరించాం. ముఖ్యంగా భారత వైద్య పరిశోధన మండలి (ఐసీఎంఆర్), చెన్నై, కాన్పూర్, దిల్లీలోని ఐఐటీలు, బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్తో కలిసి అనేక పరిశోధనలు చేస్తున్నాం. అలాగే రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీవో) తోనూ కలిసి పనిచేస్తున్నాం. ఈ పరిశోధనల వివరాలు ప్రస్తుతం వెల్లడించలేను.
ప్రశ్న: కొవిడ్-19 ప్రపంచ ఆరోగ్య వ్యవస్థలకు పెద్ద సవాలుగా నిలిచింది. ఈ సవాలును ఏఎఫ్ఎంఎస్ ఎలా ఎదుర్కొంది? ఎలాంటి పాఠాలు నేర్చుకున్నారు?
జవాబు: మనం ఎంత సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, మనకు తెలియని ఒక వైరస్ లేదా క్రిమి వచ్చి ఇలాంటి సవాళ్లను విసిరే అవకాశం ఉందని కొవిడ్-19 మహమ్మారి ద్వారా అర్థమైంది. అయితే మా డాక్టర్లు, నర్సులు, హెల్త్ కేర్ సిబ్బంది తమ ప్రాణాలకు ప్రమాదం ఉందని తెలిసినా వెనక్కి తగ్గలేదు. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సైన్యంలో వైద్య విభాగం మాత్రమే కాదు. ఈ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడంలో వైద్యేతర విభాగాల మాకు బాసటగా నిలిచాయి. వారు లాజిస్టిక్స్, రవాణా ఇలా ప్రతి అడుగులోనూ పూర్తి సాయం అందించారు. అందువల్ల మేం వైద్య సేవలు అందించగలిగాం.
ప్రశ్న: కొవిడ్- 19 సమయంలో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన ఘటన ఏదైనా ఉందా?
జవాబు: కొవిడ్ సెకండ్ వేవ్ ఉదృతంగా ఉన్నప్పుడు నేను ముంబయిలోని 875 పడకల నౌకాదళ ఆసుపత్రి ఐఎన్ హెచ్ఎస్ అశ్వినికి కమాండెంట్గా ఉన్నాను. ఆ సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా ఆక్సిజన్ కొరత తీవ్రంగా ఉంది. కానీ మేం ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకున్నాం. గుజరాత్లోని జామ్నగర్ నుంచి మా ఆస్పత్రికి అత్యవసరంగా ఆక్సిజన్ తెప్పించడం నాకూ, నా టీమ్కు పెద్ద సవాలుగా మారింది. మా బృందం, ఇతర సైనిక విభాగాల సహకారంతో కేవలం 24 గంటల్లోనే ఆక్సిజన్ను రప్పించగలిగాం. మనసు పెట్టి చేస్తే ఏ పనైనా సఫలమవుతుందని ఆ సంఘటన నాకు నేర్పింది.
ప్రశ్న: మాజీ సైనికుల ఆరోగ్యం, సంక్షేమం కోసం ఎలాంటి కొత్త కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి?
జవాబు: మాజీ సైనికుల సంక్షేమానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తాం. దేశం కోసం జీవితాన్ని అంకితం చేసిన వారిపై మాకు ఎంతో గౌరవం ఉంది. వారి సంక్షేమానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను త్రివిధ దళాలు వేర్వేరుగా ప్రత్యేక విభాగాలు, సెల్స్ చూస్తున్నాయి. వీటికి ఇప్పుడు సీనియర్ అధికారులు నేతృత్వం వహిస్తున్నారు.
ప్రశ్న: సైనిక వైద్యులుగా చేరాలనుకునే యువతులకు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు?
జవాబు: అమ్మాయిలందరికీ ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నేను మళ్లీ మొదటి నుంచి ప్రారంభించాల్సి వస్తే, మళ్లీ ఇదే కెరీర్, ఇదే వృత్తిని ఎంచుకుంటా. ఒక డాక్టర్కు దక్కే అత్యుత్తమ కెరీర్లలో ఇదొకటి. అది అమ్మాయి అయినా కావొచ్చు అబ్బాయి అయినా కావొచ్చు! ఎందుకంటే ఏఎఫ్ఎంఎస్లో స్త్రీ/పురుష తారతమ్యాలు ఏమాత్రం ఉండవు. ఇది జెండర్ న్యూట్రల్ ఫోర్స్. పుణెలోని ఏఎఫ్ఎంసీ ద్వారా గానీ, ఎంబీబీఎస్ పూర్తయ్యాక షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా గానీ త్రివిధ దళాల్లో వైద్యులుగా చేరొచ్చు. పర్మనెంట్ కమిషన్ అధికారి అయి ఉంటే పీజీ, సూపర్ స్పెషలైజేషన్ చేసుకునే మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. తర్వాత ఉన్నత నాయకత్వ హోదా, ర్యాంకులు సాధించొచ్చు.
ప్రశ్న: విపత్తుల సమయంలో పౌరులకు మానవతా సేవల్లో ఏఎఫ్ఎంఎస్ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆ మిషన్లలో గుర్తుండిపోయే అనుభవాన్ని పంచుకుంటారా?
జవాబు: యుద్ధాలు, శాంతి సమయాల్లోనే కాదు. ప్రకృతి విపత్తులు వచ్చినప్పుడు కూడా ఏఎఫ్ఎంఎస్ మానవతా సేవలు అందించడంలో ముందుంటుంది. ఇటీవల భారత సైన్యానికి చెందిన 60 పారా ఫీల్డ్ హాస్పిటల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు పొందింది. దీనికి చాలా సుదీర్ఘమైన, ఘనమైన చరిత్రే ఉంది. 1950ల్లో కొరియా యుద్ధ సమయంలో ఈ యూనిట్ నాలుగేళ్ల పాటు వైద్య సేవలు అందించింది. వీరి సేవలకుగానూ ఒక స్మారక చిహ్నం కూడా ఏర్పాటైంది. ఆ దేశ మంత్రితో కలిసి మన రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఇటీవల ప్రారంభించారు. ఈ మొబైల్ పారా ఫీల్డ్ హాస్పిటల్- తుర్కియే భూకంపం వేళ, మయన్మార్లో సేవలు అందించింది. 2025 శ్రీలంక వరదల సమయంలో 'ఆపరేషన్ సాగర్బంధు' కింద అక్కడి ప్రజలకు సాయపడింది. ఇటీవల కొద్ది గంటల్లోనే వెనెజువెలాకు వెళ్లి అక్కడ శరవేగంగా ఒక ఆస్పత్రిని ఏర్పాటు చేసి వైద్యసేవలు అందించింది.
ప్రశ్న: నౌకాదళ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబంలో పెరగడం మీరు ఏఎఫ్ఎంఎస్ డీజీ స్థాయికి ఎదగడంలో ఎలాంటి పాత్ర పోషించింది?
జవాబు: మా నాన్న నౌకాదళంలో పనిచేసేవారు. విశాఖపట్నంలో నా బాల్యం గడిచింది. అందులో ఎన్నో మధుర క్షణాలు ఉన్నాయి. ఒకపెద్ద కుటుంబంలా ఉండే సురక్షితమైన వాతావరణంలో పెరగడం నా అదృష్టం. మంచి స్కూల్లో చదివాను. ఇంట్లో దేశ సేవ గురించి ప్రత్యేకంగా ఎవరూ చెప్పేవారు కాదు. కానీ క్రమశిక్షణ, సమయపాలన, బాధ్యత, దుస్తులు చక్కగా ధరించడం వంటి విలువలు చిన్నప్పటి నుంచే అలవడ్డాయి. తర్వాత కెరీర్ ఎంచుకునే సమయంలో సైనిక వైద్య సేవలే నాకు సరైన మార్గంగా అనిపించాయి. అప్పట్లో నౌకాదళ వైద్యురాలు సర్జన్ లెఫ్టినెంట్ మాలా పాండేను చూసిన తర్వాత నేనూ ఆమెలానే ఏఎఫ్ఎంఎస్లోనే చేరాలని నిర్ణయించుకున్నా.
ప్రశ్న: రేడియేషన్ ఆంకాలజీ, గామా నైఫ్ సర్జరీని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు?
జవాబు: ఈ రెండు చికిత్సలూ చాలా కచ్చితత్వంతో కూడుకున్నవి. రోగికి తక్కువ దుష్ప్రభావాలతో అత్యుత్తమ ఫలితాలు అందించడమే వీటి లక్ష్యం. ఇదే సూత్రాన్ని మనం యుద్ధ సమయంలో లేదా అత్యవసర మిషన్లలోనూ అనుకరించొచ్చు. అక్కడ తక్కువ సమయంలోనే చాలా కచ్చితమైన, తక్షణ నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సందర్భాలు ఉంటాయి. వాటికి ఈ సూత్రం బాగా వర్తిస్తుంది.
ప్రశ్న: ఈ రోజు మీకు అత్యంత సంతృప్తినిచ్చే విషయం ఏంటి?
జవాబు: మా ఆస్పత్రుల్లో ఆధునిక సాంకేతికత, సాధన సంపత్తిని ప్రవేశపెట్టాను. సరికొత్త శిక్షణ పద్ధతుల్ని, కొత్త వ్యవస్థల్ని, డిజిటైజేషన్ను అందుబాటులోకి తీసుకురాగలిగాను. సైనికులు, నావికులు, వైమానిక దళ సిబ్బందికి అత్యున్నత స్థాయి వైద్య సేవలు అందించేలా ఏఎఫ్ఎంఎస్ పురోగతికి నా వంతు పాత్ర పోషించాననే తృప్తి నాకు ఉంది.
ప్రశ్న: కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సైనిక వైద్య రంగం భవిష్యత్తును ఎలా మార్చబోతోంది?
జవాబు: ముఖ్యంగా వ్యాధి నిర్ధారణలో ఏఐ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. రేడియాలజీ, పాథాలజీ వంటి విభాగాల్లో సాయపడుతోంది. వైద్యులకు ఎంతో సమయం ఆదా చేస్తుంది. డాక్టర్లు పేపర్ వర్క్, ఇతర పనులపై ఎక్కువ సమయం వెచ్చించకుండా, రోగులతో నేరుగా మాట్లాడేందుకు, వారి బాగోగులు మరింత ఎక్కువగా చూసుకోవడానికి ఏఐ ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.
ప్రశ్న: భారతదేశంలో ఎప్పటికైనా 3 రక్షణ దళాలకు (ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్) మహిళలు నాయకత్వం వహించే రోజు వస్తుందని మీరు భావిస్తున్నారా?
జవాబు: అవును. భవిష్యత్లో ఏదోక రోజు అది కచ్చితంగా జరుగుతుందని బలంగా నమ్ముతున్నా. వారికి ప్రస్తుతం తగిన శిక్షణ, అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. అందువల్ల నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది. మహిళలు ఆ అత్యున్నత పదవుల్లో నిలిచే రోజు కోసం నేను ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను.
ప్రశ్న: భారత్లో పెరుగుతున్న వ్యాధుల భారాన్ని ఎలా అదుపు చేయొచ్చు?
జవాబు: మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్ వంటి సాంక్రమికేతర వ్యాధులు ఇప్పుడు పెద్ద ఆందోళనగా మారాయి. వీటిని తగ్గించాలంటే చికిత్స కంటే ముందే నివారణపై దృష్టి పెట్టాలి. జీవనశైలిని మార్చుకోవాలి. చిన్నప్పటి నుంచే, ముఖ్యంగా పాఠశాల స్థాయిలోనే పిల్లలకు దీనిపై అవగాహన కల్పించాలి. ఊబకాయం కూడా పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. దానిపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం.
ప్రశ్న: భారత్లో క్యాన్సర్పై అవగాహన పెంపొందించేందుకు ప్రజలకు మీరు ఎలాంటి సందేశం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు?
జవాబు: మనం మన జీవనశైలిని ఆరోగ్యకరంగా మార్చుకోవాలి. క్యాన్సర్ కారకాలుగా నిర్ధారణ అయిన పొగాకు వంటి వాటికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి. ఇవి ఎంత ప్రమాదకరమో ప్రతి ఒక్కరికీ అవగాహన కల్పించాలి.
ప్రశ్న: డ్రోన్లు, సైబర్ ముప్పులు వంటి వాటికి అనుగుణంగా సైనిక వైద్యం ఎలా మారుతోంది?
జవాబు: డ్రోన్ల వినియోగం సైనిక వైద్య రంగంలో వేగంగా పెరుగుతోంది. భవిష్యత్తులో రక్తం, మందులు, అత్యవసర వైద్య సామగ్రిని డ్రోన్ల ద్వారా వేగంగా పంపించే విధానాన్ని మరింత విస్తరిస్తాం. భవిష్యత్తులో డ్రోన్ల ద్వారానే గాయపడిన సైనికుల్ని తరలించే సాంకేతికత కూడా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. బరువు వంటి అంశాల కారణంగా ఆ పరిజ్ఞానం ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు. ఇతర దేశాలు ఉపయోగిస్తున్న అత్యాధునిక సాంకేతికతల్ని పరిశీలిస్తూ మేం కూడా ఈ రంగంలో ముందుకు సాగుతున్నాం.