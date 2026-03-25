ETV Bharat / bharat

మరణించినా ఐదుగురికి ప్రాణం పోశాడు- ఛింద్వాడా వ్యక్తి అవయవదానం- సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలిచిన కుటుంబం!

రోడ్డు ప్రమాదంలో బ్రెయిన్‌డెడ్ అయిన సురేంద్ర మంకర్ అవయవదానం- మరణానంతరం ఐదుగురి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన సామాన్య కార్మికుడు- కిడ్నీలు, లివర్, కళ్లను దానం చేసిన సురేంద్ర కుటుంబసభ్యులు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 25, 2026 at 8:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Brain Dead Organ Donation Chhindwara : మరణం అనేది ఎవరికైనా తీరని లోటే, కానీ ఆ మరణంలో కూడా పదిమందికి మేలు చేసే అవకాశం ఉంటే అది అమరత్వమే అవుతుంది. మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఛింద్వాడాకు చెందిన ఒక సామాన్య వ్యక్తి విషయంలో ఇదే జరిగింది. రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి, వైద్యులు బ్రతకడం అసాధ్యమని చెప్పిన తరుణంలో ఆ కుటుంబం తీసుకున్న నిర్ణయం ఐదు కుటుంబాల్లో సంతోషాన్ని నింపింది. తాను భౌతికంగా ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్తున్నా, తన అవయవాల ద్వారా మరో ఐదుగురిలో ప్రాణమై నిలిచాడు ఆ వ్యక్తి. నాగ్‌పుర్ ఎయిమ్స్ వేదికగా జరిగిన ఈ మానవత్వపు ఉదంతం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ప్రమాదం రూపంలో వచ్చిన మృత్యువు
చందన్‌గావ్‌కు చెందిన 55 ఏళ్ల సురేంద్ర మంకర్ ఒక కిరాణా దుకాణంలో కూలీగా పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు. మూడు రోజుల క్రితం జరిగిన ఒక ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో సురేంద్ర తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. వెంటనే అతనిని నాగ్‌పుర్ ఎయిమ్స్‌కు తరలించి అత్యవసర చికిత్స అందించారు. అయితే పరిస్థితి విషమించడంతో వైద్యులు బ్రెయిన్‌డెడ్‌గా ప్రకటించారు. మెదడు పని చేయడం ఆగిపోయిందని, ఇక కోలుకునే అవకాశం లేదని తెలిసినప్పుడు ఆ కుటుంబం పుట్టెడు దుఃఖంలో మునిగిపోయింది.

కుటుంబసభ్యుల సాహసోపేత నిర్ణయం
సురేంద్ర మంకర్ ఇక తిరిగి రాడని తెలిసినా, అతని భార్య లలిత, కొడుకులు గగన్, వేదాంత్ ఒక గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ తండ్రి అవయవాలను దానం చేయడం ద్వారా మరికొందరిని బ్రతికించాలని వారు నిశ్చయించుకున్నారు. వైద్యులు అవయవదానం గురించి వివరించినప్పుడు, తమ తండ్రి భౌతికంగా లేకపోయినా మరొకరి రూపంలో తమ ముందే తిరుగుతుంటాడనే ఉద్దేశంతో వారు సమ్మతి తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం సమాజంలో అవయవదానం పట్ల ఉన్న అపోహలను తొలగించేలా ఉంది.

ఐదుగురికి పునర్జన్మ- విజయవంతంగా ప్రక్రియ
కుటుంబం అంగీకారం తెలిపిన వెంటనే ఎయిమ్స్ వైద్యులు, స్వచ్ఛంద సంస్థల సమన్వయంతో అవయవ మార్పిడి ప్రక్రియ మొదలైంది. సురేంద్ర మంకర్ కాలేయాన్ని ఒక రోగికి, రెండు కిడ్నీలను ఇద్దరు వ్యక్తులకు, అతని కళ్లను ఇద్దరు అంధులకు అమర్చారు. ఇలా మొత్తం ఐదుగురు వ్యక్తులు సురేంద్ర కారణంగా కొత్త జీవితాన్ని పొందారు. ఈ సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియను నిపుణులైన వైద్యుల బృందం విజయవంతంగా పూర్తి చేసి, ఆ ఐదు కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపింది.

ఆదర్శంగా నిలిచిన కూలీ కుటుంబం
చాలా సాధారణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన సురేంద్ర మంకర్ కుటుంబం, ఇంతటి విషాదంలో కూడా ధైర్యంగా నిలబడి ఇతరులకు ప్రాణదానం చేయడం విశేషం. కూలీ పనులు చేసుకునే సురేంద్ర కొడుకు గగన్ మాట్లాడుతూ, తన తండ్రి శరీరం మాత్రమే మరణించిందని, అవయవాలు ఇంకా జీవించే ఉన్నాయని వైద్యులు చెప్పినప్పుడు తాము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపాడు. తండ్రి ఇతరుల రూపంలో బ్రతికి ఉంటాడనే ఆలోచన తమకు ఎంతో ఊరటనిచ్చిందని భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు.

గౌరవప్రదమైన వీడ్కోలు- ఎయిమ్స్ నివాళి
అవయవదాన ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత సురేంద్ర మంకర్ భౌతికకాయానికి నాగ్‌పుర్ ఎయిమ్స్ సిబ్బంది, అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఘన నివాళులర్పించారు. అవయవదానం ద్వారా ఐదుగురి ప్రాణాలు కాపాడిన ఆ మహనీయుడిని కొనియాడుతూ గౌరవప్రదంగా వీడ్కోలు పలికారు. ఆస్పత్రి యాజమాన్యం సురేంద్ర మంకర్ కుటుంబాన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించింది. సమాజానికి ఒక గొప్ప సందేశాన్ని పంపినందుకు వారు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

బ్రెయిన్‌డెడ్ అంటే ఏమిటి? వైద్యుల వివరణ
అవయవదానంపై అవగాహన కల్పిస్తూ మెడికల్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ సుమిత్ మహాజన్ కొన్ని కీలక విషయాలను పంచుకున్నారు. మెదడుకు తీవ్రమైన గాయాలు కావడం, స్ట్రోక్ లేదా ఆక్సిజన్ అందకపోవడం వల్ల బ్రెయిన్‌డెడ్ సంభవిస్తుందని ఆయన తెలిపారు. కోమాలో ఉన్న వ్యక్తి కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది కానీ, బ్రెయిన్‌డెడ్ అయిన వారు తిరిగి బ్రతకడం అసాధ్యం. అయితే మెదడు చనిపోయినా శరీరం కొన్ని గంటల పాటు పని చేస్తుందని, ఆ సమయంలో కిడ్నీలు, లివర్, గుండె వంటి అవయవాలను సేకరించి ఇతరులకు అమర్చవచ్చని ఆయన వివరించారు. సురేంద్ర మంకర్ కథ మనిషి మరణించినా తన అవయవాల ద్వారా ఎలా జీవించవచ్చో నిరూపించింది. అవయవదానం పట్ల సమాజంలో ఇంకా ఎంతో మార్పు రావాల్సి ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. మరణం తర్వాత బూడిదయ్యే శరీరాన్ని మరొకరికి ప్రాణం పోసేలా మార్చడం కంటే గొప్ప దానం మరొకటి లేదని అంటున్నారు.

TAGGED:

SURENDRA MANKAR ORGAN DONATION
CHHINDWARA ROAD ACCIDENT VICTIM
BRAIN DEAD DONATES ORGANS AIIMS
NAGPUR AIIMS SAVES LIVES
BRAIN DEAD ORGAN DONATE CHHINDWARA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.