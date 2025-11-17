క్రికెటర్లు కావాలని ఇంట్లో నుంచి పారిపోయిన మైనర్లు- డోంట్ వర్రీ అంటూ తల్లిదండ్రులకు లేఖ!
ఎవరికీ చెప్పకుండా ఇంట్లో నుంచి పారిపోయిన తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులు
Published : November 17, 2025 at 9:45 PM IST
Two Minor Children Left Home to Become Cricketer : గుజరాత్లోని సూరత్లో ఇద్దరు మైనర్లు సినీ ఫక్కీలో తప్పించుకున్నారు. క్రికెటర్ కావాలనే లక్ష్యంతో ఇంట్లో చెప్పకుండానే బయటకు పారిపోయారు. ఈ ఘటన ఇఛ్చపోరా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. పిల్లల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టి వారిని సురక్షితంగా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
హజిరా రోడ్లోని మోరా టెక్రా గ్రామానికి చెందిన తొమ్మిదో తరగతి చదివే ఇద్దరు స్నేహితులు ఇంటి నుంచి పారిపోయారు. నవంబర్ 7 సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో హెయిర్ కటింగ్ కోసం బయటకు వెళ్లిన పిల్లాడు రాత్రి అయినా ఇంటికి తిరిగి రాలేదు. దీంతో సమీపంలోని సీసీటీవీ కెమెరాలను పరిశీలించగా, చేతిలో క్రికెట్ బ్యాట్, బ్యాగుతో కనిపించాడు. మరింత విచారణ చేయగా అతడి స్నేహితుడైనా మరో పిల్లాడు కూడా ఆ సమయం నుంచే కనిపించకుండా పోయాడు. అయితే, దీనిపై మరింత ఆరా తీయగా వీరిద్దరూ ఎప్పుడూ క్రికెట్ గురించి మాట్లాడుకునే వారని, క్రికెటర్లుగా మారతామని అనేవారని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
ఈ క్రమంలోనే పిల్లలు పారిపోయారని గుర్తించిన కుటుంబ సభ్యులు మరుసటి రోజు ఇచ్ఛోపురా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కేసు నమోదు చేసి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సూరత్ రైల్వే స్టేషన్లోని దాదాపు 93కు పైగా సీసీటీవీ కెమెరాలను పరిశీలించారు. ఇద్దరు స్నేహితులు ముంబయికి వెళ్లే రైలును ఎక్కినట్లు తేల్చారు. అనంతరం బొరివలి స్టేషన్లో దిగి జైపుర్కు వెళ్లే మరో రైలు ఎక్కినట్లు గుర్తించారు. పోలీసుల బృందం రాజస్థాన్కు వెళ్లి గాలించగా భిల్వాడా సమీపంలో ఇద్దరిని సురక్షితంగా కనిపెట్టారు.
ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయే ముందు తల్లిదండ్రులకు లేఖ రాశాడు ఓ విద్యార్థి. "అమ్మ, నాన్నలకు బై. నా కలలను నెరవేర్చుకునేందుకు వెళ్తున్నాను. మీరు బాధ పడకండి నేను మళ్లీ తిరిగి వస్తాను. కనీసం ఏడాది వరకు ఇంటికి తిరిగి రాను." అనే లేఖలో రాశాడు. ఇద్దరు స్నేహితులను గుర్తించిన తర్వాత విచారించగా, ఇంట్లో ఎవరికీ చెప్పకుండానే పారిపోయామని తెలిపారు. క్రికెటర్లు కావాలనే తమ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకునేందుకే వెళ్లామని చెప్పారు. రాజస్థాన్ నుంచి మైనర్లను తీసుకువచ్చిన పోలీసులు, వారి తల్లిదండ్రులకు తిరిగి అప్పగించారు.
స్టారో హీరోను కలవాలని ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన మైనర్లు
అంతకుముందు కూడా దిల్లీలో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్ఖాన్ను చూసేందుకు ఇంట్లో చెప్పకుండా ముంబయికి బయలుదేరారు ముగ్గురు మైనర్లు. ఆ తర్వాత తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ఆ ముగ్గురిని మహారాష్ట్రలోని నాశిక్ రైల్వే స్టేషన్లో కనిపెట్టారు. దిల్లీలోని సదర్ బజార్ ప్రాంతంలోని ఓ పాఠశాలలో చదువుకుంటున్న వీరికి ఆన్లైన్ గేమింగ్ ద్వారా పరిచయమైన వాహిద్ మాటలు నమ్మి జల్నాకు బయలుదేరారు. అయితే ఆ ముగ్గురిలో ఒక అబ్బాయి రాసిన నోట్ను పోలీసులు గుర్తించారు. అందులో వారు జల్నాకు చెందిన వాహిద్ను కలవడానికి వెళ్తున్నట్లు పేర్కొన్నాడు. దీంతో పోలీసులకు ఓ క్లూ దొరికడంతో ముగ్గురుని గుర్తించారు.