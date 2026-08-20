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నెలకు రూ.15 వేల సంపాదించే దర్జీకి షాక్​- ఏకంగా రూ.975 కోట్ల ట్యాక్స్‌ నోటీసు

రాజస్థాన్ దర్జీకి సూరత్ ఆదాయపు పన్ను శాఖ నోటీసు- తనకు డైమండ్ కంపెనీతో సంబంధమే లేదంటున్న బాధితుడు- పాన్ కార్డు దుర్వినియోగంతో నకిలీ కంపెనీ ఏర్పాటు చేశారని ఆరోపణ

Tailor Received Crores Income Tax
దర్జీకి రూ.975 కోట్ల పన్ను నోటీసు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 9:05 PM IST

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Tailor Received Crores Income Tax Notice : నెలకు కేవలం రూ.15 వేల ఆదాయంతో జీవిస్తున్న ఓ దర్జీకి ఊహించని షాక్​ తగిలింది. అతడికి ఏకంగా రూ.974.97 కోట్ల పన్ను చెల్లించాలంటూ ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి నోటీసు రావడం కలకలం రేపింది. రాజస్థాన్​కు చెందిన ఆ దర్జీకి సూరత్​ ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి వచ్చిన నోటీసుతో ఎటువంటి సంబంధం లేదని వాపోయాడు. తనకు సూరత్​లో ఎలాంటి కంపెనీ లేదని, తాను ఎప్పుడూ అక్కడికి వెళ్లలేదని చెబుతున్నా, ఆ వ్యక్తి పేరుతో కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం జరిగినట్లు నోటీసులో పేర్కొనడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిందన్నాడు. తన పాన్ కార్డును ఎవరో దుర్వినియోగం చేసి నకిలీ కంపెనీ ఏర్పాటు చేసి ఉండొచ్చని బాధితుడు ఆరోపిస్తున్నాడు.

అజ్​మేర్ జిల్లా పీసాంగన్ ప్రాంతంలోని గోవింద్‌గఢ్‌కు చెందిన రేఖ్‌రాజ్ దర్జీగా పనిచేస్తున్నాడు. అతడికి ఇటీవల సూరత్ ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి ఒక నోటీసు వచ్చింది. అందులో రూ.974,97,25,457 పన్ను చెల్లించాలని ఉంది. సాధారణ జీవితం గడుపుతున్న తనకు ఇంత భారీ మొత్తంలో పన్ను నోటీసు రావడంతో రేఖ్‌రాజ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాడు. నోటీసు అందుకున్న తర్వాత అసలు విషయం ఏంటో తెలుసుకునేందుకు తనకు తెలిసిన ఓ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్‌ను సంప్రదించాడు. పత్రాలను పరిశీలించిన అనంతరం ఆయన తన పేరుతో సూరత్‌లో కంపెనీ ఉన్నట్లు గుర్తించినట్లు తెలిపారు. అయితే ఆ కంపెనీతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని రేఖ్‌రాజ్ స్పష్టం చేశాడు.

డైమండ్ కంపెనీకి డైరెక్టర్‌గా ఉన్నట్లు
సూరత్ ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి వచ్చిన నోటీసు ప్రకారం, రేఖ్‌రాజ్ "జై బాబేరి డైమండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్​" అనే డైమండ్ కంపెనీకి డైరెక్టర్‌గా ఉన్నట్లు నమోదైంది. ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన పన్ను వ్యవహారాల్లో భాగంగానే తనకు భారీ మొత్తంలో పన్ను బకాయి ఉన్నట్లు నోటీసు జారీ చేసినట్లు అతడు తెలిపాడు. అయితే తాను ఎప్పుడూ డైమండ్ వ్యాపారం చేయలేదని, ఎలాంటి కంపెనీని ప్రారంభించలేదని రేఖ్‌రాజ్ చెబుతున్నాడు. అంతేకాదు తన జీవితంలో సూరత్‌కు వెళ్లిన దాఖలాలు కూడా లేవని పేర్కొన్నాడు. దీంతో తన పేరుతో కంపెనీ ఎలా ఏర్పాటైందన్నది తనకు అర్థం కావడం లేదన్నాడు.

దీంతో రేఖ్‌రాజ్ తొలుత పీసాంగన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశాడు. అయితే అక్కడ ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయకుండా కేవలం లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదును మాత్రమే స్వీకరించినట్లు అతడు తెలిపాడు. ఇంకా తన సమస్యను ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు అజ్​మేర్ వెళ్లాడు. అక్కడ అదనపు ఎస్పీ (రూరల్) డాక్టర్ లాల్ చంద్‌ను కలిసి పూర్తి వివరాలను వెల్లడించాడు. రేఖ్‌రాజ్ నుంచి అధికారిక ఫిర్యాదు స్వీకరించి, ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేస్తామని అదనపు ఎస్పీ హామీ ఇచ్చారు. దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చే అంశాల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు.

పాన్ కార్డు దుర్వినియోగం చేశారని ఆరోపణ
ఇదిలా ఉండగా తన పాన్ కార్డును గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు దుర్వినియోగం చేశారని రేఖ్‌రాజ్ ఆరోపించాడు. ఈమేరకు అతడు సూరత్ ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి వచ్చిన నోటీసుకు ఈమెయిల్ ద్వారా సమాధానం పంపాడు. 2011 నుంచి తన పేరుతో నకిలీ డైమండ్ కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసి అక్రమంగా వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిర్వహించి ఉండవచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు. ఈ వ్యవహారం గురించి తనకు ఇంతకుముందు ఎలాంటి సమాచారం లేదని తెలిపాడు. 2026 ఆగస్టు 13న సూరత్ నుంచి ఆదాయపు పన్ను శాఖ నోటీసు వచ్చిన తర్వాతే తన పేరుతో భారీ ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగినట్లు తెలిసిందన్నాడు. నోటీసు అందినప్పటి నుంచి తన కుటుంబం తీవ్ర ఆందోళనలో ఉందని రేఖ్‌రాజ్ చెప్పాడు. ఇద్దరు కుమారులు, సోదరుడితో కలిసి అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లు తెలిపాడు. అసలు తనకు సంబంధం లేని వ్యవహారంలో ఇంత భారీ పన్ను బాధ్యత ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పాడు.

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