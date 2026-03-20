ATM ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్- రూ.10వేల కోసం 8 ఏళ్ల పోరాటం- చివరికి యువకునికి దక్కిన న్యాయం!
ఎనిమిదేళ్ల క్రితం బ్యాంకు అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు కట్- ఇన్నాళ్లు పోరాడిన జితేశ్- వినియోగదారుల కోర్టులో దక్కిన న్యాయం
Published : March 20, 2026 at 5:44 PM IST
Surat Man Wins ATM Debit Dispute : ఏటీఎం నుంచి ఓ వ్యక్తి రూ.10వేలు తీసేందుకు ప్రయత్నించగా నగదు రాలేదు. కానీ బ్యాంకు అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు విత్డ్రా అయినట్లు మొబైల్కు మెసేజ్ వచ్చింది. ఏటీఎం నుంచి రిసిప్ట్ కూడా రాలేదు. దీంతో ఆ వ్యక్తి తనకు అకౌంట్ ఉన్న బ్యాంకుకు, అలాగే ఏటీఎం సంబంధిత బ్యాంకుకు వెళ్లినా ఫలితం లేకపోయింది. ఈ క్రమంలో ఆయన వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్ను ఆశ్రయించగా 8 ఏళ్ల తర్వాత న్యాయం జరిగింది. కస్టమర్ అకౌంట్ నుంచి కట్ అయిన మొత్తాన్ని చెల్లించాలని రెండు బ్యాంకులను ఆదేశించింది వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్. అంతేకాకుండా ఆ మొత్తంపై ఏటా 9శాతం వడ్డీని చెల్లించాలని తీర్పునిచ్చింది. ఈ ఘటన గుజరాత్లో జరిగింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
సూరత్లోని డుంభాల్ ప్రాంతంలో జితేశ్భాయ్ నివసిస్తున్నాడు. జితేశ్, ఆయన భార్య హీనాబెన్కు ఆ సమీపంలోని 'బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా' (బీఓబీ) బ్రాంచ్లో జాయింట్ అకౌంట్ ఉంది. వారు ఈ ఖాతాలోని నగదును తీయడానికి ఏటీఎం కార్డునే ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే 2017 ఫిబ్రవరి 18న రాత్రి 8 గంటల సమయంలో తన కుటుంబ అవసరాల కోసం డబ్బు విత్డ్రా చేయడానికి జితేశ్ ఉధ్నా ప్రాంతంలోని ఎస్బీఐ ఏటీఎంకు వెళ్లాడు. అప్పుడు మెషీన్లో తన బీఓబీ డెబిట్ కార్డును పెట్టి, పిన్ నెంబర్ను ఎంటర్ చేశాడు. రూ.10,000 విత్డ్రా చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ ఏటీఎం నుంచి నగదు గానీ, రిసిప్ట్ గానీ బయటకు రాలేదు.
బ్యాంకును సంప్రదించినా నో యూజ్
కొద్దిసేపటి తర్వాత తన ఖాతా నుంచి రూ.10,000 కట్ అయినట్లు బ్యాంకు నుంచి జితేశ్ మొబైల్కు ఒక సందేశం వచ్చింది. దీంతో ఆయన తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాడు. ఏటీఎం చుట్టుపక్కల సెక్యూరిటీ గార్డు ఉన్నాడేమోనని వెతికాడు. అక్కడ ఎవరూ కనిపించలేదు. రాత్రి వేళ కావడంతో బ్యాంకు మూసివేసి ఉండటంతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. మరుసటి రోజు ఆదివారం కావడంతో సోమవారం నాడు జితేశ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా డుంభాల్ శాఖకు వెళ్లాడు. అక్కడ బ్యాంకు మేనేజర్ను కలిసి జరిగిన విషయాన్ని వివరించాడు. మరుసటి రోజు బ్యాంకుకు రమ్మని మేనేజర్ జితేశ్కు చెప్పాడు. తర్వాత ఏటీఎం కార్డు నంబర్, సంబంధిత వివరాలు అన్ని బ్యాంకుకు అందించినప్పటికీ అధికారులు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు.
దీంతో 2017 ఫిబ్రవరి 21న బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాకు ఒక లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదును సమర్పించాడు జితేశ్. అలాగే 2017 మార్చి 10 నుంచి మే 23 మధ్య కాలంలో తన ఈ-మెయిల్ నుంచి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ప్రధాన కార్యాలయానికి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు అనేక ఈ-మెయిల్స్ పంపాడు. కానీ అక్కడి నుంచి జితేశ్కు ఎటువంటి స్పందన లభించలేదు. 2017 మార్చి 12న ఉధ్నా పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఏటీఎం సీసీటీవీ ఫుటేజీని తనకు అందించాలని కోరాడు. పోలీసులు కూడా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. ఈ క్రమంలో 2017 ఏప్రిల్ 21న తన న్యాయవాది ముఖేశ్ ఎం బోరిచా ద్వారా జితేశ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, స్టేట్ బ్యాంక్ ఇండియాకు ఒక లీగల్ నోటీసు పంపాడు. ఆ నోటీసు రెండు బ్యాంకులకు చేరింది. కానీ వాటి నుంచి ఎటువంటి స్పందన రాలేదు.
కన్జ్యూమర్ కోర్టును ఆశ్రయించిన జితేశ్
2017 డిసెంబర్ 20న జితేశ్ సూరత్ జిల్లా వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ కేసు విచారణ పూర్తవ్వడానికి ఏకంగా ఎనిమిదేళ్లు పట్టింది. చివరకు 2026 ఫిబ్రవరి 26న ఈ కేసులో తీర్పు వెలువడింది. వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్ అధ్యక్షులు బీఎల్ కడ్కర్, సభ్యురాలు పూర్వి జోషి ఈ కేసులో తీర్పును వెలువరించారు.
జితేశ్ డబ్బులు తీయడానికి ప్రయత్నించింది ఎస్బీఐ ఏటీఎం కాబట్టి ఈ ఘటనకు ఆ బ్యాంకే బాధ్యత వహించాలని కేసు విచారణ సందర్భంగా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా పేర్కొంది. లావాదేవీ విజయవంతమైందని, ఖాతా నుంచి డబ్బు విత్డ్రా అయినట్లు స్టేట్మెంట్లో ఉందని ఎస్బీఐ తెలిపింది. అయితే వినియోగదారుడి వాదనే సరైనదని వినియోగదారుల కమిషన్ నిర్ధరించింది. ఏటీఎం మెషిన్ నుంచి డబ్బు విత్డ్రా కాలేదన్న విషయం బహిర్గతమైందని వెల్లడించింది. ఈ క్రమంలో ఆర్బీఐ 2019 నాటి ఒక సర్క్యులర్ను కమిషన్ ప్రస్తావించింది. ఒకవేళ ఏటీఎం నుంచి డబ్బు విత్డ్రా చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఖాతా నుంచి డబ్బు డెబిట్ (కట్) అయి, నగదు రాకపోతే సంబంధిత బ్యాంకు 5 రోజుల లోపు ఆ డబ్బును తిరిగి కస్టమర్ ఖాతాలో జమ చేయాలని గుర్తు చేసింది. ఒకవేళ అలా చేయడంలో జాప్యం జరిగితే ఆలస్యమైన ప్రతి రోజుకు రూ.100 చొప్పున పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది.
ఈ క్రమంలో ఫిర్యాదుదారుడికి రూ.10,000 తిరిగి చెల్లించాలని ఎస్బీఐ, బీఏబీలకు వినియోగదారుల కమిషన్ ఆదేశించింది. ఈ మొత్తంపై 2017 ఫిబ్రవరి 18 నుంచి 9% వడ్డీ చెల్లించాలని పేర్కొంది. అలాగే ఈ ఎనిమిదేళ్లు కస్టమర్ పడిన మానసిక వేదనకు గానూ పరిహారంగా రూ.3000, న్యాయపరమైన ఖర్చుల కోసం రూ.2000 చెల్లించాలని రెండు బ్యాంకులను ఆదేశిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. 30 రోజుల్లోగా జితేశ్కు ఈ పరిహారం చెల్లించకపోతే తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. కస్టమర్కు సేవలు అందించడంలో బ్యాంకులు నిర్లక్ష్యం వహించాయని ఈ సందర్భంగా అభిప్రాయపడింది.