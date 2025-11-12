వర్షాలతో 7500 రైతులకు నష్టం- ఒక్కొక్కరికి వ్యాపారి రూ.7500 ఆర్థిక సాయం
అకాల వర్షాలతో నష్టపోయిన రైతులకు అండగా వ్యాపారవేత్త పీయూశ్ దేశాయ్- ఒక్కో రైతుకు రూ.7500 చొప్పున సాయం
Published : November 12, 2025 at 3:52 PM IST
Business Man Gives Money For Farmers : గుజరాత్లో ఎంతో మంది నిరుపేద బాలికలకు సాధికారత కల్పిస్తున్న 'హీరాబానో ఖామ్కర్', ఇప్పుడు అకాల వర్షాల వల్ల ప్రభావితమైన రైతులకు ఆశాకిరణంగా మారింది. సూరత్కు చెందిన ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త పీయూశ్ భూరాభాయ్ దేశాయ్ ఒక్కో రైతుకు(కౌలుదారు) రూ. 7500 చొప్పున ఆర్థిక సహాయం ప్రకటించి కర్షకుల పట్ల తనకున్న ప్రేమను చాటుకున్నారు. మొత్తం 7500 మంది రైతులకు సహాయం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ మేరకు సూరత్లో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రకటించారు. అకాల వర్షాలు వల్ల నష్టపోయిన రైతులు అక్కడి ప్రభుత్వం కూడా ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించింది.
పారిశ్రామికవేత్త పీయూశ్ దేశాయ్ పేద బాలికల్లో విద్యను ప్రోత్సహించేందుకు 'హిహాబానో ఖమ్కర్' ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ 75వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించగా, ఇప్పటివరకు 551 మంది బాలికలకు విద్యా సహాయం అందించారు. ఆదివారం (నవంబర్ 9) రోజున మరో 551 మంది బాలికలకు సహాయం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో ఈ ప్రచారం ద్వారా లబ్ధిపొందిన మొత్తం బాలికల సంఖ్య 1,102కు చేరుకుంది.
ఈ సందర్భంగా పీయూశ్ దేశాయ్ మాట్లాడుతూ, దేశ భవిష్యత్తును బలోపేతం చేయడంలో బాలికలకు విద్య అందించడం ఉత్తమమైన మార్గం అని పేర్కొన్నారు. మోదీ దివంగత తల్లి హీరాబాయి ఆశీస్సులతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడమనేది తన సంకల్పమని చెప్పారు. 21 వేల మంది నిరుపేద బాలికలకు, వారు చదువుకోవడానికి అయ్యే ఖర్చులను తీర్చడంలో సహాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పారిశ్రామిక వేత్తలు, సామాజిక కార్యకర్తలు, విద్యా ఔత్సాహికులు పీయూశ్ దేశాయ్ తీసుకున్న చొరవను ప్రశంసించారు. ఈ చొరవ సమాజంలో ఉన్న ఎంతో మందికి స్పూర్తిగా నిలుస్తోందన్నారు. దేశాయ్ సమాజానికి నిజయైన ప్రేరణ అని అభివర్ణించారు.
ఎవరీ పీయూశ్ దేశాయ్?
బనస్కాంత జిల్లాలోని నానోటా గ్రామానికి చెందిన పీయూష్భాయ్ దేశాయ్ ప్రస్తుతం సూరత్లో వస్త్రాలు, రియల్ ఎస్టేట్, ఆర్థిక రంగాల్లో తన వ్యాపారాలను నడుపుతున్నారు. ప్రధాని మోదీ 75వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'హీరాబానో ఖామ్కర్'ను ప్రారంభించారు. ఈ ప్రచారం బాలికల విద్యకు కావాల్సిన వనరులను అందిస్తోంది. బాలికలకు విద్యను అందించడం వల్ల వారి పేదరికాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడమే కాకుండా, ఆర్థికంగా బలపడటానికి, ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తాయని పీయూశ్ పేర్కొన్నారు. 'హీరాబానో ఖామ్కర్' ప్రచారం తన జీవితంలో అత్యంత సంతృప్తికరమైన పని అని ఆయన అంటున్నారు. కాగా ఈ ప్రచారాన్ని కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ ప్రారంభించారు.
కాగా పీయూశ్ దేశాయ్ రైతులకు ఆర్థిక సహాయం ప్రకటించడంతో ఆయనపై సర్వత్రా ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. 'వాతావరణంలో మార్పుల కారణంగా రైతులు పెను సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారు. అదే విధంగా చాలా మంది కౌలు రైతులు ఇతరుల భూమిని సాగు చేసుకుంటారు. వారి ఉత్పత్తుల్లో కొంత భాగాన్ని కౌలుగా పంచుకుంటారు. భూమి రికార్డుల్లో వారి పేర్లు కనిపించకపోవడంతో, వారు సహాయ ప్యాకేజీలకు అర్హత సాధించడంలో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అటువంటి సమస్యలకు దేశాయ్ తీసుకున్న చొరవ చాలా మందికి మేలు చేస్తుంది' అని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.
దేశంలోనే ఆ జైలు వెరీ స్పెషల్- చదువుకు కేరాఫ్ అడ్రస్- కారాగారంలోనే మినీ యూనివర్సిటీ!
దేశంలోనే అతిపెద్ద సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ మార్కెట్!- డెడ్ చీప్గా వాహనం కొనేయొచ్చట- ఎక్కడో తెలుసా?