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భోజ్‌శాల వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు- ఓపిక పట్టాలని హిందూ, ముస్లిం పక్షాలకు సూచన

భోజ్‌శాల అంశం అత్యంత సున్నితమైనదని వ్యాఖ్యానించిన సుప్రీంకోర్టు- రోజువారీ విచారణ జరిపి సమస్యకు పరిష్కారం చూపేందుకు సిద్ధమని స్పష్టం- మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన అప్పీళ్లపై విచారణ

Supreme Court On Bhojshala temple
Supreme Court On Bhojshala temple (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 2:56 PM IST

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Supreme Court On Bhojshala Temple : మధ్యప్రదేశ్‌లోని ధార్ జిల్లాలో ఉన్న వివాదాస్పద భోజ్‌శాలకు సంబంధించిన వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆ అంశం అత్యంత సున్నితమైనదని పేర్కొంటూ హిందూ, ముస్లిం పక్షాలు ఓపికతో వ్యవహరించాలని సూచించింది. అవసరమైతే ఈ కేసును రోజువారీగా విచారించి సమస్యకు త్వరితగతిన పరిష్కారం చూపేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని అత్యున్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.

భోజ్‌శాల హిందువులదేనని హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ పలు అప్పీళ్లు సుప్రీంకోర్టులో దాఖలయ్యాయి. ఈ పిటిషన్లపై భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జయమాల్య బాగ్చి, జస్టిస్ వి. మోహన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా ఇది చాలా సున్నితమైన విషయమని, కోర్టులో చెప్పే మాటలు అనవసరంగా వివాదాలను సృష్టించవచ్చు లేదా తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని కలిగించవచ్చని పేర్కొన్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఉపయోగించే ప్రతి పదం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోర్ట్​ సూచించింది.

ఈ వ్యవహారంలో తాత్కాలిక ఏర్పాట్లకు సంబంధించిన అంశం తొలిసారిగా తమ ముందుకు వచ్చిందని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న ఏర్పాట్లను, అలాగే శాంతిభద్రతలను పరిరక్షించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బాధ్యతను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నామని పేర్కొంది. అవసరమైతే ఈ కేసును 10 నుంచి 15 రోజుల్లోపు తగిన ధర్మాసనం ముందు జాబితా చేసి రోజువారీ విచారణ చేపట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రధాన న్యాయమూర్తి మౌఖికంగా వెల్లడించారు. అన్ని పక్షాల వాదనలు పూర్తిగా విన్న తర్వాత చట్టబద్ధమైన నిర్ణయం తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

అలాగే ఈ కేసును పరిశీలిస్తామని తెలిపిన సుప్రీంకోర్టు, మధ్యంతర చర్యగా, శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 3 గంటల మధ్య నమాజ్ చేసుకోవడానికి ముస్లిం వర్గానికి ఆ సముదాయం పక్కనే ఒక ప్రత్యేక ఖాళీ స్థలాన్ని కేటాయించవచ్చని పేర్కొంది. అంతే కాకుండా సుప్రీంకోర్టు అనుమతి లేకుండా ఆ నిర్మాణంలో ఎటువంటి మార్పులు చేయకూడదని ఆర్కియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (ASI)ను కూడా కోర్టు ఆదేశించింది.

ఈ కేసులో ముస్లిం అప్పీలుదారుల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది హుజెఫా అహ్మదీ, న్యాయవాది నిజాం పాషా వాదనలు వినిపించారు. ఈ పిటిషన్లను అత్యవసర ప్రాతిపదికన విచారించాలని ధర్మాసనాన్ని కోరారు. అయితే, పిటిషన్లలో ఉన్న సాంకేతిక లోపాలను ముందుగా సరిచేయాలని ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూచించారు. ఆ ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే కేసును విచారణకు జాబితా చేస్తామని అప్పీలుదారుల న్యాయవాదులకు హామీ ఇచ్చారు. ఈ ఏడాది మే 15న మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు భోజ్‌శాల-కమల్ మౌలా మసీదు సముదాయం సరస్వతీ దేవికి అంకితం చేసిన ఆలయమని తీర్పు వెలువరించింది. అదే సమయంలో, ఆ ప్రదేశంలో ముస్లిం సమాజం శుక్రవారం ప్రార్థనలు చేసుకోవడానికి అనుమతించిన దశాబ్దాల నాటి ఏఎస్ఐ ఉత్తర్వును కూడా అది రద్దు చేసింది. దీనిని సవాల్ చేస్తూ ముస్లిం పక్షాలు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాయి.

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SUPREME COURT ON BHOJSHALA

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