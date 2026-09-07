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వైవాహిక అత్యాచారం కేసులు- కేంద్రం వైఖరి తర్వాతే విచారణ తేదీ: సుప్రీంకోర్టు

వైవాహిక అత్యాచారాన్ని నేరంగా ప్రకటించాలన్న పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ- కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి అఫిడవిట్ దాఖలు చేసిన తర్వాతే తదుపరి తేదీ నిర్ణయిస్తామని స్పష్టం

SC On Marital Rape Petitions
సుప్రీంకోర్టు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2026 at 2:38 PM IST

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SC On Marital Rape Petitions : వైవాహిక అత్యాచారాన్ని నేరంగా పరిగణించాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్లపై తదుపరి విచారణ తేదీని కేంద్ర ప్రభుత్వం వైఖరి వెల్లడించిన తర్వాత నిర్ణయిస్తామని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఆ అంశానికి సంబంధించిన పలు పిటిషన్లు ప్రస్తుతం సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ముందు ఉన్నాయి. కేంద్రం నుంచి పూర్తి సమాధానం రావాల్సి ఉండటంతో ముందుగా సర్కార్ వైఖరిని తెలుసుకుని, ఆ తర్వాత విచారణకు తగిన తేదీని ఖరారు చేస్తామని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జాయ్‌మాల్య బాగ్చి, జస్టిస్ వి.మోహనతో కూడిన ధర్మాసనం సోమవారం తెలిపింది.

అయితే పిటిషనర్ల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది ఇందిరా జైసింగ్ వాదనలు వినిపించారు. వైవాహిక అత్యాచారానికి సంబంధించిన పిటిషన్లను నవంబర్‌లో ఒక తేదీన విచారణకు చేపట్టాలని ఇందిరా జైసింగ్ కోర్టును కోరారు. ఈ కేసులు బుధవారం విచారణ జాబితాలో ఉన్నప్పటికీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు పూర్తి స్థాయి సమాధానం దాఖలు చేయలేదని తెలిపారు. ప్రస్తుతం కేంద్రం ప్రాథమిక అభ్యంతరాలను మాత్రమే దాఖలు చేసిందని పేర్కొన్నారు.

అంతేకాకుండా, పిటిషన్లకు సంబంధించిన పత్రాలను పిటిషనర్లు పరస్పరం ఇంకా మార్చుకోలేదని ఇందిరా జైసింగ్​ కోర్టుకు తెలిపారు. అన్ని పిటిషన్లలో ఉన్న ఉమ్మడి అంశాలు, భిన్నమైన అంశాలు ఏమిటో స్పష్టంగా తెలుసుకోవాల్సి ఉందన్నారు. దీనిపై స్పందించిన సుప్రీంకోర్టు, బుధవారం కేంద్రం తరఫున ప్రతినిధులు హాజరవుతారని తెలిపింది. వారు ఏమి చెబుతారో విన్న తర్వాత విచారణకు సరైన తేదీని నిర్ణయిస్తామని స్పష్టం చేసింది. మరో పిటిషనర్ తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది కరుణా నంది కూడా అన్ని పక్షాల వాదనలు, పత్రాల ప్రక్రియ పూర్తయ్యేలా విచారణ తేదీని నిర్ణయించాలని కోరారు.

అసలు వివాదం ఏంటి?
వైవాహిక అత్యాచారానికి సంబంధించిన పిటిషన్లు, క్రిమినల్ చట్టాల్లోని కొన్ని నిబంధనల రాజ్యాంగబద్ధత, వాటి అర్థాన్ని సవాలు చేస్తున్నాయి. గతంలో అమల్లో ఉన్న భారత శిక్షాస్మృతి (IPC)లోని సెక్షన్ 375లో భర్తకు సంబంధించిన ఒక మినహాయింపు ఉండేది. ఆ నిబంధన ప్రకారం భార్య మైనర్ కాకపోతే, భర్త ఆమెతో లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉండటాన్ని అత్యాచారంగా పరిగణించరు. ఆ మినహాయింపును సవాలు చేస్తూ పలు పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. వివాహిత మహిళలపై భర్తల నుంచి జరిగే లైంగిక దాడులకు కూడా చట్టపరమైన రక్షణ ఉండాలని పిటిషనర్లు వాదిస్తున్నారు.

బీఎన్‌ఎస్‌లోనూ కొనసాగిన మినహాయింపు
2024 జులై 1 నుంచి ఐపీసీ స్థానంలో భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) అమల్లోకి వచ్చింది. ఇందులో అత్యాచారానికి సంబంధించిన సెక్షన్ 63లోని ఎక్సెప్షన్ 2లో కూడా భర్తకు సంబంధించిన మినహాయింపు ఉంది. ఆ నిబంధన ప్రకారం, భార్యకు 18 ఏళ్లు నిండినట్లయితే, భర్త ఆమెతో లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉండటాన్ని అత్యాచారంగా పరిగణించరు. దీంతో కొత్త చట్టంలోని ఈ నిబంధనను కూడా సవాలు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది.

ఐపీసీలోని వైవాహిక అత్యాచార మినహాయింపును సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై 2023 జనవరి 16న సుప్రీంకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని స్పందించాలని కోరింది. అనంతరం బీఎన్‌ఎస్‌లోని సంబంధిత నిబంధనను సవాలు చేసిన పిటిషన్‌పై కూడా కేంద్రానికి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఆ పిటిషన్లలో ప్రధానంగా వివాహిత మహిళలకు ఇతర మహిళలతో సమానమైన చట్టపరమైన రక్షణ కల్పించకపోవడం రాజ్యాంగంలోని సమానత్వ హక్కుకు విరుద్ధమని వాదనలు ఉన్నాయి.

దిల్లీ హైకోర్టులో భిన్న తీర్పులు
ఆ అంశానికి సంబంధించిన మరో ముఖ్యమైన కేసు దిల్లీ హైకోర్టు ఇచ్చిన 2022 మే 11 నాటి తీర్పు. ఆ కేసులో ఇద్దరు న్యాయమూర్తులు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు. జస్టిస్ రాజీవ్ శక్ధేర్ వైవాహిక అత్యాచారానికి సంబంధించిన మినహాయింపును రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా పేర్కొంటూ దానిని తొలగించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. మరోవైపు జస్టిస్ సి.హరి శంకర్ మాత్రం ఆ మినహాయింపు రాజ్యాంగ విరుద్ధం కాదని, వివాహ బంధం ఆధారంగా చేసిన వర్గీకరణకు చట్టపరమైన ఆధారం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇద్దరు న్యాయమూర్తుల భిన్నాభిప్రాయాల నేపథ్యంలో ఆ అంశం సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. బుధవారం కేంద్రం తరఫున వాదనలు విన్న తర్వాత, పిటిషన్లపై తదుపరి విచారణకు తగిన తేదీని ధర్మాసనం ఖరారు చేయనుంది.

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