'న్యాయ వ్యవస్థలో అవినీతి’పై NCERT బుక్లో ఛాప్టర్- సుమోటోగా స్వీకరించిన సుప్రీంకోర్టు
Published : February 25, 2026 at 12:02 PM IST
Supreme Court on NCERT : ఎన్సీఈఆర్టీ 8వ తరగతి సోషల్ సైన్స్ టెక్ట్స్ బుక్లో ‘న్యాయ వ్యవస్థలో అవినీతి’ అనే అధ్యాయాన్ని చేర్చడంపై సుప్రీం కోర్టు తీవ్రంగా స్పందించింది. బుధవారం రోజు ఈ అంశాన్ని సుమోటోగా విచారణకు స్వీకరించింది. ఇలాంటి అంశంపై సోషల్ సైన్స్ పుస్తకంలో అధ్యాయాన్ని చేర్చడం తీవ్ర ఆందోళనకర అంశమని దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం వ్యాఖ్యానించింది. సీనియర్ అడ్వకేట్ కపిల్ సిబాల్ ఈ అంశాన్ని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జాయ్మాల్యా బాగ్చి, జస్టిస్ విపుల్ ఎం పంచోలీలతో కూడిన ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. 8వ తరగతి పిల్లలకు న్యాయ వ్యవస్థలో అవినీతిపై పాఠం చెబుతున్నారని, ఇది చింత కలిగించే అంశమని సిబల్ తెలిపారు.
దీనిపై ఘాటుగా స్పందించిన సీజేఐ, న్యాయవ్యవస్థకు అపకీర్తిని తెచ్చే అవకాశాన్ని తాను ఎవ్వరికీ ఇవ్వనని తేల్చి చెప్పారు. చట్టం తన పనిని తాను చేసుకుపోతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దేశ న్యాయ వ్యవస్థకు అధిపతిగా తన పనిని తాను చేశానని, న్యాయ వ్యవస్థలో అవినీతి అనే ఛాప్టర్ను సుమోటోగా సుప్రీంకోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకున్నానని వెల్లడించారు. ఇలాంటి అంశంపై సోషల్ సైన్స్ టెక్ట్స్ బుక్లో ఛాప్టర్ను చేర్చడం అనేది ఉద్దేశపూర్వక చర్యలాగే కనిపిస్తోందని, దీనిపై ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడలేనని సీజేఐ అన్నారు. ‘‘కొన్ని రోజులు ఆగండి. బార్ అండ్ బెంచ్తో పాటు హైకోర్టు జడ్జీలంతా అయోమయంలోకి వెళ్తారు. నేను ఈ విషయాన్ని సుమోటోగా విచారణకు స్వీకరిస్తున్నాను. న్యాయవ్యవస్థ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసే ఛాన్స్ను ఎవ్వరికీ ఇవ్వను. చట్టం తన పనిని తాను చేసుకుపోతుంది’’ అనే కీలక కామెంట్స్ను భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి చేశారు.